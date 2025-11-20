  • Megjelenítés
Kiderült: már Zelenszkij kezében van a titkos béketerv - Azonnal beszélni akar Trumppal
Kiderült: már Zelenszkij kezében van a titkos béketerv - Azonnal beszélni akar Trumppal

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kézhez vette az Egyesült Államok béketerv-vázlatát, a kijevi vezető hamarosan beszélni fog róla Donald Trump amerikai elnökkel – írta meg az UNN.

A lap azt írja: Zelenszkij kapott egy „béketerv-vázlatot” az Egyesült Államoktól, amely szerintük „intenzívvé teheti a diplomáciát.”

Zelenszkij elnök egyetért azzal, hogy le kell zárni a háborút, ennek kapcsán Kijev együtt szeretne dolgozni az USA-val, annak érdekében, hogy „méltó módon” érjen véget a konfliktus.

Zelenszkij elnök várhatóan a „következő napokban” beszél majd Trump elnökről a béketervet illetően, hozzáadva Ukrajna javaslatait.

Bár az UNN nem konkretizálja, vélhetően arról a béketervről van szó, melyet az USA diszkréten tárgyalt le az elmúlt hetekben Oroszországgal – sajtóhírek szerint Trump csapata a Donbasz Oroszországnak való átadását, az orosz ukrán államnyelvvé tételét és az ukrán haderő létszámának korlátozását tervezi. Ezek a békefeltételek Ukrajna számára teljesen elfogadhatatlanok.

