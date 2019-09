Brexit: kész rábólintani a brit kilépés harmadik halasztására is az EP, ha van értelme

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Hatalmas többséggel, 544 támogató, 126 ellenző és 38 tartózkodó szavazat mellett fogadott el mai plenáris ülésén egy jogilag nem kényszerítő erejű állásfoglalást az Európai Parlament, amely szerint a már megkötött brit kilépési megállapodás tisztességes és kiegyensúlyozott és az EP-határozat kinyitotta az utat afelé is, hogy ha a britek jó okkal kérik, akkor az EU27 menjen bele a Brexit harmadik halasztásába is. Az EP állásfoglalása azért lényeges, mert az esetleg módosított brit kilépési megállapodást neki is jóvá kell hagynia, mielőtt az hatályba lép.