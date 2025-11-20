  • Megjelenítés
MNB: a magyar bankok szerint romlott a gazdasági környezet, de javulásra számítanak
MNB: a magyar bankok szerint romlott a gazdasági környezet, de javulásra számítanak

Októberben ismét lefolytatta Banki Konjunktúrafelmérését az MNB. A válaszok alapján a bankrendszer összességében változatlannak értékelte a konjunkturális helyzetet a megelőző fél évben: ugyan romlott a gazdasági környezet, szigorodott a szabályozói környezet és csökkent a banki jövedelmezőség is, de a piaci verseny alakulása és a banki termékek iránti kereslet továbbra is pozitívan hat a konjunkturális helyzetre. Előretekintve a következő fél évre a bankok a konjunkturális helyzet javulását várják.

Az MNB honlapján megjelentek szerint a konjunktúraérzet alakulását meghatározó tényezők az alábbiak:

  • A gazdasági környezet romlott a bankok megítélése szerint.  Az előző fél évben – 2025.II. - III. negyedév – a válaszadó intézmények nettó értelemben vett ötöde érzékelt romlást a makrokörnyezetben mind a hazai mind a nemzetközi téren. Előre tekintve 2025 IV. és 2026 I. negyedévére ugyanakkor bizakodóak a bankok, közel harmaduk a gazdasági környezet javulására számít, kifejezetten érvényes ez a nagybankokra, ahol ez az arány kétharmadhoz közelít.
  • A piaci verseny fokozódását jelezték a bankok. A verseny fokozódásán belül leginkább a lakossági és a pénzforgalmi szolgáltatásokat emelték ki a válaszadók, illetve a nem banki szereplők által támasztott verseny fokozódását is jelezték.
  • A forrásokhoz való hozzáférés a bankok szerint az elmúlt fél évben érdemben nem változott. Mind a rövid és a hosszú források elérhetőségét, mind a bankközi likviditási helyzetet összességében változatlannak értékelték a válaszadó bankok, továbbá előre tekintve sem lát jelentős arányuk változást e tekintetben.
  • A vállalati ügyfelek hitelképessége romlott a hitelek jelentős részével rendelkező nagybankok 38 százaléka szerint, ugyanakkor ez nem járt a portfólióminőség romlásával. Összefüggésben az aktuális hazai és nemzetközi gazdasági környezettel, a nagybankok 50 százaléka számít a vállalati hitelképesség további romlására, ami 31 százalékuk szerint hitelezett portfóliójuk minőségére is hatással lehet az elkövetkező hat hónapban. A többi szegmensben érdemi változást nem jeleztek a bankok.
  • A hitelkereslet bővülését az intézmények érdemi hányada érzékelte, kiemelten a lakossági szegmensben. A következő két negyedévben a bankok meghatározó hányada mind a lakossági mind a vállalati szegmensben a kereslet bővülésére számít.
  • szabályozói környezet szigorodását elsősorban a közepes és kis bankok érzékelték, míg a nagybankok összességében nem jeleztek nagyarányú változást.
  • A bankok értékvesztés előtti jövedelmezőségének romlása megállt, a működési költségek emelkedését továbbá a korábbiaknak megfelelő arányuk, közel felük jelölte meg. Előretekintve a nagybankok nettó 19 százaléka számít a jövedelmezőségének növekedésére.

Összességében a javuló és a romló konjunktúrahelyzetet tapasztaló bankok különbségéből számított konjunktúraindex alapján a válaszadók a működési környezetük változatlanságát érzékelték 2025 közepén, az elkövetkező fél évre előretekintve pedig a konjunkturális helyzet javulását várják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

