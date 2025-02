Egyre kevesebb a home office: ez látszik a Váci úti irodafolyosó fejlődésén is

A Skanska Magyarország decemberben jelentette be, hogy egy több mint 22 ezer négyzetméter hasznos irodaterületet kínáló nyolcemeletes épületet fejleszt Budapesten. A H2Offices irodakomplexum második fázisát a tervek szerint 2027 első negyedévében adják át. Cseke Amarilla, a Skanska Magyarország bérbeadási és vagyonkezelési igazgatója szerint a Váci úti irodafolyosó továbbra is Budapest irodapiacának egyik legkiemelkedőbb és legdinamikusabban fejlődő területe marad. A szakember a Portfolio-nak az irodapiacon tapasztalható változásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a vállalatok egyre inkább arra ösztönzik dolgozóikat, hogy hetente legalább három napot az irodában töltsenek. Ennek megfelelően nő az igény a közösségi terek bővítésére, a kényelmesebb munkaállomások kialakítására és az együttműködő munkavégzés támogatására.

Decemberben jelentették be, hogy egy több mint 22 ezer négyzetméter hasznos irodaterületet kínáló nyolcemeletes épületet fejleszt a Skanska Budapesten. A H2Offices irodakomplexum második fázisát a tervek szerint 2027 első negyedévében adják át. Mit gondol, mennyire marad meg a Váci úti irodafolyosó népszerűsége a következő években? Milyen érvek szólnak mellette az évtized végén? Mennyire fenntartható ez a terület hosszú távon?

A Váci úti irodafolyosó Budapest irodapiacának egyik legkiemelkedőbb és legdinamikusabban fejlődő területe, és meggyőződésem, hogy vonzereje a jövőben is töretlen marad. Ez az alpiac továbbra is egy kulcsfontosságú irodafejlesztési centrum, és jelenleg a Skanska az egyike annak a kevés fejlesztő cégnek, aki aktívan új, modern irodaterületeket létesít itt. A magas színvonalú munkahelyek létrehozásán túl projektjeink hozzájárulnak a kerület élénkítéséhez, növelve annak vonzerejét és funkcionalitását.

Ez az irodai negyed kivételes növekedési és befektetési lehetőséget kínál.

Modern arculata – az épületek többsége kevesebb mint egy évtizede épült – és stratégiai elhelyezkedése, a könnyű megközelíthetőség és a korszerű design egyedülálló kombinációját kínálja.

Cseke Amarilla Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A Skanska az elmúlt években vezető szerepet játszott a Váci úti irodafolyosó formálásában, jelenleg a H2Offices projekt második épületének kivitelezésén dolgozunk. A Váci úti irodafolyosó ideális egyensúlyt teremt – nem a legdrágább alpiac, de az árhoz képest kiemelkedő értéket kínál. A H2Offices választása stratégiai döntés bérlőink számára, nemcsak az épület minősége miatt, hanem az ESG-elvekhez való igazodás miatt is. Az épület megfelel a fenntarthatóság és az energiahatékonyság legmagasabb mércéinek, ezáltal kivételes előnyöket biztosítva mind a bérlők, mind pedig a környezet számára.

Az első ütemet 2023-ban értékesítették az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alapnak. A második ütemnél is szóba jöhet az exit?

A Skanska valamennyi projektjére egy fenntartható üzleti modell jellemző: telekvásárlás, fejlesztés, kivitelezés, bérbeadás és végül az ingatlan értékesítése, amely a piaci igényekhez és az iparági környezetvédelmi normákhoz igazodik. Természetesen a H2Offices sem kivétel ez alól, és mivel jelenleg a második fázis építési szakaszában vagyunk, most erre összpontosítunk.

Meg lehet határozni azt, hogy milyen típusú vállalatok vagy iparágak érdeklődnek leginkább itt irodaterületek iránt? Kik lesznek a H2Offices új bérlői?

A kereslet továbbra is erős és jelentős ügyfélérdeklődést tapasztalunk. Az első épület sikere után a második és harmadik fázis kapcsán is nagy az érdeklődés. A legkülönbözőbb iparágakból érkező vállalatok érdeklődnek a H2Offices iránt, sokszínű bérlői közösséget építhetünk. Az első fázis például a vállalkozások széles spektrumából vonzott bérlőket – pénzügyi és biztosítási szolgáltatók, vegyipari cégek és egészségügyi szereplők is megtalálhatók.

