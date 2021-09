Az emberiség történetében ilyen rövid idő alatt, ilyen mélységben még soha nem változtak meg a társadalmi szokások

Hol vannak a legnagyobb változások? Hogyan lehet a járvány időszakában tervezni az ingatlanpiacon? - tette fel a kérdéseket Dr. Kui Szilárd.

"Sok még a bizonytalanság, a legnagyobb kihívás most az, hogy megtalálják a piacok önmagukat, de szerencsére rengeteg pénz van a rendszerben, így ez nem jelenthet problémát. A munkaerő és az anyagárak növekedése következtében a margin csökkent a cégeknél, amit valahogy rendbe kell majd rakni. Véleményem szerint a home office nem egy versenyképes lehetőség. A cégek költségeinek legnagyobb részét a bérköltségek teszik ki, az iroda mintegy 10 százalékot. Éppen ezért sok cég inkább kifizeti ezt a költséget, hogy a jövőben vissza tudja hívni az embereket az irodába, legfeljebb valamekkora területet csökkent, de a jövőben vissza fog épülni a 2019-es lendület." - mondta el Gereben Mátyás MRICS, országmenedzser, CPI Hungary, aki szerint a helyi központok felértékelődése jellemzi Európa nagyvárosait, ehhez képest Budapest még nagyon centralizált. A fejlesztések terén

most azok vannak előnyös helyzetben, akiknek meglévő ingatlanjaik vannak,

az alapanyag és az egyéb költségek emelkedése miatt. Ennek mentén szét fog válni a bérletidíj-olló az irodapiacon, az új fejlesztések és a már meglévő épületek között. A lokáció viszont még most is nagyon fontos szempont.

A közönség szerint a következő egy évben stagnálni vagy enyhén emelkedni fognak az A kategóriás irodaházbérleti-díjak.

"Mi állami fejlesztésekkel foglalkozunk, ami egy speciális helyzet. A projektünk kapcsán az egyik kihívás az üzemeltetés kérdése, az, hogy éveken át fenntartsuk azt a minőséget, ami az átadás pillanatában megvalósult.

Nem elég az államnak csak a fejlesztésekbe beszállni, az üzemeltetés, fenntartás kérdését is magára kell vállalnia.

Az ingatlanhasználati szokásokba beleszólt az elmúlt időszakban a vírus, éppen a közösségi tereket kellett elzárni a járványhullámok alatt, ugyanakkor a felújításoknak még kedvezett is ez a környezet. A projekt fejlesztési tervein összességében a pandémia nem változtatott." - emelte ki Dr. Gyorgyevics Benedek, vezérigazgató, Városliget Zrt.

A jövő legnagyobb kihívása a fenntarthatóság és azok céljainak teljesítése, másik pedig az infláció,

ami véleményem szerint tartós lesz. Nemcsak a szabályozás, de az árazás is befolyásolja a bérlakáspiacot. Olyan hozamokra van ugyanis szükség, amiért megéri a befektetőknek is belevágni ebbe, de a piaci bérleti díjak még elmaradnak ettől." - hangsúlyozta Kibédi Varga Lóránt MRICS, Managing Director, CBRE Hungary.

"Az biztos, hogy egy nagyon változó környezetben kell ma dolgoznunk, de hiszünk abban, hogy egy konjunktúra következik, éppen ezért előre koncentrálunk és azt nézzük, hogyan tudjuk a növekvő keresletre a legmegfelelőbb termékeket adni. Az ember társas lény és impulzusokat, visszajelzéseket csak a munkahelyen tud kapni, így nem hiszem, hogy a homeoffice általánossá válik. A lakóingatlanfejlesztések területében is hiszünk, éppen ezért egy 900 lakásos projektet tervezünk a XI. kerület Tóérberek városrészben.

Részben a pandémia miatt megindult egyfajta városon belüli migráció a belső területektől a külső, zöldebb területek felé,

a valamivel nagyobb alapterületű lakások irányába." - mondta el Kovács Melinda, fejlesztési és bérbeadási menedzser, Atenor.

Soha az emberiség történetében ilyen rövid idő alatt, ilyen mélységben a társadalom szokásai nem változtak még meg mint most.

Milliárdok dolgoznak, vásárolnak, utaznak másként, mint eddig és ez mikroszinten is beszivárgott az életünkbe. A kérdés, hogy ezekből a megváltozott szokásokból mi marad fenn, valamint az iparágunk, ami nem a flexibilitásáról híres, hogyan tudja ezeket lereagálni." - világított rá Tatár Tibor MRICS, vezérigazgató, Futureal – csoport.

A szakember szerint bizonyos területeken hatékony lehet a home office, egy amerikai felmérés szerint a munkavállalók heti 2,5 nap otthoni munkavégzést szeretnének, míg a vezetők legfeljebb heti egyet. Egy nap home office-nál viszont még nem lehet területcsökkentést tervezni, két napnál már 0-10 százalékot igen, de három napnál kezd igazán érezhető lenni a megtakarítás, noha ezt kevés cég vállalja. Mindenesetre

két nap homeoffice már érezhető lesz az irodapiac számára is annak ellenére, hogy az irodaterületek iránti igény továbbra is növekszik.

Jelenleg még nagy a bizonytalanság, hogy mekkora lesz ez az arány.

Végül Tatár Tibor kiemelte, hogy az online retailnek óriási környezeti terhelése van, a házhozszállítást előbb utóbb szabályozni és adóztatni kell. Az offline retail virágozni fog annak ellenére, hogy az online retail bizonyos területeken nagyobb teret kaphat. Összességében nőni fog a torta. A lakáspiac kapcsán kérdés, hogy vajon fenntarthatók-e az 1 millió forintos négyzetméterárak? Hogyan fognak a fiataljaink lakást venni? Ennek megoldására egy erős piaci alapú bérlakásszektorra nagyon nagy szükség lenne.

"A legnagyobb kihívás az, hogy lássuk, hogyan fog a társadalom viselkedni a közeljövőben, például a fogyasztási szokások vagy az irodapiac területén. A retail kapcsán optimista vagyok, a 2019-es látogatószámnak mostanra elértük a 90-95 százalékát. Hosszú távon a legnagyobb versenytársunk az online kereskedelem.

Sokan azt gondolják, hogy az online térben nincsenek tranzakciós költségek, de ez nem igaz, pár éven belül az online költségek elérhetik, vagy meg is haladhatják az offline vásárlás költségeit.

A vásárlói élmény továbbra is fontos lesz, a retail ebben a mennyiségben Budapesten teljes mértékben fentartható, végre épül egy bevásárlóközpont is. A kerületi hub-ok és a városközpont nem zárja ki egymást, a szolgáltatások függvénye, hogy mit, hol vesznek majd igénybe az emberek. Egy belvárosi telek is csak akkor értékes, ha megfelelő szolgáltatásokat alakítanak ki rajta. A fejlesztőknek a jövőben sokkal komplexebb szolgáltatásokban kell majd gondolkodniuk. Egy fejlesztés később a látogatói közösségre is hatással lesz - hangsúlyozta Ágházi Gyula MRICS, vezérigazgató, Gránit Pólus.

