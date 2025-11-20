Állítólag megtalálták a félelmetes ATACMS-rendszer ellenszerét – Azt mondják, teljesen semlegesítették a támadást

Az orosz védelmi minisztérium azt állítja, teljesen elhárítottak egy Voronyezs elleni ATAMCS-támadást, mindössze két fegyver használatával.

Az ukrán haderő orosz jelentések szerint tegnap indított támadást Voronyezs ellen, az orosz védelmi minisztérium tegnapi jelentésében azt állította, hogy a támadást kivédték, az indítókat egy Iszkander-rendszerrel megsemmisítették:

Ma további részleteket osztott meg az orosz védelmi minisztérium az incidensről: állításuk szerint

a támadás elhárításához Sz-400-as légvédelmi rakétarendszereket és Pancír-Sz1 típusú mobil légvédelmi rendszereket használtak.

A jelentésből azért annyi kiderül, hogy az állítólag teljesen elhárított támadás után „rakétaroncsok” zuhantak rá néhány épületre Voronyezsben, amelyek tüzet, károkat okoztak. Oroszország rendszeresen magyarázza az orosz terület érő ukrán nagy hatótávolságú drón és rakétatámadások által okozott károkat, hogy a légvédelem tökéletesen működött, csak a lezuhanó roncsok okoznak tüzet, robbanásokat.

Címlapkép forrása: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images