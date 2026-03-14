Trump következő célpontja lett volna, de szombaton kitört a polgárháború

A hatóságok szombaton öt embert vettek őrizetbe az eseményekkel összefüggésben. A kormány a történteket "vandál cselekményeknek" minősítette. Az állami Invasor című lap szerint a tiltakozás kezdetben békés volt. A helyi vezetőkkel folytatott egyeztetés után azonban a helyzet elfajult,

és a tüntetők megtámadták a párt városi bizottságának székházát.

A közösségi médiában terjedő, egyelőre nem hitelesített videókon látható, ahogy a tiltakozók betörnek az épületbe. A felvételeken az is kivehető, amint köveket dobálnak és "szabadságot!" kiáltanak. Az éjszaka folyamán más kormányzati épületek is megrongálódtak. A Justicia11 nevű emberi jogi szervezet szerint lövéseket is lehetett hallani a környéken, sőt, egy férfit állítólag meglőttek, ezt az értesülést azonban az állami média később határozottan cáfolta.

Kubában rendkívül ritkák a tüntetések, mivel a résztvevőknek súlyos kormányzati megtorlástól kell tartaniuk.

Az utóbbi hetekben azonban az élelmiszerhiány és a sorozatos áramszünetek miatt a kubaiak egyre nyíltabban fejezik ki elégedetlenségüket. Sötétedés után többen edényekkel és fazekakkal csapnak zajt. Ez az úgynevezett "cacerolazo", amely a latin-amerikai tiltakozások egyik hagyományos formája. Eközben a Havannai Egyetem hallgatói ülősztrájkot tartottak, miután az energiakorlátozások miatt az intézmény felfüggesztette az oktatást.

A szigetország gazdasági helyzete azután romlott drasztikusan, hogy Donald Trump amerikai elnök elvágta Kuba olajellátását.

Az Egyesült Államok január 3-i venezuelai katonai beavatkozása Nicolás Maduro volt venezuelai elnök elrablásával végződött. Ezt követően Trump azonnali hatállyal leállíttatta a venezuelai olaj- és pénzszállítmányokat Kuba felé. Maduro korábban szoros politikai és gazdasági kapcsolatot ápolt Havannával.

Január 29-én Trump tovább fokozta a nyomást. Egy elnöki rendeletben gyakorlatilag lehetetlenné tette, hogy Kuba bármely más országból fosszilis energiahordozót importáljon. A rendelet másodlagos gazdasági szankciókkal fenyeget minden olyan államot, amely közvetlenül vagy közvetve olajat szállít a szigetországnak. Kuba elavult elektromos hálózata azonban nagyrészt fosszilis tüzelőanyagokra épül, és ettől függ a mindennapi közlekedés, valamint az áramellátás is.

Trump márciusban, a latin-amerikai vezetők részvételével megtartott Mar-a-Lagó-i csúcstalálkozón kijelentette, hogy

az Irán elleni háború lezárultával Kuba lesz a "következő".

Miközben történelmi átalakulást érünk el Venezuelában, már várjuk azt a nagy változást is, amely hamarosan Kubában is bekövetkezik."

- fogalmazott az amerikai elnök március 7-én.

