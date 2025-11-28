Macron kifakadt: az EU beijedt az "amerikai offenzívától"

Macron szerint azért nem tudnak szintet lépni az unió digitális szabályozásai, mert az Európai Bizottságon belül és a tagállamok között is
vannak olyan szereplők, akik "félnek az amerikai offenzívától."
A francia elnök megjegyzései itt konkrétan az EU digitális piacokról (DMA) és szolgáltatásokról (DSA) szóló törvényére gondol, amely Trump megfogalmazásában diszkriminatív a nagy amerikai techóriásokkal, így például az Amazonnal, a Microsofttal vagy a Google-lal szemben.
Bár az nem kérdés, hogy legnagyobb mértékben miattuk van szükség az elsősorban fogyasztóvédelmi szempontból kialakított jogszabályokra, a DSA és a DMA ugyanolyan korlátok közé igyekszik szorítani a kínai szolgáltatókat is, mint a TikTokot, a Sheint vagy az Alibabát.
Macron azért vette elő a témát, mert Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter hétfőn Brüsszelben járt az EU–USA kereskedelmi egyezmény következő lépéseit megvitatni, ahol arra sürgette az uniós minisztereket, hogy
"gondolják újra" a digitális szabályaikat, és majd ezután beszélhetnek az alacsonyabb amerikai acél- és alumíniumvámokról.
Ugyan a Bizottság és főtárgyalója, Maroš Šefčovič kiáll amellett, hogy ezek továbbra sem képezhetik a tárgyalás alapját, hiszen nem képezték részét a nyár végén összerakott megállapodásnak, az amerikai fél láthatóan más véleményen van a dologról. Ráadásul valóban vannak olyan tagállamok, amelyek nyitottak lennének a lazításra.
Míg a francia elnök régóta hangsúlyozza, hogy Európának egy Amerikától teljesen független infrastruktúrát kell kialakítania minden téren, addig például Németország kifejezetten nyitottnak mutatkozik a digitális szabályozás gyengítésére, és Macron szerint vannak olyan ügyek, amelyek már lassan két éve a Bizottság asztalán vannak.
Itt minden bizonnyal azokra a több száz milliós bírságokra gondol, amelyeket az EB végül csak idén vetett ki az Apple-re és a Metára, amikor áprilisban – Trump viszonossági vámjainak bemutatása után – az uniós vezetők meg akarták mutatni, hogy az ő kezükben is vannak ütőkártyák.
Természetesen hivatalosan ezek teljesen független lépések voltak, azonban Macron úgy vélheti, hogy a bírságok véleményezhetőségével, felülvizsgálhatóságával csak időt akar nyerni az EU, és
valójában nem kívánja behajtani őket, nehogy az amerikai elnök újabb módot találjon az európai export letörésére.
Macron megígérte, hogy uniós szinten fog cselekvést sürgetni az ügyben, és közben mind az EU technológiai szuverenitásért felelős biztosa, Henna Virkkunen és a versenyjogi biztos Teresa Ribera elutasította az amerikai nyomásgyakorlást, és ahogy arról beszámoltunk, utóbbi "zsarolással" is megvádolta Washingtont.
A francia elnök kommentjeire a Bizottság szóvivőinek is reagálni kellett, akik újságírói kérdésre pénteken azzal magyarázták a lassú ügymenetet, hogy nagyon jól kell megalapozni ezeket a bírságokat, ugyanis azt nem szeretnék kockáztatni, hogy egy bírósági perben esetleg ne álljanak meg a vádjaik.
Az EU jelenleg a DSA alapján vizsgálatokat folytat nemcsak a Meta vagy a TikTok, hanem az X, az AliExpress és a Temu ellen is. A vizsgálatok a vállalatok éves globális forgalmának 6 százalékáig terjedő bírságokhoz vezethetnek, de ezekben az esetekben eddig egyetlen jogilag érvényesítendő büntetést sem szabtak ki.
