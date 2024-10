Nagy válságban van az EU legfontosabb gazdasági modellje

Az EU kohéziós politikája, amely az uniós költségvetés egyik legnagyobb és legpolitikusabb tételét képezi, évtizedek óta a szegényebb régiók gazdasági felzárkóztatását célozza. Azonban egyre látványosabban bukik ki, hogy a rendszer folyamatosan csökkenő hatásfokkal éri el a kitűzött célokat, mivel nem a megfelelő földrajzi területekre fókuszál és nem azoknak nyújtja a legnagyobb támogatást, akiknek valóban szükségük lenne rá. Európai Bizottság már dolgozik a fejlesztéspolitika reformján, amely a kisebb területi egységek és régiók bevonására fókuszálna. Csakhogy a Jacques Delors Intézet szakértői szerint nem elég módosítgatni, hanem újra kell írni az egész kohéziós politikát, hogy az valóban hatékony legyen.

Budapest Economic Forum 2024 Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Varga Mihály pénzügyminiszter, Zsiday Viktor portfóliókezelő, Virág Barnabás MNB-alelnök. Többek között ők is ott lesznek az október 17-i Budapest Economic Forum gazdasági csúcskonferenciánkon. Kiemelt témáink között szerepel természetesen a forint helyzete, a magyar fizetőeszköz kilátása, az árfolyamra ható legfontosabb tényezők részletes tárgyalása.

Az EU kohéziós politikája az egyik legnagyobb és legpolitikusabb tétel az uniós költségvetésben. Az évek során számos célt szolgált – a szegényebb régiók gazdasági felzárkóztatásától kezdve az EU versenyképességének erősítésén és a klímaváltozás elleni küzdelmen át. Alapvető célja azonban az, hogy csökkentse a gazdasági egyenlőtlenségeket a különböző fejlettségi szinten lévő régiók között, és amikor EU-támogatásokról beszélünk a hétköznapokban, akkor 90 százalékos valószínűséggel a kohéziós politikáról van szó.

A Jacques Delors Intézet (JDI) új tanulmánya azonban rámutat, hogy az uniós felzárkóztatási rendszer gyakran nem éri el a kitűzött alapvető célokat, mivel

nem a megfelelő helyekre fókuszál, és nem azoknak nyújtja a legnagyobb támogatást, akiknek valóban szükségük lenne rá.

Az Európai Bizottság már aktívan dolgozik is a fejlesztéspolitika reformján, amely sokkal inkább fókuszálna a kisebb területi egységek és a régiók bevonására – mint arról az Európai Régiók Hete eseményen Elisa Ferreira kohéziós biztos is beszélt hétfőn. Az uniós végrehajtótestület felelőse szerint a 2028-24-es ciklusban sokkal jobban kell majd együttműködni a térségi vezetőkkel.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 10. 07. Az Európai Bizottság új lépéseket tesz a felzárkóztatási forrásoknál

Csakhogy a Jacques Delors Intézet úgy látja, hogy sok esetben a nagyobb régiókra fókuszáló megközelítés nemhogy hibás, hanem a problémák gyökere.

Az EU egyik legfontosabb kutatóintézete szerint nem is elég átírni, hanem újraírni kell az egész kohéziós politikat, ami az unió legalapvetőbb eszköze.

Miért fontos a kohéziós politika reformja?

Az EU jelentős forrásokat különít el a regionális felzárkóztatáspolitikára:

a 2021-2027 közötti finanszírozási időszakra a strukturális és beruházási alapok összértéke 392 milliárd eurót tesz ki, ami évente átlagosan 56 milliárd eurót jelent.

Hogy érezhető legyen ez mekkora eszköz: ez a magyar GDP negyedének megfelelő összeg, amit csak felzárkóztatásra fordítanak évente.

A kohéziós politika jelentősége nem új keletű; a költségvetésben az 1980-as évek végi bevezetése óta folyamatosan egyre nagyobb szeletet tesz ki, most minden uniós forrás harmada tartozik ide.

A pénzt a lehető leghatékonyabban meg is próbálta elkölteni az uniós intézményrendszer: a 2010-es évekre a régiók ötöde a helyi GDP 5%-át meghaladó támogatásokhoz jutott így,

túlszárnyalva az olyan nemzeti szintű fiskális kiegyenlítő rendszereket, mint amilyen például Németországban létezik.

