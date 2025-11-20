  • Megjelenítés
Esik a tőzsde, máris vége az Nvidia körüli örömködésnek
Esik a tőzsde, máris vége az Nvidia körüli örömködésnek

Napok óta rossz hangulatban estek a világ részvénypiacai, tegnap azonban napon belül már javult a hangulat, ma pedig úgy tűnt, emelkedés jöhet világszerte. A kezdeti emelkedést részben az Nvidia gyorsjelentése váltotta ki, a chipgyártó erős számokkal és optimista kilátásokkal rukkolt elő. Ma reggel Ázsiában már több piacon emelkedés volt, és optimista hangulatban telt a kereskedés Európában is. Amerikában pedig a tech-papírok vezetésével szintén nagy emelkedést láthattunk a kereskedés kezdetén, de aztán gyors korrekcióba váltottak a piacok, és most már esnek a részvényárfolyamok.
Itt a gyors korrekció az amerikai tőzsdéken

Amilyen optimistán nyitottak a piacok az Nvidia bivalyerős gyorsjelentésének köszönhetően, úgy el is romlott a részvénypiaci hangulat Amerikában a kereskedés első másfél óráját követően. A gyorsan megérkező korrekció hatására a Dow 0,4%-os, az S&P 500 0,6%-os, a Nasdaq 0,9%-os mínuszba került, és már az Nvidia részvényárfolyama is 1,8%-os mínuszban van szerdai záróértékéhez képest.

Kis pluszban zárt a magyar tőzsde

A tegnapi felülteljesítést követően ma is pluszban zárt a BUX index, a blue chipek közül a Mol és az OTP, míg a midcapek közül a Gránit Bank teljesített legerősebben.

Itt egy nagyon olcsó magyar részvény, amiben most bőven van fantázia

Az év végéhez közeledve még mindig sok a jó lehetőségek a piacokon, nincs ez másként a magyar tőzsdén sem, ahol ráadásul most van egy olyan részvény, amely elképesztően alulértékelt és hatalmas hozampotenciál rejlik benne. Ráadásul most fontos iránymutatással érkeztünk a rövid, valamint hosszú távra befektetők számára is. Nézzük meg, hogy mit érdemes tudnunk erről a részvényről.

Földöntúli jelentés az Nvidiától – Akkor most van AI-lufi vagy nincs?

Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében az Nvidia meneteléséről, az AI-lufiról és a kriptotélről volt szó. Valóban megnyugtató a chipgyár döbbenetes gyorsjelentése, vagy itt az idő kiszeretni az AI sztorikból? A témában Nagy Viktort, a Portfolio vezető részvényelemzőjét kérdeztük. Az adás második részében a KSH által előállított szegénységi statisztikákról volt szó, illetve azok nagy vihart kavart korrekciójáról. Mik a tanulságai az új adatoknak, és mennyire bízhatunk meg bennük? A témában vendégünk volt Debreczeni Réka, a Portfolio makro rovatának elemzője.

Aggodalomnak nyoma sincs

Az Nvidia gyorsjelentése eloszlatta a kételyeket a piacokon, legalábbis egyelőre. Ennek hatására jelentős pluszokat láthatunk az amerikai tőzsdéken.

  • A Nasdaq 2,5,
  • A Russell 2000 2,3,
  • Az S&P 500 1,8,
  • A Dow Jones pedig 1,5 százalékos pluszban van.
NDX_2025-11-20_16-44-13

De ha már bizonytalanság: a befektetési félelemindexnek számító VIX 17 százalékos esésben van, ami azt jelzi, hogy kezd visszatérni a bizalom a piacokra:

VIX_2025-11-20_16-44-28
Ugrik az Nvidia

A tegnap piaczárás után közzétett erős negyedéves gyorsjelentés után nagyot emelkedett az Nvidia árfolyama, a nyitásban 5 százalék felett is volt, azóta lejjebb csorgott, de még mindig 3,6 százalék a plusz. Az Nvidia más nagy tech cégek részvényeit is magával húzza, a Tesla, a Meta, az Alphabet is nagyot emelkedett.

