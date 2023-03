Nagy terek és exkluzív lokáció: ezek az új ingatlantrendek a Balatonnál

Olyan sokan költöztek a fővárosból egy-másfél óra alatt megközelíthető településekre az elmúlt években, hogy lassan itt lesz az ideje újraértelmezni a budapesti agglomeráció fogalmát. A Balaton-parti településeken is egyre kevésbé szezonális az élet, sokan elsődleges vagy másodlagos új otthonukat is itt találják meg, akár egy kisebb családi ház, vagy tágas, kertkapcsolattal rendelkező lakás alternatívájában.

A mindennapi prioritások sokak életében jelentősen átalakultak, akár munkáról, ügyintézésről vagy a szabadidő eltöltésének módjáról van szó, a szokások egyre inkább az online térbe terelődnek, de a lakóhelyről alkotott kép is újraformálódott. Habár továbbra is Pest megye számít a legkeresettebbnek, látványosan elkezdett nőni a Balaton és a körülötte lévő kistelepülések vonzereje, a szezonálisan használt üdülők mellett sokan egész évben is jól használható, ezért energetikailag is kiváló ingatlant preferálnak.

A vásárlók nagyobb része továbbra is saját használatra keres ingatlant vagy befektetési céllal vásárol, ami viszont újdonság, hogy egyre többen életvitelszerűen is odaköltöznek.

A balatoni térségre mindig is jellemző volt a válságállóság, a kereslet még a covid időszakában sem csökkent, sőt, valamennyit erősödött is. A KSH adatai alapján a négyzetméterárak szinte az összes ingatlantípusban emelkedtek, a magyar vásárlók körében pedig leginkább az új vagy újszerű, lehetőleg panorámás ingatlanok számítanak népszerűnek mindamellett, hogy a vásárlók egyre több zöld területet keresnek.

Az új vagy újszerű ingatlanok kiválasztásánál a közvetlen zöld terület is hangsúlyos szempont

Az ingatlankeresletre és -kínálatra nem csak a karantén, hanem egyéb hatások is befolyással voltak, így a szempontok között megjelent az is, hogy az ingatlan ne csak szezonálisan legyen használható, illetve a működtetése gazdaságosan történjen. Felértékelődött a lehető legalacsonyabb energia-felhasználás tényleges megvalósításának jelentősége, egyre többen keresik azokat az ingatlanokat, amelyek a közel nulla energiaigényű (KNE) épületek osztályába tartoznak. A megújuló energiával üzemelő rendszerek és az adott esetben zéró gázfelhasználás mellett a vásárlók az épületek szigetelését, nyílászáróit és a tető állapotát is kiemelten figyelik.

Mitől lesz jó befektetés egy balatoni ingatlanfejlesztés és mit kíván a piac?

A Balaton környékén nem ritkák az elhagyott területeken álló régi épületek vagy nagyobb üdülők, amelyek elhanyagolt állapotukkal rontják az utcaképet, esetleg ki is takarják a tóra nyíló kilátást. Akár évtizedeken keresztül nem történik velük semmi, pedig ezek fejlesztése a településképre és a környék hangulatára is óriási hatással lehetnek.

A túlzsúfolt és nagy beépítettségű területek helyett a vásárlók a nagyvonalúbb, de emberléptékű környezetet keresik, amely mára a legnagyobb luxus lett.

A tervezés és kivitelezés magas színvonalán kívül, az egyre igényesebb vevőkör számára szinte alapvető elvárás a leghatékonyabb hűtés-fűtés rendszer, a tökéletes hőszigetelés és árnyékolástechnika, a hővisszanyerős szellőztetés, valamint az okos megoldások is. Ezen vezérfonal mentén, valamint nyugat-európai példákat vizsgálva gondolkodott a Terra Residence & Society fejlesztői csapata is, mielőtt megkezdték egy balatonboglári projekt tervezését.

Az adottságokhoz képest szellős beépítettség koncepciója 16 évvel ezelőtt a balatonlellei BL Yachtklub építésekor is megjelent, az építész-vezető tervező Borsay Attila pedig igyekezett átemelni a Terra Residence & Society tervezési folyamatába is az akkori modellből. A háromszintes épületek földszinti lakásaihoz privát kert tartozik, a középső szinteken fedett, jól használható, nagyméretű teraszok, míg legfelül egy penthouse lakás található, amelyet a nagyrészt fedett terasz ölel körbe.

A nagy beépítettségű területek helyett egyre többen a nagyvonalúbb, de emberléptékű környezetet keresik

Magyarországi fejlesztések többségénél a beépíthetőség maximalizálása a legfőbb szempont, ami minden mást felülír. "Ha az ingatlan kellemesen, harmonikusan simul a környezetébe és illeszkedik mondjuk a Balaton-parti utcaképbe, az sokkal jobban szolgálja a vásárlók és végső soron a település érdekeit. A helyi építési szabályok betartásával mi is elhelyezhettünk volna még egy szintet az épületeinkre, de akkor jelentősen csökkent volna a fejlesztés nagyvonalúsága és a villák lakásaira kevésbé tekinthetnénk egy kisebb családi ház alternatívájaként “– hangsúlyozta Borsay Attila, a Terra Residence építésze-vezető tervezője.

A Terra Residence egy platánsorral szegélyezett út, a balatonboglári villasor mellett helyezkedik el egy bő 7000 m2-es telken, ahol szintén jelentős számú platánfa található.

A villapark épületeinek elhelyezésénél kiemelt szempont volt a meglévő értékes faállomány minél teljesebb megtartása és így az előírtnál nagyobb zöldfelület létrehozása.

A tervezett házak a szomszédos századfordulós villákkal analóg léptékében épülnek, így eredményezve humánus környezetet. “A közvetlen vízpart és csónakkikötő partvédőműve a területen lévő régi üdülővel egy időben, kb. 50 évvel ezelőtt készült, ennek karbantartását is a minimális beavatkozással végeztük el. Nem titkolt célunk, hogy a 2023 nyarán átadásra kerülő projekt egy olyan életminőséget kínáljon, ami eddig nem létezett a Balaton körül és melynek központjában az élet szeretete, valamint minőségi időtöltés áll” – emelte ki Borsay Attila.

Fejlesztési kihívások, vagyis az árak

A mostani gazdasági környezetben különösen fontos, hogy az építőanyagárak kiszámíthatatlansága miatt ne szálljanak el a költségek, hogy utána ne a minőségből kelljen visszavenni vagy korrigálni a lakások árát. “Minket is kedvezőtlenül érintett az építőanyagok árának 2022-es meredek emelkedése, amelyek egy részét tompítani tudtuk a korai beszerzéseknek köszönhetően, valamint a relatív késői értékesítés is segített a költségek pontosabb meghatározásában. Az ilyen lehetőségeket akkor lehet kihasználni, ha kellően rugalmas a finanszírozás, illetve a menedzsment” – emelték ki a Terra fejlesztői.

Fotók: Somay Márk

A cikk megjelenését a Terra Residence támogatta.