Pilóta nélküli repülőrendszereket gyártó cég lesz a 4iG partnere
Pilóta nélküli repülőrendszereket gyártó cég lesz a 4iG partnere

Portfolio
A 4iG Űr és Védelmi Zrt. és az izraeli Aeronautics szándéknyilatkozatot írtak alá stratégiai együttműködésről, amelynek keretében a vállalatok közösen vizsgálják a modern pilóta nélküli repülőrendszerek (UAS), köztük a loitering munition (LM) típusú megoldások és kapcsolódó technológiák bevezetésének lehetőségeit az európai piacra, valamint a potenciális magyarországi gyártás feltételeit.

Az együttműködés fókuszában a pilóta nélküli repülőrendszerek fejlett képességeinek értékelése áll, ideértve a korszerű mini-UAS és taktikai UAV platformok kutatás-fejlesztését, valamint a felderítési, célazonosítási és adatgyűjtési funkciók továbbfejlesztését – különös tekintettel az Aeronautics által fejlesztett, harcban bizonyított Orbiter UAS-családra, a modern felderítési és adatgyűjtési képességek megerősítésére, valamint a NATO-kompatibilis technológiai követelmények integrálására. Az együttműködés kiterjed továbbá a loitering munition, vagyis a kóborló, „kamikaze” vagy robbanófejes drónok fejlesztési, alkalmazási és rendszerintegrációs potenciáljának áttekintésére, miközben

a felek mérlegelik európai gyártási és alrendszer-előállítási kapacitások létrehozásának feltételeit is.

A tervezett partnerség része az európai értékesítési és támogatási tevékenységek előkészítése, valamint annak elemzése, hogy Magyarország regionális központként szolgálhasson bizonyos taktikai UAS-modellek – például az Orbiter-család – és a loitering munition megoldások európai jelenlétének erősítésében. A felek egy közös vállalat létrehozásának lehetőségét is értékelik, ami a hazai gyártású UAV-rendszerek értékesítését biztosítaná az európai piacokon, tovább erősítve 4iG SDT védelmi ipari pozícióját és exportképességét a taktikai és mini-UAS rendszerek régiós ökoszisztémájában.

Az együttműködés alapot teremthet a modern, NATO-kompatibilis pilóta nélküli rendszerek hazai képességeinek kiépítéséhez, valamint a magyar drónipar technológiai színvonalának jelentős emeléséhez. A szakmai partnerség lehetővé teszi a közös munkát egy olyan gyártóval, amelynek technológiái harctéri körülmények között is bizonyítottak, továbbá erősítheti a 4iG SDT hosszú távú pozícióját a közép-európai UAS-technológiai ökoszisztémában. A megállapodással a 4iG SDT hosszú távú célja, hogy meghatározó szereplővé váljon a taktikai és mini-UAS rendszerek régiós fejlesztésében és gyártásában.

Még optimistábbak lettek a profik - Ugrik az OTP!

Lemondott Bulgária miniszterelnöke

Újabb nagyszabású vállalati támogatási program indul az energiahatékonyság javítására

„A pilóta nélküli repülőrendszerek létrehozása és lokalizációja kulcsszerepet játszik a modern védelmi képességek kialakításában, és erősítheti Magyarország önálló ipari kompetenciáit a NATO-kompatibilis rendszerek fejlesztésében. Az Aeronautics vállalattal közös munkánk hozzájárulhat ahhoz is, hogy hazánk a régió meghatározó UAS-technológiai központjává váljon” – mondta Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója.

Címlapkép forrása: Portfolio

