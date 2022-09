Áldás vagy csapás? Jövőre újabb papírmunkát kap rengeteg magyar KKV

Portfolio 2022. szeptember 27. 11:00

Milyen fizetési megoldások közül választhat egy KKV, ha ő is profitálni szeretne a saját adataiból? Egyáltalán mennyire ösztönzi a szabályozó az ilyen törekvéseket, és létezik-e olyan integrált szolgáltatás, amely megfelel a jelenlegi elvárásoknak, és kezelni tudja a cégek egy része számára januártól bővülő új adatszolgáltatási kötelezettségeket? Ezekről a kérdésekről is beszélt Molnár Tamás, a PSC CEE alapító-vezérigazgatója a Portfolio Business podcast legújabb adásában. A műsorban szóba került az is, hogy egy olyan vállalkozás, amely digitális fizetési megoldást vezetne be, milyen megoldások közül válogathat.