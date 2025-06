Durva díjak bevezetése érik az uniós határátlépésnél

Az Európai Unió megemelné a vízummentes országokból érkező utazók belépési díját, hogy ezzel is enyhítse a közös uniós helyreállítási hitel terhét. A lépés főként a brit és amerikai turistákat érintené, és újabb feszültségeket hozhat a posztbrexiti kapcsolatokban. Emellett új adókat is kivethet az Európai Bizottság – számolt be a Politico