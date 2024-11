Lábon lövi magát Európa a Magyarországot is sújtó vasszigorral

Az EU kormányai által tervezett költségvetési megszorítások veszélyeztetik a régió gazdasági növekedését, miközben az Egyesült Államokkal folytatott versenyben is nő a kontinens lemaradásat. A gazdasági szakértők szerint az uniós költségvetési szabályok szigorítása a szükséges beruházások elmaradását és hosszú távon gyenge gazdasági teljesítményt eredményezhet.

Az EU kormányai évről évre csökkentik a költségvetési hiányt, hogy elérjék a GDP 60%-os adósságarányt, miközben a tagállamoknak legfeljebb 3%-os hiányt kell tartaniuk. Azonban a szigorú fiskális szabályok közepette, amikor Európa gazdasági motorja, Németország is komoly kihívásokkal küzd, a szükséges beruházások terén továbbra is jelentős lemaradás tapasztalható a globális versenytársakkal, például az Egyesült Államokkal szemben – írja elemzésében a Financial Times.

A Bruegel kutatóintézet vezetője, Jeromin Zettelmeyer szerint

a költségvetési megszorítások nem fogják segíteni a globális versenyképesség javítását, mivel az EU gazdasága évről évre egyre kevesebb beruházást vonz.

A Goldman Sachs európai közgazdásza, Filippo Taddei is arra figyelmeztetett, hogy

a költségvetési konszolidáció mindössze 0,35 százalékkal csökkentheti az eurozóna növekedését 2025 és 2027 között, ami évről évre visszavetheti a régió gazdasági teljesítményét.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) a beruházások elmaradása miatt már leminősítette az eurozóna növekedési előrejelzését: jövőre mindössze 1,2%-os növekedést várnak. Ezzel szemben az Egyesült Államok gazdasága 2,2%-os növekedéssel számolhat, miközben a washingtoni politikai döntéshozók továbbra is expanzív fiskális politikát folytatnak.

Ahogy arról részletes cikkünkben írtunk: az EU nemcsak a GDP-adatokban, de a termelékenységi mutatókban is folyamatosan lemarad az USA-tól, és ha az 50 amerikai tagállam közé tartozna, a harmadik legszegényebb lenne.

Az elemzés szerint Európa gazdaságának hosszú távú versenyképességét fenyegető fő tényezők között szerepel az elöregedő társadalom, a klímaváltozás elleni küzdelem és a védelmi kapacitások növelése. Az

EU évi 800 milliárd eurónyi köz- és magánberuházásra lenne szüksége, hogy megőrizze gazdasági versenyképességét.

Azonban a szigorodó fiskális politika és a globális versenyhelyzet nem kedvez a szükséges beruházásoknak.

Idén életbe léptek az EU-ban a stabilitási és növekedési paktum új szabályai, amelyek ugyan mozgásteret adnak a kormányoknak a beruházások támogatására – ezek levonhatók, ha a gazdasági ellenállóképességet, vagy a zöldátállást finanszíroznak a hiánykeretből –, de így is számos megkötést tartalmaznak. Nyáron a költségvetési fegyelem betartatása miatt újraindultak a túlzottdeficit-eljárások is, amelyek 7 országot, köztük Magyarországot és Franciaországot is sújtanak.

A szakértők viszont azt állítják, hogy ez káros: szerint Európa gazdaságának fellendítésére egy radikálisabb gazdaságélénkítési stratégia szükséges, mivel a világ más részein is megnövekedtek a költségvetési hiányok és az államadósságok. Az EU-tagállamoknak hamarosan új költségvetési terveket kell bemutatniuk Brüsszelnek, és az egyes országok közötti eltérő gazdasági helyzetek tovább nehezítik a közös döntések meghozatalát. A cikkben megszólaló elemzők szerint a jövőben Európának újra kell gondolnia, hogyan érheti el a kívánt gazdasági növekedést és versenyképességet a globális gazdaságban.

