Részvényeket visznek tőzsdére Balogh Petyáék - Irány a Standard kategória

A STRT Holding nyilvános részvénykibocsátást indít, amelynek célja további tőke bevonása
- startup és scale up befektetésekhez,
- valamint a működés finanszírozásához.
A vállalat a részvényeit a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájába kívánja bevezetni.
- A lakossági jegyzési időszak 2025. november 24-én 9 órakor indul és 2025. december 5-én 18 órakor zárul, szükség esetén ennél korábban is befejezhető.
- Az intézményi jegyzési időszak 2025. december 1-jén 9 órakor kezdődik és 2025. december 5-én 18 óráig tart.
A kibocsátás ársávos könyvépítéssel történik.
A részvények minimális ára 900 forint, a maximális ára 1 100 forint.
A végleges ár a befektetői kereslet alapján alakul ki.
A társaság minimum 500 000 darab, maximum 3 750 000 darab új törzsrészvényt bocsáthat ki. Ezzel a bevont forrás minimális nagysága 450 millió forint, a maximális pedig 4,125 milliárd forint lehet, attól függően, mekkora a befektetői érdeklődés.
A már meglévő részvények száma 5 161 703 darab A sorozatú törzsrészvény, amelyek mind 100 forint névértékűek. Emellett létezik 548 576 darab C sorozatú szavazatelsőbbségi részvény is, amelyek ugyanúgy 100 forint névértékűek, de ezek nem képezik a nyilvános ajánlattétel tárgyát és nem kerülnek bevezetésre a tőzsdére.
A források felhasználása több forgatókönyv szerint történhet:
- amennyiben a jegyzésből befolyó tőke a minimum összeghez, vagyis 450 millió forinthoz közelít, a társaság elsősorban a működés finanszírozására és a korai fázisú startup befektetési tevékenység folytatására fordítja azt,
- amennyiben az összeg meghaladja az 1 milliárd forintot, a cég bővíteni tudja befektetési stratégiáját. Ebben az esetben sor kerülhet érettebb, például Series A vagy Series B szakaszban lévő vállalkozások finanszírozására, zártvégű alapokból álló portfólióelemek felvásárlására, oktatási vállalatok megszerzésére, angyal és akcelerátor portfóliók átvételére, valamint alapkezelőkben való részvételre akár limited partnerként, akár general partnerként. Emellett a cég másodlagos tranzakciókban is részt vehet, például alapítói részesedések kivásárlásával olyan cégekben, amelyek már bizonyították piaci életképességüket.
A STRT üzleti modellje korai fázisú vállalkozásokba történő befektetésre épül. A társaság gyakran olyan cégekbe fektet, amelyek még validáció előtti vagy nagyon korai stádiumban vannak. Ez magasabb kockázatot jelent, hiszen a sikertelen portfóliócégek aránya ebben a szakaszban tipikusan nagyobb. A STRT ugyanakkor törekszik arra, hogy a legígéretesebb portfóliócégek következő tőkeemelési köreibe is beszálljon, így megőrizhesse tulajdoni részesedését és csökkentse a hígulásból fakadó értékvesztést. A társaság időszakosan érettebb cégek vagy befektetési portfóliók felvásárlását is megcélozza, különösen azért, mert 2023 és 2024 során több JEREMIE alap futamideje lejárt, amelyek portfóliói kedvező árazás mellett kínálnak potenciálisan értékes cégeket.
A kibocsátási prospektus alapján a befektetőknek több kockázati tényezőt is mérlegelniük kell:
- A portfólió cégeinek korai fázisa miatt a modell alapvetően magas kockázatú.
- A társaság működése jelenleg nem önfenntartó, ezért a befolyó tőkét rövid távon részben a működési veszteségek finanszírozására használja.
- A 548 576 darab szavazatelsőbbségi részvény a fő részvényesek számára jelentős kontrollt biztosít, így a kisebbségi befektetők befolyása korlátozott.
- A startup piac ciklikus jellegű, ami hatással lehet a következő körös befektetési lehetőségekre, a portfóliócégek tőkebevonási képességére és a potenciális exit tranzakciókra.
- A BÉT Standard kategória likviditása általában alacsonyabb, így a részvény kereskedése időnként nagyobb árfolyam ingadozásokkal járhat.
A befektetés mellett szóló érvek között szerepel, hogy
- az STRT portfóliója diverzifikált és a jövőbe mutató szektorokra koncentrál.
- A lejárt zártvégű alapokból származó portfóliók kedvező árazással kínálnak befektetési lehetőségeket.
- A follow on stratégia növeli a sikeres portfóliócégekben megtartott részesedés értékét.
- A tőzsdei jelenlét pedig javítja a társaság átláthatóságát és növeli a reputációját, ami hosszú távon előnyös.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Szörnyű hír jött Ukrajna jövőjéről: Amerika gyakorlatilag kapitulációt erőltet, kényszerhelyzetbe került Zelenszkij
Rendkívüli tárgyalás lesz Kijevben.
Nukleáris forradalmat indít az Egyesült Államok hadserege
Így készülnek a jövőre.
Állítólag megtalálták a félelmetes ATACMS-rendszer ellenszerét – Azt mondják, teljesen semlegesítették a támadást
Az oroszok nagy győzelmet ünnepelnek.
Olyan történik a benzinkutakon, hogy csak nézünk – És még nincs vége
Több mint másfél éve nem láttunk ilyet.
Emelkedik egy lakossági állampapír kamata – Így nyerhetsz vele nagyot
Mutatjuk, mikor lesz abszolút győztes ez a befektetés.
Kulcsfontosságú szavazás jön Európa egyik legnagyobb országában, teljes a káosz
Monstrummá hízott a tervezet.
Megjött a Federal Reserve-ből a károgók kórusának előénekese: itt vannak a stabilitási kockázatok
Nagyon nem ezt akarta hallani Donald Trump.
Súlyos incidens Szentpéterváron: lincshangulat vette körül a NATO-ország nagykövetét, nem sokon múlott a tragédia
A diplomatát kísérő testőröknek kellett közbeavatkozniuk.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Lehet számítani a Mikulás-ralira? Tények és tévhitek az év végére
Mint a Messiásra, úgy várnak a befektetők minden évben a Mikulás-ralira, azaz arra, hogy év végén általánosan drágulnak a tőkepiaci eszközök. De kevesen tudják, hogy... The post Lehet szám
HR és munkaügy: ha nincs szabályzat, az nemcsak hiányosság, hanem kockázat is!
Sok vállalatnál a HR és munkaügyi folyamatok működnek ugyan, de nincsenek mögöttük írásban rögzített szabályzatok. Pedig ezek hiánya nemcsak átláthatatlanságot, hanem komoly jogi és műk
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.