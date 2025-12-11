Pilóta nélküli repülőrendszereket gyártó cég lesz a 4iG partnere

Az együttműködés fókuszában a pilóta nélküli repülőrendszerek fejlett képességeinek értékelése áll, ideértve a korszerű mini-UAS és taktikai UAV platformok kutatás-fejlesztését, valamint a felderítési, célazonosítási és adatgyűjtési funkciók továbbfejlesztését – különös tekintettel az Aeronautics által fejlesztett, harcban bizonyított Orbiter UAS-családra, a modern felderítési és adatgyűjtési képességek megerősítésére, valamint a NATO-kompatibilis technológiai követelmények integrálására. Az együttműködés kiterjed továbbá a loitering munition, vagyis a kóborló, „kamikaze” vagy robbanófejes drónok fejlesztési, alkalmazási és rendszerintegrációs potenciáljának áttekintésére, miközben
a felek mérlegelik európai gyártási és alrendszer-előállítási kapacitások létrehozásának feltételeit is.
A tervezett partnerség része az európai értékesítési és támogatási tevékenységek előkészítése, valamint annak elemzése, hogy Magyarország regionális központként szolgálhasson bizonyos taktikai UAS-modellek – például az Orbiter-család – és a loitering munition megoldások európai jelenlétének erősítésében. A felek egy közös vállalat létrehozásának lehetőségét is értékelik, ami a hazai gyártású UAV-rendszerek értékesítését biztosítaná az európai piacokon, tovább erősítve 4iG SDT védelmi ipari pozícióját és exportképességét a taktikai és mini-UAS rendszerek régiós ökoszisztémájában.
Az együttműködés alapot teremthet a modern, NATO-kompatibilis pilóta nélküli rendszerek hazai képességeinek kiépítéséhez, valamint a magyar drónipar technológiai színvonalának jelentős emeléséhez. A szakmai partnerség lehetővé teszi a közös munkát egy olyan gyártóval, amelynek technológiái harctéri körülmények között is bizonyítottak, továbbá erősítheti a 4iG SDT hosszú távú pozícióját a közép-európai UAS-technológiai ökoszisztémában. A megállapodással a 4iG SDT hosszú távú célja, hogy meghatározó szereplővé váljon a taktikai és mini-UAS rendszerek régiós fejlesztésében és gyártásában.
„A pilóta nélküli repülőrendszerek létrehozása és lokalizációja kulcsszerepet játszik a modern védelmi képességek kialakításában, és erősítheti Magyarország önálló ipari kompetenciáit a NATO-kompatibilis rendszerek fejlesztésében. Az Aeronautics vállalattal közös munkánk hozzájárulhat ahhoz is, hogy hazánk a régió meghatározó UAS-technológiai központjává váljon” – mondta Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója.
Címlapkép forrása: Portfolio
Olyan csapást mért Ukrajna Oroszországra, amilyet még soha: a 900 kilométeres távolság sem jelentett akadályt
Azt állítják, legalább 20 olaj- és gázkitermelő kutat kellett leállítani.
Megtört a jég: tízéves csúcson a budapesti új lakások kínálata
Az Eltinga negyedik negyedéves elemzése szerint 8200 új ingatlanból választhatnak a vevők.
Újabb nagy gázmegállapodást jelentett be Szijjártó
Ez már a sokadik idén.
Nagyon rákaptak a magyar államkötvényekre a befektetők
Hatalmas összegben értékesített az ÁKK.
Kiszivárgott Donald Trump titkos terve: második Jaltától tartanak – Így osztanák fel Ukrajnát?
Adatközpont, ritkaföldfém, olajfúrás.
Már harmadik hónapja csökkennek folyamatosan az albérletárak
A Covid óta nem volt három egymást követő havi árcsökkenés.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Kiszivárgott: Trump szétrobbantaná az EU-t, Magyarországnak is szerepet szán
Előkerülhettek a nemzetbiztonsági stratégia titkosított fejezetei.
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
Véget ér az adóparadicsom-korszak? - Omán bejelentette az SZJA bevezetését
A reform teherkímélő módon teremt stabil állami bevételt, és hosszú távon Omán gazdasági ellenálló képességét erősíti.
Mondd el őszintén a véleményed az After Hoursról és a HOLDBLOG-ról!
Plusz egy év, plusz egy évnyi HOLD After Hours és HOLDBLOG. És plusz egy kérdőív, már hagyomány, hogy minden év végén megkérdezzük a hallgatókat és... The post Mondd el őszintén a vélem
Ha ezt az öreg Jock a Dallasban tudta volna...
A Dallas című sorozat még mindig elég ismert a teljes vállalkozói generációban ahhoz, hogy merítsünk belőle. A sorozat kiindulópontja már önmagában üzenet: a családi cég,... The post Ha e
Megjelent a rendelet: jövőre külterületi ingatlant is lehet venni Otthon Startból
Külterületen fekvő, vagy épp zártkerti lakóingatlant szeretnél vásárolni? Figyelem jövőre már ezt az Otthon Start felhasználásával is megteheted. Ugyanis 2026. január elsejétő már külte
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Itt a vörös riasztás! Lenyomják a ChatGPT-t?
Újra nyílt az AI-háború.
Indulhat a nagy roham az ingyenpénzért – 40 ezer család érintett
Mire lehet elég a 2,5 millió forint?
Eddig húzhatja még Putyin a háborút – Ukrajnát és Európát is faképnél hagyja Trump?
Ezúttal Zelenszkijben, nem Putyinban csalódott az amerikai elnök.
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!