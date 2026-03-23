A CBRE Hungary volt a szegedi plázabiznisz tanácsadója

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

A múlt héten számoltunk be arról, hogy az ECE European Prime Shopping Centre Fund II eladta a szegedi Árkád bevásárlóközpontot a HOME Ingatlanfejlesztő Alapnak, amelynek legnagyobb befektetője a Csányi család vagyonkezelőjeként működő Unity Asset Management Foundation. Az ügylet az elmúlt három év legnagyobb hazai kereskedelmiingatlan-tranzakciója.

A körülbelül 42 000 négyzetméteres bruttó bérbeadható területtel, 122 üzlettel, erős bérlői összetétellel és napi mintegy 16 700 látogatóval a szegedi Árkád a regionális kiskereskedelmi piac egyik legnagyobb szereplője.

Címlapkép forrása: ECE