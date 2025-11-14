2029-ben nyithat majd a megújuló Duna Plaza

Duna Plaza több mint negyed évszázada működik már. A tervezett fejlesztéssel az Indotek szeretné növelni az egység piaci részesedését, és vegyes funkciójú központként üzemeltetni azt. A felújítás a kereskedelmi területek mellett a komplexumhoz tartozó irodaterületeket is érinti.
A projekt rendelkezik már építési engedéllyel és a finanszírozása is biztosított. A 2027 elejére tervezett átépítés megkezdéséig a részletes belsőépítészeti tervek véglegesítésére, valamint a bérlői megállapodások lezárására fókuszálunk
– mondta Hüse István, az Indotek Group ingatlanfejlesztési igazgatója.
A fejlesztést az Indotek Grouphoz tartozó Magyar Ingatlanberuházó Zrt. végzi.
Címlapkép forrása: Indotek
