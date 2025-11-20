Részvényeket visznek tőzsdére Balogh Petyáék - Irány a Standard kategória

A STRT Holding nyilvános részvénykibocsátásra készül, a társaság a friss forrásokat működésének megerősítésére, valamint új startup és scale up befektetésekre kívánja felhasználni. Az STRT részvényei eddig a BÉT Xtend kategóriájában forogtak, a vállalat most új részvényeket bocsát ki, és a Standard kategóriát célozza meg. Mutatjuk a részvénykibocsátás legfontosabb részleteit!

A STRT Holding nyilvános részvénykibocsátást indít, amelynek célja további tőke bevonása

startup és scale up befektetésekhez,

valamint a működés finanszírozásához.

A vállalat a részvényeit a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájába kívánja bevezetni.

A lakossági jegyzési időszak 2025. november 24-én 9 órakor indul és 2025. december 5-én 18 órakor zárul , szükség esetén ennél korábban is befejezhető.

, szükség esetén ennél korábban is befejezhető. Az intézményi jegyzési időszak 2025. december 1-jén 9 órakor kezdődik és 2025. december 5-én 18 óráig tart.

A kibocsátás ársávos könyvépítéssel történik.

A részvények minimális ára 900 forint, a maximális ára 1 100 forint.

A végleges ár a befektetői kereslet alapján alakul ki.

A társaság minimum 500 000 darab, maximum 3 750 000 darab új törzsrészvényt bocsáthat ki. Ezzel a bevont forrás minimális nagysága 450 millió forint, a maximális pedig 4,125 milliárd forint lehet, attól függően, mekkora a befektetői érdeklődés.

A már meglévő részvények száma 5 161 703 darab A sorozatú törzsrészvény, amelyek mind 100 forint névértékűek. Emellett létezik 548 576 darab C sorozatú szavazatelsőbbségi részvény is, amelyek ugyanúgy 100 forint névértékűek, de ezek nem képezik a nyilvános ajánlattétel tárgyát és nem kerülnek bevezetésre a tőzsdére.

A források felhasználása több forgatókönyv szerint történhet:

amennyiben a jegyzésből befolyó tőke a minimum összeghez, vagyis 450 millió forinthoz közelít, a társaság elsősorban a működés finanszírozására és a korai fázisú startup befektetési tevékenység folytatására fordítja azt, amennyiben az összeg meghaladja az 1 milliárd forintot, a cég bővíteni tudja befektetési stratégiáját. Ebben az esetben sor kerülhet érettebb, például Series A vagy Series B szakaszban lévő vállalkozások finanszírozására, zártvégű alapokból álló portfólióelemek felvásárlására, oktatási vállalatok megszerzésére, angyal és akcelerátor portfóliók átvételére, valamint alapkezelőkben való részvételre akár limited partnerként, akár general partnerként. Emellett a cég másodlagos tranzakciókban is részt vehet, például alapítói részesedések kivásárlásával olyan cégekben, amelyek már bizonyították piaci életképességüket.

A STRT üzleti modellje korai fázisú vállalkozásokba történő befektetésre épül. A társaság gyakran olyan cégekbe fektet, amelyek még validáció előtti vagy nagyon korai stádiumban vannak. Ez magasabb kockázatot jelent, hiszen a sikertelen portfóliócégek aránya ebben a szakaszban tipikusan nagyobb. A STRT ugyanakkor törekszik arra, hogy a legígéretesebb portfóliócégek következő tőkeemelési köreibe is beszálljon, így megőrizhesse tulajdoni részesedését és csökkentse a hígulásból fakadó értékvesztést. A társaság időszakosan érettebb cégek vagy befektetési portfóliók felvásárlását is megcélozza, különösen azért, mert 2023 és 2024 során több JEREMIE alap futamideje lejárt, amelyek portfóliói kedvező árazás mellett kínálnak potenciálisan értékes cégeket.

A kibocsátási prospektus alapján a befektetőknek több kockázati tényezőt is mérlegelniük kell:

A portfólió cégeinek korai fázisa miatt a modell alapvetően magas kockázatú.

A társaság működése jelenleg nem önfenntartó, ezért a befolyó tőkét rövid távon részben a működési veszteségek finanszírozására használja.

A 548 576 darab szavazatelsőbbségi részvény a fő részvényesek számára jelentős kontrollt biztosít, így a kisebbségi befektetők befolyása korlátozott.

A startup piac ciklikus jellegű, ami hatással lehet a következő körös befektetési lehetőségekre, a portfóliócégek tőkebevonási képességére és a potenciális exit tranzakciókra.

A BÉT Standard kategória likviditása általában alacsonyabb, így a részvény kereskedése időnként nagyobb árfolyam ingadozásokkal járhat.

A befektetés mellett szóló érvek között szerepel, hogy

az STRT portfóliója diverzifikált és a jövőbe mutató szektorokra koncentrál.

A lejárt zártvégű alapokból származó portfóliók kedvező árazással kínálnak befektetési lehetőségeket.

A follow on stratégia növeli a sikeres portfóliócégekben megtartott részesedés értékét.

A tőzsdei jelenlét pedig javítja a társaság átláthatóságát és növeli a reputációját, ami hosszú távon előnyös.

