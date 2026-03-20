Pattanásig feszült küzdelem Magyarország szomszédjában: kiélezett harcban dől el, lesz-e jobboldali fordulat
Szlovéniában parlamenti választásokat tartanak vasárnap: a friss közvélemény-kutatások szerint fej fej melletti küzdelemben dőlhet el, ki alakíthat kormányt, és a végeredmény a kisebb pártok szereplésétől is nagyban függ.

A választás tétje, hogy a Robert Golob vezette balközép kormánykoalíció – a Szabadság Mozgalom, a Szociáldemokraták (SD) és a Baloldal (Levica) – meg tudja-e őrizni többségét, vagy a jobboldali ellenzék kerül ismét kormányközelbe.

A kampányban kiemelt szerepet kapott a gazdasági helyzet, az egészségügy, valamint az állami intézmények működésével és a kormányzás stabilitásával kapcsolatos kérdések.

A közvélemény-kutatások rendkívül szoros versenyt jeleznek

a kormányzó Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) és a legnagyobb ellenzéki erő, Janez Jansa korábbi miniszterelnök Szlovén Demokrata Pártja (SDS) között. A Mediana intézetnek a POP TV, az RTVS és a Delo megbízásából készített legfrissebb felmérése szerint a Szabadság Mozgalom 18,9 százalékon áll, míg az SDS támogatottsága 18,5 százalék.

A két nagy párt mögött több kisebb politikai erő is eséllyel pályázik a parlamentbe jutásra.

  • A konzervatív Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus közös listája 6 százalékon áll,
  • a Szociáldemokraták (SD) és Anze Logar Demokratái egyaránt 5,8 százalékot érhetnek el.
  • A Baloldal (Levica) és a Vesna közös listája 5,5 százalékon,
  • míg a Resni.ca 4,2 százalékon áll.

A parlamentbe jutás küszöbértéke 4 százalék.

A 90 fős parlamentbe 88 képviselőt választanak a voksoláson, további egy-egy mandátumot a magyar és az olasz nemzeti közösség képviselője szerez.

A felmérések szerint tehát várhatóan hét párt jut be a ljubljanai parlamentbe, és egyik sem szerez önálló kormányzáshoz elegendő többséget. A jelenlegi becslések alapján a Szabadság Mozgalom és az SDS egyaránt mintegy 28 mandátumot szerezhet, így a kormányalakításhoz többpárti koalícióra lesz szükség.

A választási részvétel várhatóan viszonylag magas lesz: a megkérdezettek közel 60 százaléka biztos részvételt ígért, további több mint 20 százalék pedig valószínűsíti, hogy elmegy szavazni.

A kampány péntek éjfélig tart, ezt követően kampánycsend lép életbe vasárnap estig. A pártok az utolsó napon még intenzív mozgósítással és nyilvános szereplésekkel próbálják megszólítani a bizonytalan szavazókat.

A legutóbbi parlamenti választást 2022 áprilisában tartották, amelyet a Szabadság Mozgalom nyert meg: a részvétel akkor 52,6 százalék volt.

A választások után az új parlamentnek 20 napon belül kell összeülnie. Natasa Pirc Musar köztársasági elnök ezt követően legkésőbb 30 napon belül javaslatot tesz a miniszterelnök személyére. Az államfő korábban jelezte: azt bízza meg kormányalakítással, aki igazolni tudja a szükséges, legalább 46 képviselőnyi parlamenti támogatást.

A miniszterelnököt a parlament választja meg, ezt követően 15 nap áll rendelkezésére a kormány összetételének bemutatására. A kabinet akkor lép hivatalba, ha a miniszterek több mint kétharmadát kinevezik. Az új kormány megalakulásáig a jelenlegi kabinet ügyvezetőként látja el feladatait.

A szavazóhelyiségek vasárnap reggel héttől este hét óráig lesznek nyitva.

Az első nem hivatalos eredmények az urnazárást követően várhatók.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást!

