A magyar kormány kiküldte Brüsszelbe az Erasmus-törvényt

Piotr Serafin, az Európai Bizottság költségvetési, csalás elleni és közigazgatási biztosa találkozott Bóka János európai ügyekért felelős miniszterrel, hogy megvitassák a magyar kormány által benyújtott törvénymódosítást a közérdekű vagyonkezelő alapítványokról (kekva).

A módosítás célja, hogy kezelje az uniós feltételességi rendelet alapján felmerült összeférhetetlenségi aggályokat. Mint ismert, korábban a modellváltott egyetemek fenntartását átvevő vagyonkezelő alapítványok kuratóriumába egyszerű kinevezéssel, életfogytig tartó mandátumra aktív politikusokat is ki lehetett nevezni.

Emiatt az Erasmus- és Horizon-programokból is kitiltották a modellváltott magyar egyetemeket és kutatóintézeteket.

Az Európai Bizottság kérésére azonban november elején a politikusokat és a közhatalmi szerveket kitiltották a kuratóriumokból, valamint az elfogadott jogszabályban minden alapítványi vezetőt csak egyszer lehetne újraválasztani egy hatéves mandátumra.

A kormány tegnap megküldte értékelésre az elfogadott törvényt. A Bizottság egy hónapon belül dönt arról, hogy a változtatások elegendőek-e a kekvá-kra vonatkozó korlátozó intézkedések enyhítéséhez vagy fenntartásához

– közölte a Portfolio megkeresésére az Európai Bizottság. Mint jelezték: ez az időkeret indokolt esetben meghosszabbítható.

Minister for European Affairs of Hungary notified amendments to the Act on Public Interest Trusts. This notification does not relate to the frozen Cohesion & RRF funds. Its not quite what we were hoping for. @JanosBoka_HU