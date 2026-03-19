A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Podcast

A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj

A Hormuzi-szoros körüli feszültségek napok alatt átírták az energiapia­cok hangulatát: megugrott az olajár, a stratégiai készletek felszabadítása pedig világszerte napirendre került. De mit jelent mindez Magyarország számára a következő hetekben: az ellátási oldalon vagy inkább az árakon keresztül érkezik a sokk? Az EnergyTalks podcast vendége Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára volt, akivel azt is körbejártuk, mire elég a hazai „több lábon állás”, és hol lehetnek a rendszer legérzékenyebb pontjai. Mi történik, ha az import tartósan drágul vagy akadozik, és közben a logisztika sem bírja a hirtelen megugró keresletet? Hol húzódik az a határ, ahol a piac és a kormányzati eszközök már csak nehezen tudják egymást kiegészíteni?
A havonta jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket minden hónapban a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Az EnergyTalks a Portfolio és a Magyar Energiakereskedők Szövetségének közös podcastje.

További epizódok
További epizódok

Ez is érdekelhet
Elfogyott az arab világ türelme: 24 órás ultimátumot és háborús fenyegetést kapott Irán
Felrobbantak az energiaárak, kazettás robbanófejekkel gyilkol Teherán, Irán megszállását tervezi Donald Trump - Hírfolyamunk az iráni háborúról csütörtökön
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
