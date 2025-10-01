  • Megjelenítés
Bukás vagy siker lesz a debreceni BMW?
Portfolio
Átadták a debreceni BMW-komplexumot, amit Viktor a helyszínen tekintett meg. De vajon beváltja-e a hozzá fűzött reményeket a gigaberuházás? Milyen várakozással kell figyelni a bekövetkezett USA kormányzati leállást? Miért nagy ötlet Donald Trumpról elnevezni egy atomerőművet? Érdemes-e hallgatni a Morgan Stanley fejesére, és aranyba pakolnunk a portfóliónk jelentős hányadát? Végül pedig mekkora lehetőség most befektetni egy merevedési zavarokra és hajhullásra megoldást kínáló sztoriba? Ez mind kiderül az Invest podcast legújabb epizódjából, Vidovszky Áronnal és Nagy Viktorral.

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Szolgálati közlemény – (00:38)
  • BMW Debrecenben – (01:41)
  • Chery a tőzsdén, Tesla a csúcson – (18:19)
  • Fermi-sztori, AI lufi, dotcom lufi – (22:00)
  • Leállt az USA kormányzat – (28:05)
  • Kötvény/részvény/arany arányok – (30:43)
  • Kannabisz részvények – (34:19)
  • A HIMS-sztori – (37:10)
  • Long/Short játék – (43:03)

