Decemberben több százmillió euró és több százezer négyzetméter sorsa dől el az ingatlanpiacon

Válsághangulat ide vagy oda, a hazai ingatlanpiac 2023-ban is bővelkedett új kereskedelmi és lakóprojektekben, de nemcsak átadókra, hanem jó néhány adásvételre is sor került az elmúlt egy évben. Az ipari-, és az irodapiaci bérleti tranzakciók mellett a belföldi és a külföldi befektetések, cégfelvásárlások is megdolgoztatták a tanácsadókat, finanszírozókat, ingatlankezelőket, de az épületüzemeltetőknek sem volt könnyű dolga az energiapánik kirobbanása óta. Nem csak lekövettük a legmeghatározóbb magyarországi ingatlanpiaci eseményeket (és néha a külföldi üzleteket is) 2022 végétől, de egyúttal díjazzuk is összesen 17 kategóriában a legkiválóbb, legsikeresebb projekteket, személyeket. November 17-ig várjuk a projektek, ingatlanos cégek bemutatását, hiszen idén már nem csak az Év Ingatlanpiaci Tehetsége díjra fogadunk be pályázati anyagokat, hanem még további 13 kategóriában. Nevezz, jelölj, jelentkezz! Több százezer négyzetméternyi fejlesztést, és több százmillió euró értékű ingatlanprojektet ismer el a zsűri az ünnepélyes díjátadón, amire december 5-én kerül sor a Portfolio Property Awards gálán, ahol idén még egyszer összegyűlik a hazai ingatlanszakma, hogy méltón lezárja a 2023-as évet.

Az egyre nehezedő körülmények között a kiemelt ingatlanpiaci teljesítmények oázisaként, szakma ünnepeként és a jövőbe vetett hit alapjaként tekintünk magunk is, az immár második alkalommal külön eseményként megrendezésre kerülő Property Awards díjátadóra.

Legyél ott idén december 5-én te is az ünnepélyes és informatív rendezvényünkön, ahol egymást és önmagunkat is megtisztelve, a hazai ingatlanszakma legfontosabb szereplőivel együtt, egy helyen, személyesen lezárunk egy újabb nehéz, különleges kihívásokkal teli, de végeredményében sikeres időszakot, ahol számtalan kiváló teljesítményt láthattunk: átadta például a Skanska a H2Offices első irodaépületét, a Futureal fejlesztésében elkészült a Corvin Innovation Campus I. üteme, megnyitott a W Budapest Hotel és a Property Market is bemutatta, illetve megnyitotta a Radisson Hotel Budapest BudaPart szállodaprojektjét. Az ipari létesítményekből több százezer négyzetmétert adtak át idén, több létesítménye is elkészült a HelloParksnak Pátyon, Maglódon, Fóton, az Inforgroup a kecskeméti és miskolci ipari ingatlanállományhoz tett hozzá több tízezer négyzetmétert.

Az új átadások mellett a költözések, új szerződéseknek is köszönhető, hogy ebben a nehezebb évben is elevickélt a piac. A BRF irodapiaci jelentés szerint - ami a CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, Eston International, iO Partners és Robertson Hungary tanácsadók közös munkája - 2023 Q3-ig 333 250 négyzetmétert tett ki a bruttó kereslet a budapesti bérelhető modern irodaterületek vonatkozásában. Új helyre, a WING által fejlesztett Telekom székházába költözött a Deutsche Telekom IT Solutions, 6 bérlő, összesen 5 ezer négyzetméteren a Futureal Budapest ONE irodaházát választotta, illetve a GTC Centerpoint irodaházában is több bérleti tranzakció valósult meg. A ingatlanbefektetési piac nem kisebb adásvételeket élt át egy év leforgása alatt, mint az Atenor által fejlesztett RoseVille irodaház eladása, a 20 ezer négyzetméteres Green Court Office tavaly év végi értékesítése, valamint két szállodáját is értékesítette az Indotek - a Gellért Szállót, valamint a Sofitelt is. Külföldön is aktívak voltak a magyar szereplők, a befektetéseik, felvásárlásaik között volt varsói, bukaresti irodakomplexum, spanyolországi szálloda és bevásárlóközpontok, de még lengyel ingatlanközvetítőt, illetve német ingatlanfejlesztőt is felvásároltak vagy többségi tulajdont szereztek ezekben.

Van mit ünnepelnünk, van mire koccintanunk!

A Property Awardson, vagyis egy külön networking esemény keretein belül adjuk át az év legkülönlegesebb teljesítményeinek, megoldásainak és szereplőinek járó díjakat, melyek odaítélésében továbbra is a szakma kiemelt képviselőit összefogó zsűri lesz a segítségünkre. Idén 17 díjat adunk át, ebből 14 kategóriában várjuk a jelentkezéseket, pályázatokat november 17-ig. A jelentkezés díjtalan, a formai követelményekről részletesebben a jelentkezési lapon lehet tájékozódni.

A kategóriák, amire jelentkezni lehet az oldalunkon:

Év PM cége Év FM cége Év Finanszírozója Év Lakóparkja - 100 lakás felett Év Lakóparkja - 100 lakás alatt Év Irodabérleti Tranzakciója Év Raktárbérleti Tranzakciója Év Hotelprojektje Év Ipariingatlan-fejlesztése Év Irodafejlesztése Év Ingatlanbefektetési Tranzakciója - belföld Év Ingatlanbefektetési Tranzakciója - külföld Év Ingatlanpiaci M&A Üzlete Év Ingatlanpiaci Tehetsége (sponsored by Indotek)

A további díjaknál, vagyis a Darida Pál-emlékdíj (founded by Futureal) esetében az Alapító és a Portfolio szakértői választják ki a nyertest, míg a Portfolio Különdíj esetében a Portfolio szakértői jelölik ki a győztest, így külsős jelentkezésre nincs lehetőség.

Az Év Koncepciója díj esetében nem a 7 tagú szakmai zsűri hozza meg a nyertes projektről szóló döntést, hanem a Property Awards közönsége a helyszínen, december 5-én.

Még több információra van szükséged? Érdekel, hogy kik alkotják a zsűrit? Hogyan lehet jelentkezni? Milyen projekteket, tranzakciókat lehet jelölni? Kik voltak a tavalyi, illetve a korábbi évek nyertesei? Mivel készülünk a nyerteseknek? Minden kérdésre választ nyújtunk a Property Awards oldalán.

Property Awards 3in1 - Konferencia & Díjátadó gála & Networking

December 5-én egy délutáni konferenciával kezdjük az évzáró eseményünket, ahol szó lesz a 2023-as évi ingatlanpiaci kihívásokról, egy makrogazdasági körképről, az EU-s pénzek érkezéséről, valamint a biztonság-, és geopolitikai eseményekről.

A délutáni konferencia az "Év koncepciója" díj jelöltjeinek bemutatóival, majd szavazással zárul. Ezután átadjuk mind a 17 kategóriában, ünnepélyes keretek között a legsikeresebb projekteknek, tranzakcióknak, cégeknek és a legtehetségesebb ingatlanpiaci szereplőknek járó díjakat.

A rendezvény zárásaként állófogadással, gin bárral és estébe nyúló networking lehetőséggel várjuk a vendégeket, a szakmát, az ingatlanpiacot. Koccintsunk együtt a 2023-as évre!

