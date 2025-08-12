  • Megjelenítés
Az EUYou három legfontosabb elemzése a kohéziós politika kihívásairól
Uniós források

Az EUYou három legfontosabb elemzése a kohéziós politika kihívásairól

Az EUYou projekt 2024 szeptemberétől mélyrehatóan elemzi az uniós támogatáspolitika különböző aspektusait — különös tekintettel a közös költségvetésre, a közvetlen és közvetett pénzügyi eszközökre, valamint a kohéziós pályázatokra. A mostani visszatekintő cikkünk e keretben arra fókuszál, hogyan vizsgáltuk a kohéziós politika eredményeit és hatásait.

Elemzésünk szerint az EU 9. kohéziós jelentése azt mutatja, hogy bár az uniós és hazai átlagok javultak — például a foglalkoztatás és oktatás terén — a kisebb régiókban még mindig jelentős egyenlőtlenségek maradtak, Magyarországon is. A strukturális problémák miatt az Európai Bizottság a rendszer átfogó reformjára készülhet.

Kapcsolódó cikkünk

Csökken az egyenlőtlenség az EU-ban és Magyarországon, de sötét a látvány a függöny mögé nézve

Ebben az írásunkban az IMF elemzését idézzük, amely szerint míg Budapest egy főre jutó jövedelemben gyorsan közelített az uniós átlaghoz, a vidéki régiók — különösen a déli és északi területek — elmaradása tartós. Célzott, vidéki kohéziós beavatkozás szükséges a digitális és zöld átmenet kiegyensúlyozására.

Kapcsolódó cikkünk

Elesett a magyar vidék, azonnali beavatkozást sürget az IMF

Ez a cikkünk részletesen bemutatja a 2014–2020-as kohéziós politikai program gazdasági eredményeit: az EU-s támogatások jelentős növekedést váltottak ki, ami Magyarországon több mint 4 %-os GDP-lökést és magas multiplikátorhatást eredményezett. Ugyanakkor rámutattunk, hogy a jövőbeni fenntartható hatásokhoz mind humán tőkére, mind innovációra összpontosító szerkezetváltás szükséges.

Kapcsolódó cikkünk

Nagyot dobtak a magyar GDP-n az uniós pénzek, pedig nem a jövőbe fektettük őket

EUYou-projektünk visszatekintő elemzéseinek összessége azt mutatja, hogy a kohéziós politika jelentős eredményeket ért el regionális felzárkóztatásban és GDP-növekedésben. Ugyanakkor ezek fenntarthatósága és kiegyenlítettségük szempontjából kulcsfontosságú a jövőbeni reformok irányához — különösen a humán tőkébe és infrastruktúraépítésbe történő beruházás.

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Bizottság hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az Európai Bizottság nem vonható felelősségre miattuk.

