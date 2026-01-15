  • Megjelenítés
Évindító csúccsal rúgja be a konferenciaszezon motorját a Portfolio Property Warm Up
Évindító csúccsal rúgja be a konferenciaszezon motorját a Portfolio Property Warm Up

Már a láthatáron a hazai ingatlanpiac kiemelt évindító szakmai, üzleti és networking rendezvénye, a Portfolio Property Warm Up! Csapjon le most az utolsó kedvezményes jegyekre, amíg lehet: ez egy kihagyhatatlan év eleji bemelegítés mindenkinek, aki képbe akar kerülni a legfrissebb piaci trendekkel. A napot a Portfolio „Top50 ingatlanpiaci szereplő” exkluzív találkozója teszi teljessé.

Februárban ismét jön a Portfolio Property Warm Up a Gránit Pólus támogatásával, amely a szakma csúcstalálkozóján az elmaradhatatlan találkozás és információcsere mellett a hazai ingatlanpiacot közvetetten, mégis döntően befolyásoló témákat hozza közel.

Makrogazdaság és finanszírozás, jövőkutatás, klíma és társadalmi változások, generációs trendek, globális pénz- és energiapiaci várakozások – vagyis mindaz terítékre kerül, ami a mi, partnereink, bérlőink és munkavállalóink jövőjét formálja.

Property Warm Up 2026
Kezdje az évet az ingatlanpiac csúcsrendezvényén! Csapjon le az utolsó kedvezményes helyekre!
Információ és jelentkezés

Az ingatlanpiac szárnyaló vagy éppen nyomás alatt lévő folyamatait naponta érezzük a bőrünkön, de a közös fejlődés motorja továbbra is a személyes párbeszéd és a valós üzleti kapcsolatok ápolása.

Az év eleji Warm Up célja, hogy koncentrált, gyakorlati fókuszú délelőttben adjunk gyors helyzetképet és azonnal hasznosítható támpontokat a Q1–Q2 döntéseihez: friss adatok, hatásvizsgálatok, kockázati térkép és lehetőség-spotting a szektor minden kulcsszereplőjének.

A szakmai programot erős networking keretezi, a napot pedig a Portfolio „Top50 ingatlanpiaci szereplő” exkluzív évindító találkozója és kapcsolatépítése teszi teljessé.

Az előadói lista folyamatosan bővül, íme egy ízelítő a programban szereplő szakemberekből:

Előadók

Kiemelt témák

  • A választások árnyékában – Bénítja vagy pörgeti a piacot a tavaszi választás?
  • Finanszírozás, fejlesztés, befektetés, energia, szabályozás – A piac mozgatórugói
  • Hol tart a világ a kockázati ciklusban? – Fék vagy gáz?
  • Jön már a fordulat? – Fókuszban a várostervezés és -fejlesztés
  • Miben van idén az üzlet? – Biztonsági játék kell vagy itt az ideje a rizikónak?
  • Portfolio „Top50 ingatlanpiaci szereplő” – exkluzív évindító szakmai találkozó és networking

Pörgessük be együtt az évet: foglald le a helyed most, és hozd formába az idei stratégiádat a Portfolio Property Warm Up-on! Regisztráció és részletek itt!

Címlapkép forrása: Portfolio

