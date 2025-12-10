  • Megjelenítés
Új lakónegyedet épít az Indotek Kelenföldön

1864 lakásos új városnegyed épül Kelendföldön, a Fehérvári út melletti egykori iparterületen, az Indotek Group lakóingatlanportfólióját összefogó Rezideo beruházásában.

A Revital Parkban A+ energetikai besorolású lakások épülnek és a lakónegyed területén 38 százalékra növelik a zöld terület arányát a jelenlegi 6 százalékról.

A beruházás első üteme megkezdődött, most történik a talajszondák fúrása,

amelyek majd a lakások melegvízellátását és hűtés-fűtését biztosítják.

02_Revital Park
Revital Park tervek. Forrás: Indotek.

A Bánáti + Hartvig Építésziroda tervezi a fejlesztést, első ütemét 2028 első felében tervezik átadni, míg a teljes beruházás várhatóan 2033-re készül el. A beruházás első ütemében 421 lakás épül a 33 négyzetméteres stúdiólakásoktól a 260 négyzetméteres penthouse-típusú otthonokig, változatos méretben és kialakítással, lakásainak átlagára 1,7 millió Ft/m2.

A mostani négyzetméterárak mellett a vevők nem csupán otthont, hanem pénzügyi befektetést is mérlegelnek, így számukra fő szempont, hogy a kiszemelt ingatlan tartósan alacsony energiafogyasztással üzemeltethető legyen

– indokolta Hüse István, az Indotek fejlesztési igazgatója. A szakember a Portfolionak adott interjúban is beszélt a fejlesztésről.

Dr. Hüse István
Indotek Group, ingatlanfejlesztési igazgató, jogász
A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett doktori oklevelet 2000-ben. Tanulmányai befejezése óta ingatlanfejlesztéssel, ingatlanhasznosítással és -üzemeltetéssel foglalkozik, valamint i
A projekt első ütemében a napelemeknek és a talajszondás rendszernek köszönhetően a megújuló energiaforrások által biztosított energia aránya 40-60 százalék között alakul majd. Emellett olyan energiatakarékos és zöld megoldásokat alkalmaznak, mint az esőkertek vagy az üvegezett erkélyek, amelyek a klímahatások enyhítését szolgálják. Fokozottan figyelnek a városi hősziget-hatás ellensúlyozására is, hiszen egyre gyakoribbak az extrém hőhullámok. A Revital Park első ütemének esetében a lakótömböket emiatt is egymástól az átlagosnál nagyobb, 21-39 méteres távolságra építik.

01_Revital Park
Revital Park tervek. Forrás: Indotek.

A talajszondás hőszivattyú ideális körülmények között 1 kWh villamos energiából 4-5 kWh hőenergiát képesek előállítani. Az első ütem épületeinek a tetejére napelemeket telepítenek, amelyek éves szinten több mint 70 000 kWh elektromos teljesítményt állítanak majd elő és 10 százalékkal csökkentik az épületek közösségi energiafogyasztását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