Korábbi cikkünkben mi is grandiózusnak neveztük a fejlesztést: számít arra, hogy egy ekkora projekt érdemi hatással lehet a budapesti irodapiac fejlődésére?

A Skanskánál mindig a célokat szem előtt tartva építünk, miközben a hosszú távú jövőt is figyelembe vesszük. A cél, hogy létrehozzuk Budapest első nagyszabású, karbonsemleges üzemeltetésű irodaházát. Ez a projekt több mint funkcionális – úgy terveztük, hogy inspiráló, maradandó és értékes hatást gyakoroljon Budapest látképére, és érdemben hozzájáruljon a város és a környezet fejlődéséhez.

Olyan fejlett fenntarthatósági megoldásokat integráltunk, mint például a négy évszakos hőszivattyúk, vagy a tetőn elhelyezett fotovoltaikus panelek (napelemek), emellett közel 100%-ban megújuló forrásból származó elektromos áramot használunk. Ezek az elemek biztosítják az épület környezetbarát üzemeltetését, és megerősítik a fenntarthatóság iránti elkötelezettségünket. A második épület esetében azokat a minősítéseket is megszerezzük, amelyek garantálják a korszerű digitális infrastruktúrát, az intelligens épületüzemeltetést és a zökkenőmentes felhasználói élményt.

Az elmúlt időszakban iparági szereplők gyakran beszéltek arról, hogy lassan tér vissza az irodapiac korábbi népszerűsége, többek között a home office növekedése miatt: látnak már változást ezen a téren?

A munkavégzés módja alapvetően átalakult, és ez a változás hosszú távon velünk marad. A távmunka és a home office új munkahelyi dinamikát teremtett, nagyobb rugalmasságot biztosítva a munkavállalóknak. Ugyanakkor egyértelmű trend, hogy a vállalatok egyre inkább arra ösztönzik dolgozóikat, hogy hetente legalább három napot az irodában töltsenek.

Ez különösen jól látható az olyan irodai lokációkban, mint a Váci úti irodafolyosó, ahol a hét közepén pezseg az élet, míg a hétfő és a péntek jellemzően csendesebb.

Ez a helyzet rávilágít az iroda azon alapvető szerepére, mint a kreativitás, a közösségépítés és a jóllét egyik központja. A vállalatok felismerték e tényezők fontosságát, és elkötelezettek a személyes együttműködést elősegítő terek kialakítása mellett.

Ezt a trendet a bérlői igények is visszaigazolják. Egyre nagyobb figyelem irányul ugyanis a közösségi terek bővítésére, a kényelmesebb munkaállomások kialakítására és az együttműködő munkavégzés támogatására. Míg egyes vállalatok a távmunka trendek miatt csökkentették a bérelt területüket, a kibővített közösségi terek iránti igény gyakran ellensúlyozza ezeket a csökkentéseket. Ennek eredményeként a bérelt négyzetméterek összmennyisége a vártnál stabilabb maradt, ami rávilágít a jól megtervezett, együttműködő irodai környezetek tartós fontosságára.

A Skanska is elkezdte használni a zöld bérleti szerződéseket. Mit jelent ez konkrétan, és milyen előnyökkel jár a bérlők számára?

A H2Offices második épületének elindításával ezt a kezdeményezést is megvalósítottuk. A zöld bérleti szerződés konkrét fenntarthatósági vállalásokat tartalmaz, amelyek számunkra – mint fejlesztő számára – kötelező érvényűek. Ez azt jelenti, hogy teljes felelősséget vállalunk a megvalósításukért. Már most egyértelműen pozitív visszajelzéseket kaptunk partnereinktől, ami megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk.

Hogyan jelennek meg az ESG-szempontok a bérlőkkel folytatott tárgyalások során? Milyen konkrét zöld fejlesztésekkel találkoznak majd az itt dolgozók?

Az ESG ma már nem csupán elvárás, hanem kulcsfontosságú döntési tényező valamennyi bérlő számára. Napjainkban minden ügyfelünk egyértelmű ESG-követelményeket fogalmaz meg. Amíg korábban elsősorban a fenntartható megoldásokra és az energiahatékonyságra helyezték a hangsúlyt – főként költségmegtakarítás miatt –, mára az ESG teljes spektruma fókuszba került, beleértve a környezeti, társadalmi és irányítási szempontokat is.

