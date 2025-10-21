Otthon Start: óvatosságra int az MNB alelnöke

A Magyar Nemzeti Bank támogatja a kormányzati jelzáloghitel-támogatási programokat, de az ingatlanárak felértékelődése és a hitelezés várható növekedése kapcsán óvatosságra int, nehogy a bankok visszatérjenek a balul elsült 2008 előtti hitelezési gyakorlatokhoz – mondta Kurali Zoltán, az MNB monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős alelnöke a RICS Built Environment European Summit 2025 konferencián.

A szeptemberben indult Otthon Start Program kapcsán több iparági szereplő és maga a jegybank is figyelmeztetett, hogy megugorhat a lakáshitelezés, az MNB legutóbbi becslése alapján a hazai háztartási hitelállomány éves növekedési üteme a program hatására 2026-ban 18–22 százalékra is emelkedhet – mondta Banai Ádám, az MNB ügyvezető igazgatója a Portfolio Future of Finance konferenciáján még szeptemberben.

A mai konferencián Kurali hangsúlyozta:

a fenntartható, ellenálló és versenyképes ingatlanszektor kulcsszerepet játszik a gazdasági stabilitás és a hosszú távú, fenntartható növekedés biztosításában, és az ingatlanbefektetés az infláció tökéletes ellenszere.





Az MNB a kockázatok csökkentésére 1%-os rendszerkockázati tőkepuffert vezet be a jelzáloghitelekre és a kereskedelmi ingatlanportfóliókra – mondta Kurali. Ez ugyan biztonságot ad, de nem jelent korlátot a magyar bankok számára, mivel azok jelentős tőketöbblettel rendelkeznek.

Munkára fogni a pangó tőkét

Több mint 11 ezer milliárd euró áll rendelkezésre Európában alacsony hozamú betétekben – mondta Kurali, hozzátéve, hogy a COVID pandémia és a fiskális, valamint monetáris intézmények arra adott válaszlépései következtében rengeteg likviditás van a rendszerben.

Ezt a tőkét azonban munkára kell fogni, hiszen újra veszélyt jelent az infláció: ha a pénz nincs hatékonyan befektetve, akkor az emberek elveszíthetik megtakarításaik reálértékét.

Kurali szerint semmi sem nyújt jobb védelmet az infláció ellen, mint az ingatlan. A rendelkezésre álló pénz természetes módon találkozhat a kereslettel, ha az emberek megértik, hogy ingatlanprojektekbe való befektetéssel - akár alárendelt tőke, akár részvény formájában - inflációs védelmet biztosíthatnak maguknak. Az alelnök a Portfolio podcastjában részletesen beszélt a témáról.

Az MNB alelnöke az International Monetary Fund éves üléséről visszatérve beszámolt arról is, hogy a német 500 milliárd eurós ösztönzőcsomagról folytatott megbeszéléseken az IMF szkeptikusan nyilatkozott arról, hogy a szabályozók és fejlesztők képesek lesznek-e tartani a tempót.

Mozognunk kell, bátornak kell lennünk, és vissza kell térnünk a kockázatvállaláshoz. A likviditás rendelkezésre áll

– mondta Kurali zárásként, és bátorította a konferencia résztvevőit, hogy javasoljanak szabályozási változtatásokat, amelyeket az MNB gondosan mérlegelni fog.

