Brexit: a végsőnek szánt brit javaslatra is beintett az EU

Mind az Európai Bizottság, mind az Európai Parlament illetékes testülete úgy gondolja, hogy a Boris Johnson brit kormányfő által szerdán benyújtott, végsőnek szánt Brexit-javaslat nem működőképes és így nem teremt alapot az új megállapodásra. Erre a kimenetre már tegnap este felhívtuk a figyelmet, ugyanis Johnson javaslata homályban hagyta, hogy vámellenőrzés nélkül mégis hogyan lehet fenntartani az ellenőrzött áruforgalmat az északír-ír határon azután, hogy az északír terület szintén kilép a vámunióból.

Egy névtelenséget kérő vezető EU-forrás azt mondta a Reutersnek, hogy a Johnson által szerdán írásban benyújtott, végsőnek szánt javaslat nem működőképes jórészt amiatt, mert nem kínál megoldást az északír-ír határ kérdésére azután, hogy Johnson tegnapi bejelentése szerint nemcsak Nagy-Britannia, hanem az egész Egyesült Királyság kilép a vámunióból. Tegnap este Jean-Claude Juncker bizottsági elnök még óvatosan optimistán nyilatkozott a brit tervről, igaz a nyilatkozatig nem volt még sok idő átnézni azt. Feltehetően az esti-éjjeli órákban tudták a szakértők alaposan átnézni/átgondolni a brit javaslatokat és ezért született meg reggelre ez az elutasító hangvétel.

Ezzel párhuzamosan a hírügynökségnek megmutatták az Európai Parlament Brexit ügyében illetékes testülete készülő közleményét is, amit majd a nap során hoznak nyilvánosságra és ez szintén azt rögzíti, hogy a Johnson által tegnap küldött alternatív Brexit-javaslat nem működőképes, „nem szolgál egy megállapodás alapjául”.

Arra, hogy az EU felől esélyes Johnson végsőnek szánt javaslata elutasítása, már tegnap este felhívtuk a figyelmet éppen amiatt, mert ha Észak-Írországot is kiléptetik a vámunióból (miközben a közös piacban elvileg benne maradna, hogy egységes gazdasági térséget alkothasson Írországgal), akkor nem világos a határellenőrzés kérdése (a közös gazdasági térségnek egyszerre kellene megfelelnie az ír vámszabályoknak, amelyek a vámunióból következnek és a brit vámszabályoknak, amelyek viszont ettől eltérhetnek).



Így tehát igenis fel kellene állítani valamilyen határellenőrzést az északír-ír határon is Johnson hivatalos fogadkozása ellenére is, márpedig ez szembe menne a Nagypénteki megállapodással. Így tehát vagy a vámunióban kellene tartani Észak-Írországot (de akkor kemény határellenőrzés kellene az északír-nagy-britanniai határon, amit nem akar az északír kormány), vagy az egész Egyesült Királyságnak is benne kellene maradnia a vámunióban (amit viszont hevesen ellenez a londoni kormány, mert így nem tudna önálló kereskedelempolitikát vinni a világ többi részével).



Az EU felőli mai jelek tehát ismét afelé mutatnak - ha nem puhul tovább a londoni kormány álláspontja a következő másfél hétben - hogy végül a hónap végén vagy megállapodás nélkül szakad ki az Egyesült Királyság az EU-ból, vagy Johnson fogadkozása ellenére igenis szükség lesz a Brexit újabb halasztására legalább jövő január 31-ig vagy vele, vagy megbuktatása esetén egy másik miniszterelnökkel. Utóbbi egyébként azt is jelenti, hogy előrehozott választásokat kellene lezavarni november-decemberben, így pedig új véleményt tudnának mondani az emberek a 3 éve húzódó Brexit kérdésében. A pártok egyébként a Brexit lehetséges kimenetelei mentén igyekeznek felsorakozni (ezt tükrözi a fő kommunikációjuk, hiszen a liberális demokraták az egész Brexitet lefújnák, a Munkáspárt a Brexit halasztását és akár második népszavazást, a Konzervatív Párt a Brexit mielőbbi végrehajtását, a Brexit párt pedig a megállapodás nélküli kilépést szorgalmazza), bár a belső megosztottság miatt mind a Konzervatív Párt, mind a Munkáspárt nehéz helyzetben van, így valójában mindkettő számára nagy politikai kockázat az előrehozott választás és annak kimenetele. Jó eséllyel előállhat ugyanis az, hogy az új parlamenti erőviszonyok is teljes megosztottságot mutatnak a Brexit kérdésében (nem lehetne ratifikálni egy esetleg módosított kilépési megállapodást sem, mert nincs meg a szükséges politikai többség). Erre előregondolkodva viszont az is kérdéses az EU27 szemszögéből, hogy egyáltalán miért halassza még el most októberben harmadszorra is a Brexitet, ha a brit politikai huza-vona belátható időn belül úgysem ér véget.

Címlapkép forrása: Francisco Seco - Pool/Getty Images