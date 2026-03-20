Elismerte Donald Trump: túl messzire ment, visszább kell venni

Az irányváltás mögött részben Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnöke áll,

aki úgy látja, hogy az elnök bevándorláspolitikai stábja az egyik legerősebb kampánytémájukból kockázatos terhet csinált a novemberben esedékes félidős választások előtt. A republikánus elnököt állítólag a feleségével, Melaniával folytatott beszélgetései ugyancsak megerősítették a változtatásban.

A Trump-adminisztráció ezért nemcsak a kommunikáción, hanem a tényleges gyakorlaton is módosít: az elnök utasítása szerint mostantól a "rosszfiúk" letartóztatására kell helyezni a hangsúlyt, és kevesebb káoszt kell teremteni az amerikai városokban - állítják az ügyhöz közel álló források a Wall Street Journalnek.

A váltást Tom Homan, a Fehér Ház határbiztosa vezényli, amióta átvette az ICE minneapolisi műveleteit. Homan arra törekszik, hogy az idegenrendészet a büntetett előéletű illegális bevándorlók letartóztatására összpontosítson, különös tekintettel azokra, akiket a helyi börtönök tudnak átadni a szövetségi hatóságoknak. Az ICE vezetése mindeközben nem tervez egyelőre újabb nagyszabású akciókat olyan demokrata többségű nagyvárosokban, mint Chicago, Washington vagy Minneapolis. A napi letartóztatások száma mintegy 1200-ra csökkent a minneapolisi akció idején feljegyzett 1500 fölötti értékről.

Trump tanácsadói Kristi Noem belbiztonsági miniszter két héttel ezelőtti menesztését tökéletes pillanatnak tartják a váltásra.

Az utódjának jelölt Markwayne Mullin oklahomai szenátor a kinevezési meghallgatásán azt ígérte, hogy az ICE-ot a konfrontáció helyett a helyi hatóságokkal való együttműködés irányába tereli, emellett ígéretet tett Noem több vitatott lépésének visszavonására. Ezek közé tartozik az a hónapokig titkolt rendelkezés, amely bírói végzés nélkül is engedélyezte az ügynököknek a bevándorlók otthonába történő erőszakos behatolást.

Hat hónapon belül azt szeretném elérni, hogy ne mi legyünk minden nap a vezető hír

- fogalmazott Mullin a Kongresszus előtt. Az amerikai lap szerint

A korrekció azonban aggasztja Trump legközelebbi bevándorlásellenes szövetségeseit.

Több szervezet "Tömeges Deportálási Koalíció" néven új kampányt indított, mellyel arra sürgetik az adminisztrációt, hogy ne adja fel az agresszív fellépést, és 2026-ban hajtson végre legalább egymillió kitoloncolást. Ezt a célt Stephen Miller, Trump befolyásos kabinetfőnök-helyettese eredetileg 2025-re tűzte ki, de az adminisztráció messze elmaradt ettől, jóllehet Trump a kampányban akár 20 millió ember kitoloncolását helyezte kilátásba. A demokraták szkeptikusnak mutatkoznak az új irányvonallal kapcsolatban, tekintve, hogy Miller továbbra is a Fehér Házban van.

A Washington Post és az ABC News múlt havi felmérése szerint

az amerikaiak 58 százaléka értett egyet azzal, hogy "Trump túl messzire megy" a kitoloncolással.

Ugyanez az arány tavaly áprilisban még csak 48 százalék volt. Az elnök tanácsadói ennek megfelelően arra kérik a republikánus kongresszusi képviselőket, hogy "bűnözőkről" beszéljenek a kevésbé népszerű "tömeges deportálások" helyett, és maga Trump is rendszeresen hangsúlyozza, hogy a hatóságok célkeresztjébe került embereket bűnözőként kell bemutatni.