A kohéziós politika az egyik kevés módja annak, hogy az EU pénzügyileg támogassa politikai prioritásait. Az a célja, hogy csökkentse a gazdasági egyenlőtlenségeket az EU-n belül, elősegítve a szegényebb régiók felzárkózását és alkalmazkodását az egységes piachoz. Emellett a társadalmi kohézió erősítését is szolgálja azáltal, hogy javítja a legsebezhetőbbek és a szegénység által fenyegetettek helyzetét. Mivel azonban az EU-nak nincsenek más nagyobb befektetési eszközei, számos politikai prioritást beépítettek a regionális politikába, beleértve a versenyképesség, az innováció, a digitális átmenet és az éghajlatváltozás elleni beruházások előmozdítását, valamint a rövid távú kiadási szükségletek kezelését, mint például a migráció, az energiaárak válsága és az USA inflációcsökkentési törvényére adott uniós válasz.

A kohéziós politikára tűzött széleskörű célok miatt nehéz egyértelműen meghatározni, hogy mennyire sikeres a politika. A Jacques Delors Intézet új tanulmánya az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) hatékonyságát vizsgálja annak érdekében, hogy megállapítsa, ezek az alapok mennyire tudják csökkenteni a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket. A kutatás két alapvető problémára világít rá.

A kohéziós politika rossz típusú egyenlőtlenségeket céloz meg

Először is, a kohéziós politika gyakran a nem megfelelő helyeket támogatja. Az alapok elosztása az úgynevezett NUTS2 régiókra összpontosul, amelyek meglehetősen nagy közigazgatási egységek. Ezek a régiók nagyon eltérő gazdasági valóságokat foglalnak magukban. A több mint 2,4 millió háztartást lefedő, több mint 30 éves adatokat összegyűjtő tanulmány hatalmas jövedelmi egyenlőtlenségekre mutat rá a célzott régiókon belül. Még Európa leggazdagabb régióiban is sokan alacsonyabb rendelkezésre álló jövedelemmel rendelkeznek, mint a viszonylag szegény területek mediánja. A szegényebb vagy fejlődő régiókban a háztartások felső decilisei között az EU legjobban keresői is megtalálhatók.

Az, hogy a kohéziós alapok célzott régióiban belső gazdasági egyenlőtlenségek ilyen mértékben jelen vannak, mélyen meghúzódó problémáról árulkodik a Jacques Delors Intézet kutatói szerint.

A szakértők rávilágítanak ennek alapja, hogy nincs szabályozás arra vonatkozóan, hogyan kell elosztani az EU-támogatásokat a kedvezményezett régiókon belül, és a pénz gyakran a legprosperálóbb helyi központokba áramlik.

Kutatásuk szerint ennek oka, hogy a gazdagabb önkormányzatok jobb adminisztratív kapacitásokkal rendelkeznek az európai finanszírozás megszerzéséhez.

Így még ha az EU-támogatásokat gazdaságilag hátrányos helyzetű NUTS2 régiókra is irányítják, a források gyakran olyan városokba és központokba kerülnek, amelyek európai mércével mérve nem igazán számítanak szegénynek – sorolják a problémákat.

A kohéziós politika nem a megfelelő embereket éri el

Másodszor, a kohéziós politika nem mindig jut el a megfelelő emberekhez: a kutatás kimutatja, hogy az uniós régiós alapok ösztönzik a növekedést, és pozitívan hatnak a regionális kibocsátásra és a háztartások átlagos jövedelmére.

Átlagosan minden egyes uniós támogatásból folyósított euró 0,93 és 1,47 euróval növeli a regionális GDP-t.

A jövedelemnövekedés azonban leginkább a viszonylag gazdag háztartások zsebébe kerül. A kohéziós támogatások előnyei jelentős mértékben az adott régiók leggazdagabb 30%-át érintik, míg a közepes jövedelműek kisebb, a szegényebb háztartások pedig nem tapasztalnak jelentős növekedést.

