A CBRE Hungary volt a szegedi plázabiznisz tanácsadója
A CBRE Hungary volt a vevői oldal tanácsadója, és a DLA Piper Hungary a jogi partner a Szeged Árkád bevásárlóközpont megvásárlásának ügyében – jelentette be LinkedIn-posztjában a CBRE.
A múlt héten számoltunk be arról, hogy az ECE European Prime Shopping Centre Fund II eladta a szegedi Árkád bevásárlóközpontot a HOME Ingatlanfejlesztő Alapnak, amelynek legnagyobb befektetője a Csányi család vagyonkezelőjeként működő Unity Asset Management Foundation. Az ügylet az elmúlt három év legnagyobb hazai kereskedelmiingatlan-tranzakciója.

A körülbelül 42 000 négyzetméteres bruttó bérbeadható területtel, 122 üzlettel, erős bérlői összetétellel és napi mintegy 16 700 látogatóval a szegedi Árkád a regionális kiskereskedelmi piac egyik legnagyobb szereplője.

Címlapkép forrása: ECE

