2029-ben nyithat majd a megújuló Duna Plaza
2029-ben nyithat majd a megújuló Duna Plaza

Az Indotek Group beruházásában átfogó fejlesztés keretében teljesen megújul a Duna Plaza. Az átépítés, melynek során meglévő kereskedelmi területeken túl a tervek szerint közösségi találkozó- és élményközpont funkciókkal bővül az épület, várhatóan 2027 elején kezdődik és a pláza 2029-ben nyitja majd meg újra a kapuit.

Duna Plaza több mint negyed évszázada működik már. A tervezett fejlesztéssel az Indotek szeretné növelni az egység piaci részesedését, és vegyes funkciójú központként üzemeltetni azt. A felújítás a kereskedelmi területek mellett a komplexumhoz tartozó irodaterületeket is érinti.

Látványterv_3
A Duna Plaza látványterve a felújítás után. Fotó: Indotek

A projekt rendelkezik már építési engedéllyel és a finanszírozása is biztosított. A 2027 elejére tervezett átépítés megkezdéséig a részletes belsőépítészeti tervek véglegesítésére, valamint a bérlői megállapodások lezárására fókuszálunk

– mondta Hüse István, az Indotek Group ingatlanfejlesztési igazgatója.

Látványterv_1
A Duna Plaza látványterve a felújítás után. Fotó: Indotek

A fejlesztést az Indotek Grouphoz tartozó Magyar Ingatlanberuházó Zrt. végzi.

Címlapkép forrása: Indotek