Az EU kohéziós politikája alapvető reformokra szorul

A 2027-2034-es többéves pénzügyi keretről szóló következő költségvetési tárgyalások közeledtével az előzetes egyeztetések már kezdenek formát ölteni. Az EU-ra óriási költségvetési nyomás nehezedik, mivel a zöld átmenet, a versenyképesség és a gazdasági biztonság érdekében egyre nagyobb beruházási szükségletekkel kell szembenéznie. Emellett a NextGenerationEU adósságfinanszírozási költségei 2028-tól mélyen megnyirbálják az EU pénztárcáját. Az EU-nak tehát nagyobb költségvetésre lesz szüksége, és ezzel egyidejűleg kétszer is át kell gondolnia, hogyan és mire költi a forrásait. A status quo fenntartása egyre inkább tarthatatlanná válik – írják a Jacques Delors Intézet szakértői.

Budapest Economic Forum 2024 Az Európai Unió és Magyarország versenyképességéről részletesen szó lesz szakmai eseményünkön.

Az EU-nak meg kell ragadnia ezt az alkalmat arra, hogy tisztázza a kohéziós politika szerepét az általános beruházási kereten belül. A szakértők szerint mindenekelőtt világosabb határvonalra van szükség a társadalmi és területi kohéziót valóban erősítő kiadások és a szélesebb körű uniós politikai célokat szolgáló beruházások között.

Mint arról megnyitó beszédében Elisa Ferreira is beszélt a Régiók hetén tartott megnyitóbeszédében, nevezetesen: a mennyiségi támogatások helyett inkább a minőségi célokra fókuszálnának.

A JDI is hasonló megállapításokat tett, kiegészítve azzal, hogy az ideális reform két célt követne:

Először is, az ERFA és az ESZA+ keretében a kohéziós kiadásokat a szegény tagállamok szegény területeire kellene összpontosítani, és úgy kellene megreformálni a transzfereket, hogy a jövedelemeloszlás szélesebb rétegeit érjék el.

Másodszor, a jelenleg viszonylag gazdag régióknak juttatott forrásokat át kellene irányítani egy uniós szintű beruházási eszközbe, ahol hatékonyabban lehetne az egész EU-ra kiterjedő prioritásokat megcélozni, így minőségibb támogatáspolitikát megvalósítani.

Az ERFA és az ESZA kiadásait a szegényebb, elmaradottabb térségekbe és a leszakadóbb társadalmi csoportokra kell fordítani a Jacques Delors Intézet szakértői szerint. Ehhez a helyi gazdasági problémák pontosabb meghatározására van szükség, amire a jelenlegi régiós felosztás alkalmatlan.

A kutatók megállapításai azt mutatják, hogy a NUTS2 régiók túl nagyok és gazdaságilag túlságosan sokfélék ahhoz, hogy a forrásokat hatékonyan a valóban gazdasági támogatásra szoruló területekre lehessen allokálni.

Ez szintén egybevág azzal, amiről a kohéziós biztos is beszélt hétfőn: célzottan kellene, egészen a legspecifikusabb helyi hatóságokkal, kisebb önkormányzatokkal együttműködve kezelni a kifizetéseket, amelyek főként a lemaradó területekre jutnának el.

A JDI-nél úgy vélik, a forrásokat kisebb földrajzi területekre kell elosztani, hogy a pénzeszközök ne csak a szegényebb régiók viszonylag gazdag központjaiba kerüljenek. Emellett a kutatásaik azt mutatják, hogy a helyalapú fejlesztési programok gazdasági előnyei lényegesen nagyobbak a bajba jutott területeken, mint a fejlettebb területeken.

A kutatók szerint így a kisebb, gazdaságilag hátrányosabb helyzetű régiók megcélzása valószínűleg növelné az uniós beruházások méltányosságát és hatékonyságát.

Ezen túlmenően úgy vélik, a kohéziós politika eszközeit ki kell igazítani, hogy intenzívebben elérje a szegényebb háztartásokat, ezért a kutatók szerint az Európai Bizottságnak alaposan át kellene gondolnia, hogyan lehetne a területalapú eszközöket inkluzívabbá tenni. A meglévő kutatások már rámutattak arra, hogy a finanszírozás nagy része a nagy és tőkeigényes cégekhez jut, ami fokozza az egyenlőtlenségeket.

