Pert nyert a Reálmonitor, megjött az Ingatlan.com válasza

Az oldal és az alkalmazás az összes ingatlanhirdetési oldalról összegyűjti és csokorba rendezi az egy adott ingatlanról szóló hirdetéseket, egy felületen elérhetővé teszi a kereső számára az ingatlanról szóló összes képet és információt, megmutatja a felhasználónak a legolcsóbb ajánlatot, és az ahhoz hasonlókat is. Ezt az ingatlan.com egy keresettel szerette volna leállítani, így a döntés jelentőségét az adja, hogy most már szabad utat kap ez a típusú szolgáltatás.
A döntéssel továbbra sem ért egyet az Ingatlan.com. A Fővárosi Ítélőtábla által hozott másodfokú jogerős ítélet megállapította, hogy a Reálmonitor Kft. megvalósítja az ingatlan.com adatbázisának hozzájárulás nélküli kimásolását és újrahasznosítását, ami további jogi kérdéseket vet fel és alapoz meg – mondta Keleti József, a cég vezérigazgatója.
Elmondása szerint a cég továbbra is kiáll a hirdetők személyes adatainak védelme érdekében, hogy azok ne kerülhessenek mások kezébe az ingatlantulajdonosok előzetes hozzájárulása nélkül – mondta Keleti, hozzátéve, hogy mivel a jogvita a felek között még folyamatban van, ezért egyelőre ennél többet nem szeretne nyilatkozni.
A Reálmonitor a reggeli közleményében azt is hozzátette, hogy
Az EU-s jogra hivatkozó ítélettel a társaság zöld utat kapott ahhoz, hogy Európa többi országában is terjeszkedjen.
“Ennek azért van jelentősége, mert a magyar ingatlanpiac kaotikus. Egy adott ingatlan több mint 26 ingatlanos oldalon, a Facebook Marketplacen és több száz Facebook csoportban is megjelenhet, gyakran eltérő árakon és eltérő információkkal” – mondta Faragó Péter, a Reálmonitor ügyvezető igazgatója.
Az Ingatlan.com a keresetében azt állította, hogy az Árminimummal és az Ingatlanhirdetés Figyelő szolgáltatással a Reálmonitor Kft. megsérti az adatbázisához fűződő jogait. Ezzel szemben
a másodfokon eljáró bíróság kimondta, hogy az Árminimum tevékenysége jogszerű, mert nem nyert bizonyítást, hogy a Reálmonitor veszélyeztetné az Ingatlan.com befektetésének megtérülését.
A bíróság részletesen vizsgálta az európai uniós joggyakorlatot is, és megállapította, hogy a Reálmonitor működése összhangban áll az EU adatbázis-védelmi irányelvével, sőt ezek az innovációk fontosak és hasznosak a lakáskeresők számára.
“A szolgáltatás tesztüzem jelleggel már sikeresen működik Lengyelországban is”
– teszi hozzá Faragó.
