Évindító csúccsal rúgja be a konferenciaszezon motorját a Portfolio Property Warm Up

Februárban ismét jön a Portfolio Property Warm Up a Gránit Pólus támogatásával, amely a szakma csúcstalálkozóján az elmaradhatatlan találkozás és információcsere mellett a hazai ingatlanpiacot közvetetten, mégis döntően befolyásoló témákat hozza közel.
Makrogazdaság és finanszírozás, jövőkutatás, klíma és társadalmi változások, generációs trendek, globális pénz- és energiapiaci várakozások – vagyis mindaz terítékre kerül, ami a mi, partnereink, bérlőink és munkavállalóink jövőjét formálja.
Az ingatlanpiac szárnyaló vagy éppen nyomás alatt lévő folyamatait naponta érezzük a bőrünkön, de a közös fejlődés motorja továbbra is a személyes párbeszéd és a valós üzleti kapcsolatok ápolása.
Az év eleji Warm Up célja, hogy koncentrált, gyakorlati fókuszú délelőttben adjunk gyors helyzetképet és azonnal hasznosítható támpontokat a Q1–Q2 döntéseihez: friss adatok, hatásvizsgálatok, kockázati térkép és lehetőség-spotting a szektor minden kulcsszereplőjének.
A szakmai programot erős networking keretezi, a napot pedig a Portfolio „Top50 ingatlanpiaci szereplő” exkluzív évindító találkozója és kapcsolatépítése teszi teljessé.
Az előadói lista folyamatosan bővül, íme egy ízelítő a programban szereplő szakemberekből:
Előadók
- Madár István – vezető elemző, Portfolio Csoport
- Demeter Csaba – operatív igazgató, Randstad Hungary Kft.
- Kalmár Zoltán – alapító, Proptechzoom.com
- Dr. Reith András PhD – CEO, ABUD; tudományos főmunkatárs, PTE MIK
- Koji László – elnök, ÉVOSZ
- Dr. Panyi Miklós – miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár, Miniszterelnökség
- Tatár Tibor MRICS – magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágvezető, WING
- Borbély Gábor – kutatási igazgató, CBRE
- Deák Tamás – ingatlanfinanszírozási vezető, Erste Bank
- Dr. Schrancz Mihály – alapító partner, vezérigazgató, Realis Development
Kiemelt témák
- A választások árnyékában – Bénítja vagy pörgeti a piacot a tavaszi választás?
- Finanszírozás, fejlesztés, befektetés, energia, szabályozás – A piac mozgatórugói
- Hol tart a világ a kockázati ciklusban? – Fék vagy gáz?
- Jön már a fordulat? – Fókuszban a várostervezés és -fejlesztés
- Miben van idén az üzlet? – Biztonsági játék kell vagy itt az ideje a rizikónak?
- Portfolio „Top50 ingatlanpiaci szereplő” – exkluzív évindító szakmai találkozó és networking
Pörgessük be együtt az évet: foglald le a helyed most, és hozd formába az idei stratégiádat a Portfolio Property Warm Up-on! Regisztráció és részletek itt!
Címlapkép forrása: Portfolio
Valóságos akadálypályát húznak fel az EU-Mercosur szövetség elé
Több útja is van a geopolitikai léptékű együttműködés elgánycsolásának.
Körvonalazódik a szerb olajcég ügye, Belgrádba repült Szijjártó Péter
Rövidesen jöhet a bejelentés.
Trump először beszélt nyíltan az emigrációban élő trónörökösről: ez dönthet Irán jövőjéről
Első ránézésre kézenfekvő választás lenne.
Figyelmeztet a hatóság: rengeteg magyar városban veszélyes és egészségtelen a levegő – Itt a lista
Tovább romlottak az értékek.
Nagy változás jön a 4iG-nál
Új irányítási modellre áll át a cég.
Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán
A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
Versant Media - elemzés
2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Ez a nemesfém jobb befektetés volt, mint az arany
A tavalyi év egyik legnagyobb sztárja a befektetési világban kétségkívül az arany volt. Közel 65 százalékkal emelkedett az ára 2025-ben, és unciánként 4300 dollár fölött zárta az évet.
Afrika lehetőségei az energetikai értékláncban
A gazdasági növekedés új útja a helyi feldolgozóipar fejlesztése lehet.
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezuela esete nem egy elszigetelt incidens, hanem a Donroe-doktrína következetes életbe léptet
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.