100 milliárd forint uniós pénz elérhetetlen három magyar megyében

Mintegy 100 milliárd forintnyi uniós támogatás vált elérhetetlenné három magyar vármegyében, mert a kormány 2021 óta nem hirdetett meg pályázatokat az Igazságos Átmenet Alap (Just Transition Fund) keretéből – derítette ki a Qubit.
Az összeget eredetileg Baranya, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyéknek ítélték oda, hogy mérsékeljék a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséből fakadó társadalmi és gazdasági hátrányokat, például a munkahelyvesztést és a helyi vállalkozások visszaesését.
A támogatásból mikrovállalkozások, kkv-k, magánszemélyek és az átállás miatt állásukat elvesztő dolgozók is részesülhettek volna.
Bár 2022 végén már elfogadták a programtervet, a kormány nem indította el a pályázatokat, sőt idén a lakosságot egyszerűen kihagyták az érintettek köréből.
Eközben az uniós keret is csökken: a Bizottságtól származó információk szerint a 100 milliárdból már csak 80 milliárd forint használható fel.
A késlekedés egyik oka a Mátrai Erőmű bizonytalan bezárási ütemezése. Az ország második legnagyobb áramtermelőjeként
a hazai szén-dioxid-kibocsátás 7–8 százalékáért felelős erőmű bezárását a kormány először 2025-re ígérte, majd a háborús helyzet és az energiaválság miatt előbb 2030-ig, később 2029-ig tolta ki a határidőt.
Ez alapjaiban kérdőjelezte meg a területi tervek hitelességét az uniós végrehajtó testület.
A Qubit forrásai szerint a másik probléma a kapacitáshiány volt: az Energiaügyi Minisztérium és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium nem rendelkezett elég szakemberrel az összetett uniós program kezeléséhez. Egyedül a kkv-knak szóló felhívástervezet készült el részben, de azt sem hirdették meg. Az érintett minisztériumok a portál megkereséseire nem válaszoltak.
A háttérben üzleti érdekek is állhatnak. Nem hivatalos információk szerint a minisztériumok kivártak, amíg lezárul a lignites blokkokat kiváltó, földgázalapú erőműre vonatkozó közbeszerzés, amelyet csak 2025 januárjában zártak le.
Így jelenleg nemcsak a klímasemlegességi vállalások teljesítése kérdéses, hanem az is, hogy a három vármegye valaha hozzájut-e az uniós forrásokhoz.
A késlekedés következtében már biztosan 20 milliárd forint elveszett, és ha a kormány nem indítja el sürgősen a pályázatokat, a fennmaradó összeg is fokozatosan elapadhat.
Címlapkép forrása: EU
Megtérül Trump újraválasztásának támogatása: újabb döntéssel segíti a kriptovaluta ipart
Lutnick szerint ő a "kriptoelnök".
Döntött, előkészíti az Egyesült Államokra mérendő csapást a legnagyobb latin-amerikai ország
Szinte borítékolható a konfliktus eszkalálódása.
Kiderült az igazság az európai kamatok jövőjéről
Meglepőek az inflás várakozások.
Trump fia szerint jöhet az 1 millió dolláros bitcoin
Hálásak a kriptós közösségnek.
Kellemes meglepetés jött a német gazdaságból
Senki nem számított rá, hogy csökken a munkanélküliség.
Újra felharsantak a vámháború kürtjei Brüsszelben
A digitális fogyasztóvédelem miatt boríthatnák az EU-USA megállapodást.
Hatalmas biznisz Kanadában: bekebelezi egy versenytársát a pénzügyi óriás
Készpénzért megveszik az egész vállatot.
A módosított szupernövények jelenthetik a jövőt
Tudósok olyan genetikai módosításon dolgoznak, amelynek köszönhetően a haszonnövények képesek fokozott ütemben megkötni a szén-dioxidot, miközben sokkal magasabb a ter
Ha láthatnánk a fizetésedet!
Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i
United Parcel Service Inc. - elemzés
'23-ban már elemeztem, akkor még csak 14 éves osztalékemelés múltja volt, ez azóta 16-ra nőtt. Akkor az tetszett benne, hogy amit mondtak a következő évre, azt kb. hozták is. Na, ez most egy k
Hétfőn indul az Otthon Start! Élőben jövünk a legfrissebb információkkal
Szeptember 1-jén hivatalosan is elrajtol az Otthon Start program. Ezzel párhuzamosan a bankok is elindítják saját ajánlataikat - de pontosan hol és hogyan lehet igényelni, mik lesznek a konkrét fe
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Megnyílt a föld alatti aranybánya: geotermia kamatmentes forrással
Képzeld el, hogy van egy technológia, amely egyszerre csökkenti a költségeidet, zöldíti a működésedet és még állami forrás is jár mellé - kamatmentesen, két évtizedre.
Jelentősen hűtik a klímát az erdőtüzek
A Washingtoni Egyetem kutatóinak idén megjelent tanulmánya szerint a boreális erdőtüzek robbanásszerű növekedése nyomán jelentősen hűl a klíma.
Megroppan-e az amerikai-indiai szövetség a vámháború súlya alatt?
Az Egyesült Államok és India kapcsolata 2025 augusztusában látványos fordulatot vett. Washington döntése, amely magas vámot vezetett be az indiai export jelentős részére, nem pusztán gazdasá
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.