Megvétózták az uniós fegyverhitelt - Polexitre figyelmeztet a lengyel miniszterelnök

Donald Tusk lengyel miniszterelnök vasárnapi bejegyzésében arra figyelmeztetett, hogy immár valós veszéllyé vált az ország Európai Unióból való kiléptetése.
A kormányfő szerint a nacionalista államfő, Karol Nawrocki, valamint a Jog és Igazságosság (PiS) mellé felsorakozó jobboldali ellenzék egy része olyan politikai irányba sodorja az országot, amely végső soron az EU elhagyásához vezethet.
A lengyel miniszterelnök szerint egy ilyen forgatókönyv „katasztrófa” lenne az ország számára, és a Polxit elképzelése nem belpolitikai folyamatokból fakad, hanem nemzetközi erők generálják. Tusk Oroszországot, az amerikai "MAGA pártot" és az Orbán Viktor miniszterelnök "által vezetett európai jobboldalt" nevezte meg mint ebben érdekelt feleket.
A bejegyzés közvetlen kiváltó oka az volt, hogy Nawrocki megvétózta azt a törvényt, amely lehetővé tette volna Lengyelország számára, hogy hozzáférjen az Európai Unió új védelmi hitelprogramjához.
A jogszabály 43,7 milliárd eurónyi kedvezményes kölcsön lehívását tette volna lehetővé a 150 milliárdos uniós SAFE-eszközből.
Tusk kormánya szerint a vétó gyengíti Lengyelország tárgyalási pozícióját az EU-n belül, különösen, hogy az igénylő tagállamok közül – népessége és a GDP 5 százalékát megközelítő védelmi kiadásai miatt – messze a legnagyobb összegre nyújtotta be tervezetét.
A lengyel alkotmányos rendszerben a parlament felülírhatja Nawrocki döntését, de ehhez a lengyel Szejm legalább háromötödének kell szembemennie az államfői vétóval, de erre kevés esély mutatkozik, mivel Tusknak csak egy 36 fős többsége van a 460 fős képviselőházban.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a törvényhozási folyamatban az elnöki vétó nem feltétlenül jelenti a vita végét. Ha a parlament érdemben módosítja a jogszabályt, akkor az új szöveg ismét az államfő elé kerül, amit Nawrocki ismét megvétózhatna.
A "politikai elköteleződés" mentén az államfő legfőbb kritikája, hogy szerinte a kölcsönből külföldi védelmi cégek profitálnának, de Tusk állítja, hogy a jelenlegi tervezet szerint 80 százalékban lengyel cégeknél költenék el az uniós hitelt. Nawrocki nem sokkal a vétó előtt azt javasolta, hogy a fegyverkezést inkább az ország nemzeti bankjának kéne finanszíroznia.
