  • Megjelenítés
Állítólag megtalálták a félelmetes ATACMS-rendszer ellenszerét – Azt mondják, teljesen semlegesítették a támadást
Globál

Állítólag megtalálták a félelmetes ATACMS-rendszer ellenszerét – Azt mondják, teljesen semlegesítették a támadást

Portfolio
Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, teljesen elhárítottak egy Voronyezs elleni ATAMCS-támadást, mindössze két fegyver használatával.

Az ukrán haderő orosz jelentések szerint tegnap indított támadást Voronyezs ellen, az orosz védelmi minisztérium tegnapi jelentésében azt állította, hogy a támadást kivédték, az indítókat egy Iszkander-rendszerrel megsemmisítették:

Kapcsolódó cikkünk

Elbüszkélkedtek az oroszok: kilőtték Ukrajna legjobb fegyverét - Súlyos baki lett a vége

Megdöbbentő katonai sikerrel dicsekszenek az oroszok: azt mondják, amerikai katonákat ölhettek meg

Ma további részleteket osztott meg az orosz védelmi minisztérium az incidensről: állításuk szerint

a támadás elhárításához Sz-400-as légvédelmi rakétarendszereket és Pancír-Sz1 típusú mobil légvédelmi rendszereket használtak.

A jelentésből azért annyi kiderül, hogy az állítólag teljesen elhárított támadás után „rakétaroncsok” zuhantak rá néhány épületre Voronyezsben, amelyek tüzet, károkat okoztak. Oroszország rendszeresen magyarázza az orosz terület érő ukrán nagy hatótávolságú drón és rakétatámadások által okozott károkat, hogy a légvédelem tökéletesen működött, csak a lezuhanó roncsok okoznak tüzet, robbanásokat.

Még több Globál

Szörnyű hír jött Ukrajna jövőjéről: Amerika gyakorlatilag kapitulációt erőltet, kényszerhelyzetbe került Zelenszkij

Nukleáris forradalmat indít az Egyesült Államok hadserege

Egyik legfőbb támogatóját veszíti el Ukrajna, tavaszra akarnak végezni az oroszok Donyeckkel – Háborús híreink csütörtökön

Kapcsolódó cikkünk

Egyik legfőbb támogatóját veszíti el Ukrajna, tavaszra akarnak végezni az oroszok Donyeckkel – Háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Megjöttek a hótérképek: errefelé hullhat nagyobb mennyiségű hó a napokban Magyarországon
Kiugróan erős hepatitis A-járvány van Magyarországon, íme a tünetek
Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility