Uniós források 2019. november 26. 14:44 Elosztottuk az összes EU-pénzt és most légyszi küldjétek a számlákat!

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 7 évre szóló keretének 98%-át már elosztotta a kormány, 70%-át pedig már ki is fizette, igaz 42%-ban előlegként, így szükség lenne arra, hogy minél több projektgazda nyújtsa be a fejlesztései számláját a hatósághoz kifizetés céljából - hangsúlyozta az EFOP előrehaladásáról szóló mai pécsi konferencián a programot felügyelő Irányító Hatóság elnöke, Nemcsok Dénes. Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára részletesen bemutatta az EFOP eddigi előrehaladását és arra is felhívta a figyelmet, hogy a közelmúltban 2 újabb pályázatot is meghirdettek.