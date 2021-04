Milyen hatással van az 5%-os áfa a lakáspiacra? Szavazz!

2021. január 1-jétől 2026. december 31-éig 5 százalék a vásárolt vagy kivitelezővel építtetett új lakóingatlanok áfája. Ezt a lépést régóta szorgalmazták a beruházók, ugyanakkor a forgalmi adó csökkenése több kérdést is felvet. Természetesen olvasóink véleményére is kíváncsiak vagyunk!

Jelenleg a kedvezményes, 5 százalékos lakásáfát kell alkalmazni az új ingatlanoknál a bruttó vételárak megállapítása során, sőt, a Családi Otthonteremtési Kedvezmény felvétele esetén az idei évtől az áfa is visszaigényelhető. A 2016-os áfacsökkentésnél tapasztalt kínálati berobbanás ugyanakkor egyelőre várat magára, a fejlesztők vélhetően a pandémia miatt nem indítottak tömegével új projekteket. Az idei év elején négy, legalább 100 lakásos társasház projektben kezdődött meg az új lakások értékesítése.

Az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 972 ezer forint volt 2021 elején Budapesten, ami azt jelenti, hogy egy év alatt közel 3 százalékos drágulás volt érzékelhető a piacon.Persze kérdés, hogy bírni fogja-e a tempót a hazai építőipar: elemzők szerint az áfacsökkentés hatására 2021-től dúskálni fognak a megrendelésekben az építőipari cégek, ráadásul elindult a kormány lakásfelújítási programja is, ami szintén az építőipari vállalkozásoknak ad munkát. Egyelőre csak bízni lehet abban, hogy lesz elég kivitelező a megnövekedett igények kiszolgálására.

Ugyanakkor egyes becslések szerint az ingatlanberuházási kedv és az eddig elindult építések akár több mint 100 ezer új lakóingatlant is jelenhetnek országszerte a következő 5-6 évben.

Az persze még kérdéses, hogy hogyan befolyásolja az árakat hosszútávon az 5%-os forgalmi adó, de a lakossági várakozásokból az szűrhető le, hogy optimisták a vevők, és egyértelmű csökkenést várnak – tudtuk meg a hitelintézettől. Ezt az optimizmust jelzi az is, hogy a fővárosban 2020. december és 2021. február között több, mint 1600 új építésű lakást adtak el a fejlesztők, ami körülbelül megegyezik a 2019 őszi értékesítési számokkal.

Összehasonlításképp, 2020-ban, amikor a lakások egy részét még 27 százalékos áfával lehetett értékesíteni, összesen 3500 új építésű ingatlant vásároltak meg Budapesten, így az idei első negyedév biztatóan indult a fejlesztők számára.

A kedvezményes lakásáfa visszavezetésével a kínálati oldalról eltűnt a legnagyobb kockázati tényező.2021-től tehát sok új projektre számít a piac. A pénzintézetek is egyértelműen érzékelik a megnövekedett érdeklődést. Az OTP Bank a Portfolio-t arról tájékoztatta, hogy online, vagy bankfiókban sok az érdeklődő ügyfél, akik keresik az 5%-os áfával megvásárolható ingatlanokat – és természetesen a szintén nemrég indult lakásfelújítási támogatást is -, és sokan igénylik a szakmai tanácsadást ahhoz, hogy eligazodjanak a részletekben, ezért veszik igénybe banki szakértők segítségét is.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

Címlapkép: Getty Images