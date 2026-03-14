Vészjósló felszólítás érkezett Amerikából, azonnali távozásra szóllították fel az állampolgárokat
Az Egyesült Államok bagdadi nagykövetsége szombaton frissített biztonsági figyelmeztetést adott ki. Ebben azonnali távozásra szólították fel az Irakban tartózkodó amerikai állampolgárokat.

A felhívás előzménye, hogy az éjszaka folyamán rakétatámadás érte a nagykövetség épületét.

A diplomáciai képviselet közleményében hangsúlyozta, hogy az Irakban maradás mellett döntő amerikai állampolgároknak határozottan javasolják döntésük újragondolását.

A felhívást az Irán által támogatott terrorista milíciák jelentette komoly fenyegetéssel indokolták.

Forrás: Reuters

Parlamenti választás és piaci reakciók

