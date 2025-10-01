Bukás vagy siker lesz a debreceni BMW?

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Szolgálati közlemény – (00:38)
- BMW Debrecenben – (01:41)
- Chery a tőzsdén, Tesla a csúcson – (18:19)
- Fermi-sztori, AI lufi, dotcom lufi – (22:00)
- Leállt az USA kormányzat – (28:05)
- Kötvény/részvény/arany arányok – (30:43)
- Kannabisz részvények – (34:19)
- A HIMS-sztori – (37:10)
- Long/Short játék – (43:03)
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
