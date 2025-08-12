Öt EUYou-elemzés arról, hogyan próbál felnőni az EU a geopolitikai átrendeződés mentén kialakulő védelmi kihívásokhoz

Az EUYou projekt lassan egy teljes éve, 2024 szeptembere óta vizsgálja az uniós támogatáspolitikát, a közös költségvetést és az arra nehezedő új kihívásokra adott válaszokat. Donald Trump amerikai elnök januári beiktatásával és az USA által biztosított védelmi garanciák megkérdőjelezésével nagyot fordult a világ, így azóta állandó kérdés az is, hogy az EU hogyan tudná ledolgozni azt a készenléti hátrányt, amelybe az euroatlanti szövetségbe vetett hit kényelmesítette a kontinens legtöbb országát. Projektünk fókuszában most a tagállamokat terhelő védelmi kiadások vannak, amelyek a közös és nemzeti költségvetésekre is drasztikus hatással lehetnek az elkövetkező időszakban.

Elsőként lássuk a már márciusban elfogadott ReArm Europe beruházási tervet, amely akár 800 milliárd euróval járulhat hozzá az EU katonai felkészültségének megteremtéséhez az elkövetkező években. A védelmi kiadások felpörgetését elsősorban egy, a tagállamok által pályázható közös hitelfelvételből indítják majd be, de jelentősen lazították a költségvetési szabályozásokat is.

A védelemre való készenléthez elengedhetetlen az embererő is, ahogyan az újfajta fenyegetésekre és a hibridháborúra való felkészülés is. Áprilisi elemzésünkben azt vizsgáltuk, milyen állapotban vannak a tagállamok sorkatonaságai, és milyen új utakon lehetne a civil lakosságot is bevonni a felkészültség megteremtésébe.

Ezután azt néztük meg, milyen konkrét javaslatok vannak a közös eszközbeszerzések elősegítésére, ami rendkívül sokat tehet hozzá ahhoz, hogy az unió tagállamai jó áron jussanak egymással kompatibilis fegyverekhez és rendszerekhez, úgy, hogy ezzel elsősorban az európai szereplőket gazdagítsák.

Eközben a katonai költségek elszállását már az adatok is igazolták májusra, amelynek fő motorja természetesen az ukrajnai konfliktus volt. Az USA kiadásaival persze továbbra sem versenyezhet egy ország sem, de viszonylag világos az út arra, hogy milyen módon lehetne valóban rálépni a stratégiai függetlenedés útjára.

Persze rengeteg az aggodalom azzal kapcsolatban, hogy az új, 5%-os NATO-s irányelv mit kezd majd az Európában tipikus jóléti államokkal. Bár Magyarországon is komoly gondot jelenthet az európai védelmi fókusz, az Európai Bizottság érdekes kiskaput találhatott a problémák kikerülésére.

Az EUYou elemzései alapján végső soron igazolni látszik az, hogy bár bőven van hova fejlődni, az EU-nak van lehetősége megteremteni a régóta áhított stratégiai függetlenséget. Bár a következő, 2028-tól kezdődő MFF-ciklus költségvetése még távol van a véglegestől, a tervezet már a közös pénzeken belül is tízszerezné a katonai kiadások mértékét, így

egy jó stratégia és megfelelő ösztönzők mentén kialakulhat egy valódi európai hadiipar, ami hosszú távon szilárdíthatja meg a kontinens geopolitikai, és ezen keresztül gazdasági jelentőségét is.

