Már innovatívabb az EU Amerikánál, alig javított 7 év alatt Magyarország

Svédország, Finnország és Dánia az élen

A 2019. évi európai innovációs eredménytábla eredményük alapján az uniós országokat a vezető innovátorok, a jelentős innovátorok, a mérsékelt innovátorok és a lemaradó innovátorok csoportjába sorolja. Az eredmények azt mutatják, hogy Svédország innovációs teljesítménye a legjobb az EU-ban, utána sorrendben Finnország, Dánia és Hollandia következik.Az Egyesült Királyság és Luxemburg az úgynevezett vezető innovátor kategóriából a jelentős innovátor kategóriába esett vissza, míg Észtország első alkalommal bekerült a jelentős innovátorok közé.

2011 óta az EU-országok innovációs teljesítménye átlagosan 8,8%-ponttal nőtt, Magyarországon viszont csak 2,8 százalékponttal.

Hogy állnak a régiók?

Amint a fenti ábrán is látszik:Az eredménytáblából az is kiderül, hogyA szóban forgó nyolc év alatt 25 uniós ország innovációs teljesítménye javult. Litvánia, Görögország, Lettország, Málta, az Egyesült Királyság, Észtország és Hollandia teljesítménye javult a legnagyobb mértékben, míga következő uniós országok a legjobbak: Dánia - emberi erőforrások és innovációbarát környezet; Luxemburg - vonzó kutatási rendszerek; Franciaország - finanszírozás és támogatás; Németország - vállalati beruházások; Portugália - innovátor kkv-k; Ausztria - kapcsolatépítés; Málta - szellemi tulajdon; Írország - a foglalkoztatásra és az értékesítésre gyakorolt hatások.Ami a globális versenytársainkat illeti: az EU innovációs teljesítménye 2018-ban meghaladta az Egyesült Államokét. Kína teljesítménye azonban háromszor gyorsabban javul ezen a téren, mint az Unióé, ezért nagy ütemben zárkózik fel, Japán és Dél-Korea pedig egyre nagyobb előnyre tesz szert az EU-val szemben.Az európai innovációs eredménytáblát a regionális innovációs eredménytábla kíséri. Ez utóbbi az innovációs rendszerek teljesítményének összehasonlító értékelését tartalmazza 23 uniós tagállam 238 régiójára, valamint országos szinten Ciprusra, Észtországra, Lettországra, Luxemburgra és Máltára vonatkozóan. A ma közzétett 2019. évi regionális innovációs eredménytábla azt mutatja, hogy a régiók teljesítménye erőteljesen közelít egymáshoz, vagyis egyre csökkennek a régiók közötti különbségek.Közülük Budapest és Pest megye a leginnovatívabb: Budapest a 130., Pest megye pedig a 139. helyen áll a 238 vizsgált régió között, míg az összes többi magyarországi régió a 195. és a 210. hely között helyezkedik el.Az unió 159 régiója esetében a teljesítmény a kilencéves megfigyelési időszakban nőtt.

A magyarországi régiókat külön-külön vizsgáló részletes anyagban így néz ki a leginnovatívabb, 130. helyen álló Budapest innovációs eredménytáblája:

Hogyan tovább?

A bizottsági összefoglaló emlékeztet rá, hogyAz európai kutatási és innovációs program által befektetett minden euró 25 év alatt potenciálisan 11 euró hozamot eredményezhet a GDP-ben. A Bizottság ezért tűzött ki új, ambiciózusabb célokat az EU és tagállamai, valamint a régiók számára, ésA Bizottság elképzelései segíteni fognak abban, hogy az EU a globális kutatás és innováció élvonalában maradjon.Az európai innovációs eredménytábla és a regionális innovációs eredménytábla adataiaz innováció eredményesebb előmozdítása érdekében. Emellett az európai szemeszter keretében végzett elemzései alapján a Bizottság nemrégiben kiadta a 2019. évi országspecifikus ajánlásait, amelyekben gazdaságpolitikai iránymutatást nyújt minden uniós tagállamnak a következő 12-18 hónapos időszakra. Az idei országspecifikus ajánlásokban különös hangsúlyt kapott a kutatás és az innováció. A Magyarországnak szóló országspecifikus ajánlásokról külön cikkünk:a következőképpen nyilatkozott a mai innovációs eredménytábla kiadása kapcsán: "A Bizottság innovációs eredménytáblái segítenek a tagállamoknak, a régióknak és az EU egészének abban, hogy meghatározzák, mely területeken van szükség szakpolitikai reformokra ahhoz, hogy megerősítsük Európa vezető szerepét az innováció terén."hozzátette: "Az innováció megalapozza a jövőbeli foglalkoztatást és növekedést. Örömmel nyugtázom, hogy általában véve pozitív trendek érvényesülnek az EU-ban. Ahhoz azonban, hogy továbbra is a legjobbak között lehessünk a világban, mind az EU-nak, mind pedig a tagállamoknak folytatniuk kell a beruházásokat, és megfelelő szakpolitikai intézkedésekkel ösztönözniük kell az innovációt."így nyilatkozott: "Az EU kohéziós politikája keretében rendelkezésre álló pénzforrások az innováció és a fenntartható fejlődés fontos mozgatórugói. A startup cégek és a kisvállalkozások új üzleti modellek létrehozását segítik elő a digitális és a zöld ágazatban. Innovációs központok azonban a kevésbé erős gazdaságú országokban is táptalajra találhatnak. Az eredménytábla megállapításai segítenek abban, hogy lendületet adjunk az innovációnak az EU régióiban, ideértve a kevésbé fejlett térségeket is."