Az ezen való változtatás egyik módja a pénzeszközök vállalati szintű kezelésének egyszerűsítése, hogy a kisebb vállalatok és munkavállalóik könnyebben hozzáférhessenek az uniós támogatásokhoz. Emellett többet és célzottabban kellene költeni a helyi infrastruktúra kiépítésére és az olyan közszolgáltatások támogatására, mint a gyermekgondozás, az oktatás és a képzés, mivel ezekre fókuszálva a növekedéstámogató hatások is felerősödnének.

A Jacques Delors Intézet szakértői szerint a vállalatok támogatását össze kellenei kapcsolni olyan szociális feltételekkel, mint a bérminimum vagy a munkahelyteremtés, amely javíthatná a kifizetett EU-támogatások hatékonyságát. Azt azonban hangsúlyozzák, hogy nincs állatorvosi ló, ami minden uniós régióra sablonszabályt indokolna, helyenként eltérő feltételrendszerekre lehet szükség.

A lényeg tehát az, hogy a magas jövedelműek felé lejtő pálya kiegyenlítése prioritás kell legyen a következő ciklusban.

Másodszor, az EU-nak abba kellene hagynia a kohéziós pénzek elköltését olyan helyeken, ahol a finanszírozás egyértelműen nem szolgálja a területi vagy társadalmi kohéziót. Az elemzés eredményei azt mutatják, hogy

az ERFA- és ESZA-beruházások jelentős része jelenleg a gazdag tagállamok gazdag régióiba áramlik vissza, és az EU legjobban kereső háztartásaiból részesülnek.

„Ha a cél a regionális és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, akkor ez a megközelítés egyértelműen elhibázott. Ha viszont az a cél, hogy az egész EU-ra kiterjedő prioritásokba fektessünk be, akkor a forrásokat ott kell elkölteni, ahol a legnagyobb hasznot hozzák” – írják az elemzésben. Ha ezeket a forrásokat regionális kvótákon és megosztott irányítási rendszereken keresztül irányítanák, amelyek e prioritások és a beruházási döntések értelmezését nagyrészt a tagállamokra és a regionális szervekre bízzák, azzal valószínűleg nem érhető el ez a cél.

Úgy vélik, hogy ezért az ERFA- és ESZA-forrásokat át kell irányítani: ezeknek az alapoknak egy olyan uniós szintű eszközbe kellene áramlaniuk, amely olyan közös prioritásokra összpontosít, mint az infrastruktúra, az éghajlati kezdeményezések és a versenyképesség.

„Ez az átcsoportosítás azt jelenti, hogy egyes gazdag országok vesztesei lesznek az átalakított kohéziós kasszának. Tekintettel azonban arra, hogy a gazdasági tevékenység a gazdag tagállamokban koncentrálódik, a központi uniós finanszírozás valószínűleg amúgy is aránytalanul nagy mértékben fogja támogatni az ezeken a területeken megvalósuló projekteket” – teszik hozzá a jelentés készítői.

Hangsúlyozzák, hogy a kohéziós alapokból származó ilyen átcsoportosítások önmagukban nem lesznek elegendőek az összes uniós szintű beruházási igény kielégítésére; ezért ezeket csak a közös prioritások kezelését szolgáló szilárd költségvetési eszköz egyik finanszírozási elemének kell tekinteni.

Az, hogy a JDI reformtervéből, valamint az Elisa Ferreira biztos által vázolt javaslatokból mi valósul meg, a várhatóan az év végén megalakuló új Európai Bizottság egyik legfontosabb vitatémája lesz. Mindez ráadásul kiegészül olyan javaslatokkal is, mint Mario Draghi, volt EKB-elnök új reformterve, amely a versenyképesség javításához olyan lehetőséget is felvetett, mint a Közös Agrárpolitika rendszerének átalakítása, vagy éppen a közös hitelfelvételből finanszírozott központi uniós programok kiszélesítése. A tervek szerint a kérdéssel jövőre már az olasz Raffaele Fitto irányítása alatt foglalkozhat a felálló Európai Bizottság.

Címlapkép forrása: Portfolio/Szabó Dániel.