Az EUYou három legfontosabb elemzése a kohéziós politika kihívásairól

Elemzésünk szerint az EU 9. kohéziós jelentése azt mutatja, hogy bár az uniós és hazai átlagok javultak — például a foglalkoztatás és oktatás terén — a kisebb régiókban még mindig jelentős egyenlőtlenségek maradtak, Magyarországon is. A strukturális problémák miatt az Európai Bizottság a rendszer átfogó reformjára készülhet.
Ebben az írásunkban az IMF elemzését idézzük, amely szerint míg Budapest egy főre jutó jövedelemben gyorsan közelített az uniós átlaghoz, a vidéki régiók — különösen a déli és északi területek — elmaradása tartós. Célzott, vidéki kohéziós beavatkozás szükséges a digitális és zöld átmenet kiegyensúlyozására.
Ez a cikkünk részletesen bemutatja a 2014–2020-as kohéziós politikai program gazdasági eredményeit: az EU-s támogatások jelentős növekedést váltottak ki, ami Magyarországon több mint 4 %-os GDP-lökést és magas multiplikátorhatást eredményezett. Ugyanakkor rámutattunk, hogy a jövőbeni fenntartható hatásokhoz mind humán tőkére, mind innovációra összpontosító szerkezetváltás szükséges.
EUYou-projektünk visszatekintő elemzéseinek összessége azt mutatja, hogy a kohéziós politika jelentős eredményeket ért el regionális felzárkóztatásban és GDP-növekedésben. Ugyanakkor ezek fenntarthatósága és kiegyenlítettségük szempontjából kulcsfontosságú a jövőbeni reformok irányához — különösen a humán tőkébe és infrastruktúraépítésbe történő beruházás.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Április óta tart a magyar árampiaci fordulat - 12 éve nem látott számok!
Nem mindennek árt a napsütés.
Nagyot ugrott az amerikai maginfláció
Az infláció viszont nem változott.
Óriási infláció tarolja le Romániát
Jön az árrobbanás.
Veszélyhelyzetet hirdetett Donald Trump, kiadta a katonaságnak a parancsot – Hogy teheti mindezt?
Átvette a hatalmat a főváros felett?
Három részvény, ami a Wall Street-i elemzők nagy kedvence most
Egy dolog közös bennük.
Veszélyes "lopakodó" parazitát fedeztek fel a tudósok, amely képes kiiktatni az emberi fájdalomérzetet
Nagy hasznunkra válhat még a féreg leleplezett tulajdonsága.
Durva fronthatás: 40 fok felett tomboló hőség perzseli Európát, Magyarország is vörösbe borult
Kiterjedt anticiklon hozta el a kánikulát.
Barclays: hatalmas erősödés várhat a forintra a jövő évi választás után
Új előrejelzés érkezett.
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Mi is az az ökorasszizmus?
Tanulmányok szerint a marginalizált közösségek aránytalanul viselik a szennyezés egészségügyi terheit.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.