A vállalatok egyre inkább elkötelezettek amellett, hogy inklúzív közösségeket építsenek, és a fenntarthatóság mellett társadalmi és vezetési kérdésekkel is foglalkozzanak. Ezek a prioritások, valamint az, hogy mi, mint ingatlanfejlesztő hogyan tudjuk támogatni őket ESG-céljaik elérésében, ma már meghatározó szerepet játszanak az üzleti döntéshozatalukban.

A Skanskánál célunk, hogy ezekre a változó igényekre reagálva olyan megoldásokat kínáljunk, amelyek összhangban állnak bérlőink ESG-törekvéseivel. Fejlesztéseinket úgy tervezzük, hogy hatékony működést, környezettudatos gyakorlatokat és olyan tereket biztosítsanak, amelyek pozitív hatást gyakorolnak mind a munkavállalók jóllétére, mind a tágabb közösségre.

Milyen munkahelyi wellbeing szolgáltatások várják majd a dolgozókat? Meg lehet jósolni, hogy 3-4 év múlva mik lesznek azok a funkciók, közösségi terek, amikre szükségük lesz a bérlőknek?

A H2Offices három épületből álló komplexumát úgy terveztük meg, hogy a kiskereskedelmi egységek, szolgáltatások és közösségi terek egymást kiegészítve működjenek. Az első épületben már most elérhető egy parkosított kert, amely tökéletesen alkalmas munkavégzésre, kikapcsolódásra és kapcsolatépítésre. Emellett étterem, kávézó, banki szolgáltatások és egészségügyi ellátás is helyet kapott, így valamennyi bérlőnk számára kényelmi megoldásokat biztosít.

Természetesen a második épület is saját funkciókkal bővül majd. Itt elektromosautó-töltők, az aktív életmódot támogató infrastrukturális megoldások – például öltözők és zuhanyzók – állnak majd a bérlők rendelkezésére. Ezen kívül a földszinten kialakítunk egy baba-mama szobát, ahol nyugodt környezetben etethetik kisgyermekeiket. Az H2Offices első épülete kutyabarát, és a bérlők be is hozzák magukkal kutyáikat. Ennek sikerén felbuzdulva a komplexum további épületeiben is biztosítjuk ezt a lehetőséget, hogy a munkahelyi környezet még rugalmasabbá és befogadóbbá váljon.

Amikor a második épület elkészül, a komplexumot körülvevő, 3 600 négyzetméteres – három olimpiai úszómedencényi méretű – parkosított közösségi kert is létrejön.

Az itt elültetett őshonos növényzet egy nyugodt zöld környezetet teremt, amely informális megbeszélések, kreatív gondolkodás és feltöltődés helyszíne lehet, támogatva a pozitív és kiegyensúlyozott munkahelyi élményt.

Emellett a közösségi terek – például a lobby és az itt kialakított auditórium – is a bérlői igényekre reagálva készülnek. Egyre nagyobb az elvárás az olyan irodai környezetek iránt, amelyek elősegítik a kapcsolatépítést, az együttműködést és a közösségi élményt. Az első épület tapasztalatai alapján egyértelműen látjuk, hogy a bérlők egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a közösségépítő programok iránt is, amelyek segítenek a munkavállalóknak otthonosabban érezni magukat – akár munka közben, akár egy szünetben, vagy egy munka utáni közösségi eseményen.

Az inklúzió és az akadálymentesség szintén kulcsfontosságú szempont számunkra. Épületeink a speciális igényekkel rendelkezők hozzáférhetőségét és jólétét helyezik előtérbe, biztosítva, hogy valamennyi ember úgy érezze, hogy szívesen látják és támogatják is.

Úgy gondoljuk, hogy az ESG nem csupán egy trend vagy egy koncepció – ez egy alapvető szemléletváltás a munkahelyek tervezésében, felépítésében és működtetésében. Az ESG alapelveinek beépítésével olyan környezeteket hozunk létre, amelyek inspirálóak, összehozzák az embereket és hozzájárulnak a munkavállalók jobb munkahelyi élményéhez.

A cikk megjelenését a Skanska támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio