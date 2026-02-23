  • Megjelenítés
Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni
Podcast

Itt a pénzeső: most lesz érdemes félretenni

Vidovszky Áron
Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében a magyar háztartásokhoz érkező állami pluszforrásokról volt szó. Az idei választásokat megelőző, de a négy évvel korábbihoz képest lényegesen kisebb összeg összetételét és a megtakarításokra gyakorolt potenciális hatását Palkó Istvánnal a Portfolio pénzügy rovatának vezető elemzőjével tekintettük át. A műsor második részében arról volt szó, hogy 2025 negyedik negyedévében 0,1%-kal nőttek Magyarországon a beruházások, így ez a három hónap sem mentette meg hazánkat attól, hogy három egymást követő évben lássunk zsugorodást a gazdaság teljesítményét mérő metrikák e szegmensében. A témát Madár Istvánnal a Portfolio vezető makrogazdasági elemezőjével tekintettük át.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Háztartások, megtakarítások – (01:32)
  • Beruházások – (17:22)
  • Makronaptár – (25:13)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Hitelkárosultak

Tartozás elévülési idő

Azok számára, akik váratlanul fizetési felszólítást kaptak egy követeléskezelőtől és felocsudtak az első sokk után, a legjobb amit tehetnek, hogy megvizsgálják elévült-e az adott követ

Holdblog

A Boomerek bosszúja (by Zsiday)

Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a céges torna. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD... The post A Boo

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos tűz alatt Moszkva, halálos terrortámadásról beszélnek Nyugat-Ukrajnában – Percről percre az orosz-ukrán frontról hétfőn
Barátság-leállás: kemény üzenetet küldött az Európai Bizottság az Orbán-kormánynak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility