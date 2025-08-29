  • Megjelenítés
100 milliárd forint uniós pénz elérhetetlen három magyar megyében
Uniós források

100 milliárd forint uniós pénz elérhetetlen három magyar megyében

Portfolio
Három magyar vármegyében – Baranyában, Hevesben és Borsod-Abaúj-Zemplénben – mintegy 100 milliárd forintnyi uniós támogatás vált elérhetetlenné, mert 2021 óta egyetlen pályázatot sem hirdetett meg a kormány az Igazságos Átmenet Alapból – írja a Qubit. A keret azóta 80 milliárdra apadt, és szakértők szerint, ha nem indulnak el sürgősen a programok, a pénz döntő része végleg elveszhet.
Mintegy 100 milliárd forintnyi uniós támogatás vált elérhetetlenné három magyar vármegyében, mert a kormány 2021 óta nem hirdetett meg pályázatokat az Igazságos Átmenet Alap (Just Transition Fund) keretéből – derítette ki a Qubit.

Az összeget eredetileg Baranya, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéknek ítélték oda, hogy mérsékeljék a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséből fakadó társadalmi és gazdasági hátrányokat, például a munkahelyvesztést és a helyi vállalkozások visszaesését.

A támogatásból mikrovállalkozások, kkv-k, magánszemélyek és az átállás miatt állásukat elvesztő dolgozók is részesülhettek volna.

Bár 2022 végén már elfogadták a programtervet, a kormány nem indította el a pályázatokat, sőt idén a lakosságot egyszerűen kihagyták az érintettek köréből.

Eközben az uniós keret is csökken: a Bizottságtól származó információk szerint a 100 milliárdból már csak 80 milliárd forint használható fel.

A késlekedés egyik oka a Mátrai Erőmű bizonytalan bezárási ütemezése. Az ország második legnagyobb áramtermelőjeként

a hazai szén-dioxid-kibocsátás 7–8 százalékáért felelős erőmű bezárását a kormány először 2025-re ígérte, majd a háborús helyzet és az energiaválság miatt előbb 2030-ig, később 2029-ig tolta ki a határidőt.

Ez alapjaiban kérdőjelezte meg a területi tervek hitelességét az uniós végrehajtó testület.

A Qubit forrásai szerint a másik probléma a kapacitáshiány volt: az Energiaügyi Minisztérium és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium nem rendelkezett elég szakemberrel az összetett uniós program kezeléséhez. Egyedül a kkv-knak szóló felhívástervezet készült el részben, de azt sem hirdették meg. Az érintett minisztériumok a portál megkereséseire nem válaszoltak.

A háttérben üzleti érdekek is állhatnak. Nem hivatalos információk szerint a minisztériumok kivártak, amíg lezárul a lignites blokkokat kiváltó, földgázalapú erőműre vonatkozó közbeszerzés, amelyet csak 2025 januárjában zártak le.

Így jelenleg nemcsak a klímasemlegességi vállalások teljesítése kérdéses, hanem az is, hogy a három vármegye valaha hozzájut-e az uniós forrásokhoz.

A késlekedés következtében már biztosan 20 milliárd forint elveszett, és ha a kormány nem indítja el sürgősen a pályázatokat, a fennmaradó összeg is fokozatosan elapadhat.

Címlapkép forrása: EU

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Bizottság hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az Európai Bizottság nem vonható felelősségre miattuk.

