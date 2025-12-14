  • Megjelenítés
Moszkvában megfejtették, hogy Zelenszkij miért változtatta meg hirtelen a véleményét
Moszkvában megfejtették, hogy Zelenszkij miért változtatta meg hirtelen a véleményét

Jurij Usakov, az orosz elnök segédtisztje nyilatkozott az ukrajnai választással kapcsolatban.

Volodimir Zelenszkij Washington nyomására megkezdte az ukrajnai választások megvitatását

– közölte Usakov.

Donald Trump a Politico-nak adott interjút, amelyben sok olyan kijelentést tett, melyek meglepőek voltak a korábbi nyilatkozatok fényében. Ezek közé tartozott az is, hogy szeretné, ha Ukrajnában a közeljövőben választást tartanának. A téma azért aktuális, mert Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mandátuma 2024-ben járt volna le, ám a háború miatt nem lehetett választást tartani. Moszkva rendszeresen vádolja emiatt azzal az ukrán elnököt, hogy már „nem legitim”. Ugyanakkor

a 2022-es orosz invázió miatt hadiállapotot vezettek be, az alkotmány pedig tiltja, hogy ebben a helyzetben választásokat tartsanak.

Korábban Zelenszkij elutasította a voksolás lehetőségét, arra hivatkozva, hogy a jogi kihívások mellett fizikailag sem lenne megoldani egy ilyen eseményt. A külföldre menekült ukránok milliói mellett az is gondot okozna, hogy a frontvonalon harcoló katonák sem tudnának biztonságosan a szavazóurnához járulni, mivel ez kritikus helyzetet teremtene. Miután Trump az interjú során kifejtette az ezzel kapcsolatos véleményét, a kijevi vezető is megváltoztatta az álláspontját, és kijelentette, hogy „készen áll” erre. Usakov szerint ez „kétszínűség” a részéről.

