Öt EUYou-elemzés arról, hogyan próbál felnőni az EU a geopolitikai átrendeződés mentén kialakulő védelmi kihívásokhoz

Elsőként lássuk a már márciusban elfogadott ReArm Europe beruházási tervet, amely akár 800 milliárd euróval járulhat hozzá az EU katonai felkészültségének megteremtéséhez az elkövetkező években. A védelmi kiadások felpörgetését elsősorban egy, a tagállamok által pályázható közös hitelfelvételből indítják majd be, de jelentősen lazították a költségvetési szabályozásokat is.
A védelemre való készenléthez elengedhetetlen az embererő is, ahogyan az újfajta fenyegetésekre és a hibridháborúra való felkészülés is. Áprilisi elemzésünkben azt vizsgáltuk, milyen állapotban vannak a tagállamok sorkatonaságai, és milyen új utakon lehetne a civil lakosságot is bevonni a felkészültség megteremtésébe.
Ezután azt néztük meg, milyen konkrét javaslatok vannak a közös eszközbeszerzések elősegítésére, ami rendkívül sokat tehet hozzá ahhoz, hogy az unió tagállamai jó áron jussanak egymással kompatibilis fegyverekhez és rendszerekhez, úgy, hogy ezzel elsősorban az európai szereplőket gazdagítsák.
Eközben a katonai költségek elszállását már az adatok is igazolták májusra, amelynek fő motorja természetesen az ukrajnai konfliktus volt. Az USA kiadásaival persze továbbra sem versenyezhet egy ország sem, de viszonylag világos az út arra, hogy milyen módon lehetne valóban rálépni a stratégiai függetlenedés útjára.
Persze rengeteg az aggodalom azzal kapcsolatban, hogy az új, 5%-os NATO-s irányelv mit kezd majd az Európában tipikus jóléti államokkal. Bár Magyarországon is komoly gondot jelenthet az európai védelmi fókusz, az Európai Bizottság érdekes kiskaput találhatott a problémák kikerülésére.
Az EUYou elemzései alapján végső soron igazolni látszik az, hogy bár bőven van hova fejlődni, az EU-nak van lehetősége megteremteni a régóta áhított stratégiai függetlenséget. Bár a következő, 2028-tól kezdődő MFF-ciklus költségvetése még távol van a véglegestől, a tervezet már a közös pénzeken belül is tízszerezné a katonai kiadások mértékét, így
egy jó stratégia és megfelelő ösztönzők mentén kialakulhat egy valódi európai hadiipar, ami hosszú távon szilárdíthatja meg a kontinens geopolitikai, és ezen keresztül gazdasági jelentőségét is.
Címlapkép forrása: EU
Kemény vonalas trumpista került Amerika egyik legfontosabb hivatalának élére
Konzervatív vezetője lett a statisztikai hivatalnak.
Nagy pofon készül a vakcinagyártónak: betilthatják az egyik Covid-oltást a legfiatalabbaknál
Amerikában visszavonhatják az engedélyt.
Itt vannak a választások: jön a pénzeső a nyugdíjasoknak?
A nyugdíjasok a 2026-os választások előtt mintegy 950 milliárdos plusz juttatást kaphatnak.
Április óta tart a magyar árampiaci fordulat - 12 éve nem látott számok!
Nem mindennek árt a napsütés.
Nagyot ugrott az amerikai maginfláció
Az infláció viszont nem változott.
Óriási infláció tarolja le Romániát
Jön az árrobbanás.
Veszélyhelyzetet hirdetett Donald Trump, kiadta a katonaságnak a parancsot – Hogy teheti mindezt?
Átvette a hatalmat a főváros felett?
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Mi is az az ökorasszizmus?
Tanulmányok szerint a marginalizált közösségek aránytalanul viselik a szennyezés egészségügyi terheit.
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.