Szörnyű hír jött Ukrajna jövőjéről: Amerika gyakorlatilag kapitulációt erőltet, kényszerhelyzetbe került Zelenszkij
Szörnyű hír jött Ukrajna jövőjéről: Amerika gyakorlatilag kapitulációt erőltet, kényszerhelyzetbe került Zelenszkij

Az Egyesült Államok elkezdett nyomást gyakorolni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy fogadja el az Oroszország és Egyesült Államok közt tárgyalt, Ukrajna számára kifejezetten kedvezőtlen békeszerződést – tudta meg a Bloomberg.

A lap azt nem írta meg, hogy pontosan milyen eszközökkel, milyen módon gyakorolnak nyomást Zelenszkij elnökre, a Moszkva és Washington közt tárgyalt békemegállapodás részleteire viszont kitérnek.

A Bloomberg úgy tudja: Washington és Moszkva arról tárgyal egyebek mellett, hogy Ukrajna átadná a Donbaszt Oroszországnak, az USA visszavonná a Moszkvára kirótt szankciók nagy részét, Ukrajna pedig korlátozná haderejének létszámát.

A háromból két feltétel Ukrajna számára teljesen elfogadhatatlan.

Zelenszkij elnök hamarosan találkozik párttársaival és politikai szövetségeseivel, hogy tárgyaljon egyrészt arról, hogy tudnak ellenállni az USA követeléseinek úgy, hogy közben nem haragítják magukra Washingtont, illetve arról, hogy tudják csökkenteni az Enerhoatom körüli korrupciós ügy hatásait.

Címlapkép forrása: Utku Ucrak/Anadolu via Getty Images

