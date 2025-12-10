Új lakónegyedet épít az Indotek Kelenföldön

A Revital Parkban A+ energetikai besorolású lakások épülnek és a lakónegyed területén 38 százalékra növelik a zöld terület arányát a jelenlegi 6 százalékról.
A beruházás első üteme megkezdődött, most történik a talajszondák fúrása,
amelyek majd a lakások melegvízellátását és hűtés-fűtését biztosítják.
A Bánáti + Hartvig Építésziroda tervezi a fejlesztést, első ütemét 2028 első felében tervezik átadni, míg a teljes beruházás várhatóan 2033-re készül el. A beruházás első ütemében 421 lakás épül a 33 négyzetméteres stúdiólakásoktól a 260 négyzetméteres penthouse-típusú otthonokig, változatos méretben és kialakítással, lakásainak átlagára 1,7 millió Ft/m2.
A mostani négyzetméterárak mellett a vevők nem csupán otthont, hanem pénzügyi befektetést is mérlegelnek, így számukra fő szempont, hogy a kiszemelt ingatlan tartósan alacsony energiafogyasztással üzemeltethető legyen
– indokolta Hüse István, az Indotek fejlesztési igazgatója. A szakember a Portfolionak adott interjúban is beszélt a fejlesztésről.
A projekt első ütemében a napelemeknek és a talajszondás rendszernek köszönhetően a megújuló energiaforrások által biztosított energia aránya 40-60 százalék között alakul majd. Emellett olyan energiatakarékos és zöld megoldásokat alkalmaznak, mint az esőkertek vagy az üvegezett erkélyek, amelyek a klímahatások enyhítését szolgálják. Fokozottan figyelnek a városi hősziget-hatás ellensúlyozására is, hiszen egyre gyakoribbak az extrém hőhullámok. A Revital Park első ütemének esetében a lakótömböket emiatt is egymástól az átlagosnál nagyobb, 21-39 méteres távolságra építik.
A talajszondás hőszivattyú ideális körülmények között 1 kWh villamos energiából 4-5 kWh hőenergiát képesek előállítani. Az első ütem épületeinek a tetejére napelemeket telepítenek, amelyek éves szinten több mint 70 000 kWh elektromos teljesítményt állítanak majd elő és 10 százalékkal csökkentik az épületek közösségi energiafogyasztását.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
