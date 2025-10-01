Bukás vagy siker lesz a debreceni BMW?

RSM Blog Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan

Energiastratégia Intézet A mesterséges intelligencia vegánjai Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.

Energiastratégia Intézet Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.

MNB Intézet Üzemanyag-vásárlóerő: időutazás a rendszerváltástól napjainkig Cikkünkben egy gyors áttekintést adunk arról, hogy az elmúlt három és fél évtizedben egy átlagos magyar havi munkabérből hány liter benzint lehetett vásárolni, milyen trendet figyelhetünk m

Holdblog Sakkmesterből játéktervező, majd Nobel-díjas tudós: ő az agy a Google AI mögött Sakkmesterből videójáték-tervező, majd idegtudós és Nobel-díjas: Demis Hassabis a teremtő elme a Google AI mögött. Egyedülállóan sokoldalú és kreatív pályája alatt számos olyan újítá