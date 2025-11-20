Az EU-tagállamok már ássák a saját sírjukat: küszöbön az újabb energiaválság a kormányok oktalansága miatt

Az uniós energiapiac működését kutató szakértők egyre hangosabban figyelmeztetnek arra, hogy
az EU villamosenergia-rendszere szétesés felé sodródhat, ha a tagállamok tovább erősítik az úgynevezett kapacitásmechanizmusok újbóli elterjedését.
Ezek a rendszerek lényegében állami támogatást biztosítanak olyan erőműveknek – jellemzően fosszilis tüzelésűeknek –, amelyek piaci alapon már nem lennének életképesek, mégis rendelkezésre állnak, hogy elkerülhetők legyenek az esetleges áramkimaradások. A kapacitáspiacok visszatérését több országban a 2022-es energiaválság alatt módosított uniós szabályok is segítették: míg korábban „ultima ratio” – legvégső eshetőségben alkalmazott – eszköznek számítottak, a jogalkotók később hangsúlyozták ezek „fontos szerepét” a megfelelő ellátásbiztonság garantálásában.
A kapacitásmechanizmusok iránti nemzeti érdeklődést most a 2028-ra prognosztizált ellátásbiztonsági hiányok fűtik fel, különösen Németországban, Csehországban és Dániában.
A kereslet-kínálati feszültségek miatt a kormányok több országban ismét azt fontolgatják, hogy jelentős összegekkel tartsák életben a már nem versenyképes erőmű-kapacitásokat. A múltbeli tapasztalatok azonban súlyos költségkockázatokra utalnak:
Franciaország, Olaszország és Lengyelország kapacitásmechanizmusai 2014 óta több mint 60 milliárd eurót „nyeltek el”, miközben a rendszer költségei 2021 és 2024 között 4,8 milliárdról 6,5 milliárd euróra ugrottak.
A szakmai közösség attól tart, hogy a rendszerek általában túlméretezettek, gyakran a fosszilis szektort részesítik előnyben, és a költségek végső soron a fogyasztókra hárulnak.
Energiapiaci kutatók egy másik kockázatra is felhívják a figyelmet:
egy tagállam kapacitástámogatása könnyen tovagyűrűzhet más országokba.
A támogatott erőművek ugyanis olcsó áramot exportálhatnak a szomszédos országok felé, ami a helyi termelők szemében „tisztességtelen versenyt” eredményez. Ezt az áramlást a kutatások szerint gyakran követik reakciószerű hazai kapacitásmechanizmusok, amelyekkel a kormányok saját erőműveiket próbálják megvédeni a támogatott importtal szemben. A jelenség így dominószerűen terjed: az egyik ország támogatása könnyen kiváltja a szomszédos államok válaszlépéseit, tovább növelve a rendszer költségeit és a piaci torzulásokat.
A hatás nem csupán gazdasági, hanem rendszerszintű. A szakértők szerint az EU villamosenergia-piaca „nagyon összekapcsolt”, így a kapacitásmechanizmusok és az energiaalapú piacok (energy-only market) nehezen működnek egymás mellett. A külön nemzeti logikák szerint kialakított támogatási rendszerek „széttöredezetté” tehetik az EU belső energiapiacát, rontva a beruházások kiszámíthatóságát, gyengítve a versenyt és visszafordítva az elmúlt évek interkonnektor-fejlesztéseinek eredményeit. Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy
egy EU-s szinten koordinálatlan kapacitáspiac-toldozgatás könnyen alááshatja azt a modellt, amely lehetővé tenné például, hogy a finn szaunák spanyol napenergiából működjenek.
A szakmai javaslatok egy irányba mutatnak: a nemzeti rendszerek helyett vagy mellett erősebb regionális koordinációra lenne szükség. A kutatók szerint a hangsúlyt nem arra kellene helyezni, hogy hogyan próbálják a tagállamok minimalizálni a saját kapacitásmechanizmusaik határmenti következményeit, hanem arra, hogy közös – uniós vagy regionális – szabályokat hozzanak a tényleges együttműködés biztosítására. Mindez nem szüntetné meg az ellátásbiztonsági kockázatokat, de jelentősen mérsékelhetné a költségnövekedést és a piaci torzulásokat, amelyek az egyre több nemzeti kapacitásmechanizmusból erednek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Egyszerre üzent Moszkvának és Kijevnek az amerikai külügyminiszter: ez egyikőjüknek sem fog tetszeni
Marco Rubio szerint ez kell a tartós békéhez.
Salamoni döntés születhet: a gazdag monarchia kikosarazza a nagyhatalmakat és KF-21-es lopakodó vadászgépeket vesz
Pont kerülhet a hosszú vita végére.
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Az EU-tagállamok már ássák a saját sírjukat: küszöbön az újabb energiaválság a kormányok oktalansága miatt
A rezsicsökkentéshez és egyéb energiatámogatáshoz hasonló lépésekbe lassan belehal az energiapiac.
Szörnyű baleset: frontálisan ütközött két vonat Csehországban, negyvenen megsérültek
A baleset pontos körülményei és okai egyelőre nem ismertek.
Temették Európát a technológiai versenyben, kiderült, hogy az Egyesült Államokat is verjük
Az európai munkaerőpiacon mindent letarol a technológiai cégek felvételi hulláma.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
HR és munkaügy: ha nincs szabályzat, az nemcsak hiányosság, hanem kockázat is!
Sok vállalatnál a HR és munkaügyi folyamatok működnek ugyan, de nincsenek mögöttük írásban rögzített szabályzatok. Pedig ezek hiánya nemcsak átláthatatlanságot, hanem komoly jogi és műk
Lehet számítani a Mikulás-ralira? Tények és tévhitek az év végére
Mint a Messiásra, úgy várnak a befektetők minden évben a Mikulás-ralira, azaz arra, hogy év végén általánosan drágulnak a tőkepiaci eszközök. De kevesen tudják, hogy... The post Lehet szám
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.
Nagy változás jön az adóbevallásban – Mire kell most figyelni?
A WTS Klient szakértőjével beszélgettünk.