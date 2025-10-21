Otthon Start: óvatosságra int az MNB alelnöke

A szeptemberben indult Otthon Start Program kapcsán több iparági szereplő és maga a jegybank is figyelmeztetett, hogy megugorhat a lakáshitelezés, az MNB legutóbbi becslése alapján a hazai háztartási hitelállomány éves növekedési üteme a program hatására 2026-ban 18–22 százalékra is emelkedhet – mondta Banai Ádám, az MNB ügyvezető igazgatója a Portfolio Future of Finance konferenciáján még szeptemberben.
A mai konferencián Kurali hangsúlyozta:
a fenntartható, ellenálló és versenyképes ingatlanszektor kulcsszerepet játszik a gazdasági stabilitás és a hosszú távú, fenntartható növekedés biztosításában, és az ingatlanbefektetés az infláció tökéletes ellenszere.
Az MNB a kockázatok csökkentésére 1%-os rendszerkockázati tőkepuffert vezet be a jelzáloghitelekre és a kereskedelmi ingatlanportfóliókra – mondta Kurali. Ez ugyan biztonságot ad, de nem jelent korlátot a magyar bankok számára, mivel azok jelentős tőketöbblettel rendelkeznek.
Munkára fogni a pangó tőkét
Több mint 11 ezer milliárd euró áll rendelkezésre Európában alacsony hozamú betétekben – mondta Kurali, hozzátéve, hogy a COVID pandémia és a fiskális, valamint monetáris intézmények arra adott válaszlépései következtében rengeteg likviditás van a rendszerben.
Ezt a tőkét azonban munkára kell fogni, hiszen újra veszélyt jelent az infláció: ha a pénz nincs hatékonyan befektetve, akkor az emberek elveszíthetik megtakarításaik reálértékét.
Kurali szerint semmi sem nyújt jobb védelmet az infláció ellen, mint az ingatlan. A rendelkezésre álló pénz természetes módon találkozhat a kereslettel, ha az emberek megértik, hogy ingatlanprojektekbe való befektetéssel - akár alárendelt tőke, akár részvény formájában - inflációs védelmet biztosíthatnak maguknak. Az alelnök a Portfolio podcastjában részletesen beszélt a témáról.
Az MNB alelnöke az International Monetary Fund éves üléséről visszatérve beszámolt arról is, hogy a német 500 milliárd eurós ösztönzőcsomagról folytatott megbeszéléseken az IMF szkeptikusan nyilatkozott arról, hogy a szabályozók és fejlesztők képesek lesznek-e tartani a tempót.
Mozognunk kell, bátornak kell lennünk, és vissza kell térnünk a kockázatvállaláshoz. A likviditás rendelkezésre áll
– mondta Kurali zárásként, és bátorította a konferencia résztvevőit, hogy javasoljanak szabályozási változtatásokat, amelyeket az MNB gondosan mérlegelni fog.
Címlapkép forrása: Portfolio
Éjszakai tűzeset: rendkívüli tájékoztatást adott ki a Mol
A stratégiai készlet felhasználásra is szükség lehet.
Itt a nagy pénz az ismert befektetési stratéga szerint
Szembe megy a konszenzussal és általában igaza van.
Komoly erősítéssel készül a MÁV a hosszú hétvégére: így változik a vonatok menetrendje
Egy tanáccsal is szolgált a vasúttársaság.
Elkezdtek kiszállni a befektetők a magyar lakáspiacról az Otthon Start hatására
Megugrott a befektetési ingatlanok aránya az eladásokban.
Masszív céláremelés jött a Duna House-ra
Az ajánlás: vétel.
Megszólalt Orbán Viktor az éjszakai tűzesetről
Szigorú vizsgálat következik.
Történelmi pillanat a távol-keleti hatalom életében: megválasztották az új vezetőt, aki máris komoly kihívásokkal néz szembe
Új koalíciós egyezség született.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Bértranszparencia: mit jelent a HR számára, és miért kell most lépni?
A bértranszparencia már nem jövőbeli kihívás, hanem a jelen egyik legfontosabb HR-témája. Az EU 2023/970 számú irányelve új korszakot nyit a munkáltatók és a munkavállalók közötti bizalo
CSOK Plusz: Hogy lehet első lakásszerző egy házaspár, amikor van közös lakásuk?
Hogy lehet az, hogy egy házaspárnak van/volt egy 100 százalékban a tulajdonában lévő lakás, mégis első lakásszerzőnek minősülnek CSOK Plusz szempontjából? Márpedig egyes értelmezések sze
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!