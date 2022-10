A 7 szűk, majd 7 bő esztendő után most újabb 7 szűk év jöhet az ingatlanpiacon

"A vélekedés valósága az, ami most leginkább befolyásolja a trendeket, hiszen, hogy mit várunk, mitől szorongunk, miben bizakodunk, az, ami tényleg a valóságot fogja alakítani. Sokan vannak Magyarországon, akik a 2008-as finanszírozási válságot végigélték, bennük megnyomódik ilyenkor egy gomb, amikor a recesszió vagy válság szavakat hallják. A nap végén az ő döntésük, hogy milyen irányba mozdul az ingatlanpiac a következő időszakban. Ha a bankok finanszíroznak, a fejlesztők fejlesztenek, a vásárlók pedig vásárolnak, akkor egy normál működés fenntartható, de ha bármelyik megszakad egy jövőbeli félelem okán, akkor biztos, hogy jobban helyben fog topogni az ingatlanpiac. Azt gondolom, hogy 2008 és 2014 között 7 szűk esztendeje volt a hazai ingatlanpiacnak, majd 2015-ben megint számos fejlesztés indult, és egy prosperáló 7 évvel találkozhattunk. A 7 szűk, majd 7 bő esztendő után újra 7 szűkebb prognosztizálható, de azért bízom benne, hogy tanultunk az elmúlt időszak válságaiból. Lehet látni, hogy a nagy fejlesztők sokkal előrelátóbbak, kevésbé spekulatív módon működnek és az állami aktivitások is megpróbálnak a valós piaci folyamatokra reagálni. Bízom benne, hogy ez a típusú kollektív tanulási folyamat, egy más érési fokot mutat most már az ingatlanpiacon" - mondta el Gyorgyevics Benedek a Városliget Zrt. vezérigazgatója a Property Investment Forum 2022 konferencián egy videóinterjúban.