Felfelé indultak az amerikai tőzsdék

Szép pluszban nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow Jones 1,4, az S&P 500 1,6 százalékot emelkedett a nyitás után. Az Nvidia erős gyorsjelentése húzza most felfelé a piacokat.

Lendület

Kijöttek a friss amerikai makroadatok, amik a vártnál erősebbek lettek, ennek most éppen örülnek a befektetők, az európai piacok újra lendületbe jöttek, a német DAX már 1,3, a francia CAC pedig 1,1 százalék pluszba lendült.

Csökkent a lelkesedés

A nap eleji emelkedés egy része eltűnt mostanra, a vezető nyugat-európai részvényindexek már csak 0,7 százalék pluszban állnak a nap eleji 1 százalék feletti emelke3dés után. Ebbe a trendbe simul bele a BUX teljesítménye, az index 0,8 százalékos pluszban áll, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Évtizedes mélypont a német autóiparban - Egy év alatt 48 ezer munkahely tűnt el

A német autóipar több mint egy évtizede nem látott mélypontra került foglalkoztatásban, miután tízezres nagyságrendben tűntek el munkahelyek, ugyanakkor a friss felmérések szerint a hangulatban már látszanak a javulás első jelei.

Tovább a cikkhez
Évtizedes mélypont a német autóiparban - Egy év alatt 48 ezer munkahely tűnt el
Felpattanás Európában

Jó hangulatban indult csütörtökön a kereskedés az európai tőzsdéken, a német DAX és a francia CAC is 1 százalék feletti pluszban nyitott. Széleskörű a rali, szinte minden szektor részt vesz benne. A német tőzsdén az elmúlt hetekben nagyot esett Rheinmetall és Infineon megy az élen.

Jó formában a magyar tőzsde

0,8 százalék pluszban indult a nap a BUX-ban, minden blue chip emelkedik, az OTP közel 1 százalékkal került feljebb. Itt is hatott az Nvidia remek gyorsjelentése.

Stabilizálódik a kriptopiac

Ahogy javul a tőkepiaci hangulat, úgy emelkedik a kriptoeszközök árfolyama is. Nagy felpattanás egyelőre nincs, de a tegnapi mélypontok óta már volt emelkedés. A bitcoin tegnap 89 ezer dollár alá esett, ma már 92 ezer dollár közelében áll az árfolyam.

Sokan AI-lufit kiáltottak, erre az Nvidia felmutatta a középső ujját

Az Nvidia ismét rátett egy lapáttal az AI-őrületre: miközben az elmúlt hónapokban az AI-lufival kapcsolatos félelmektől volt hangos a befektetői közösség, a vállalat ismét egy elképesztően erős negyedévet hozott. Rekordbevétel, továbbra is brutálisan magas profitmarzs, optimista előrejelzés - gyakorlatilag mindent megkaptak a befektetők, ráadásul minden fontos szám a várakozások felett alakult. Az Nvidia harmadik negyedéves jelentés ezzel egyszerre csillapítja az AI-lufitól tartók aggodalmait, és új lendületet ad a technológiai szektor húzórészvényének.

Tovább a cikkhez
Sokan AI-lufit kiáltottak, erre az Nvidia felmutatta a középső ujját
Hangulatjavulás a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,85 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,19 százalékot esett, míg a CSI 300 0,03 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,17 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,41 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,95 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,61 százalékot emelkedhet, a S&P 500 1,26 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 1,79 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel a német termelői árak októberi adata nyitja a napot, délután pedig az Egyesült Államokból friss munkanélküliségi kérelmi statisztikák érkeznek, valamint a Philadelphia Fed novemberi indexe is megjelenik. Később napvilágot lát majd az eurózóna novemberi fogyasztói bizalmi mutatója, így a csütörtök a termelői árak, a munkaerőpiac és a fogyasztói hangulat együttes értékelését teszi majd lehetővé.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 40,7 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 7,8 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 48,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,7 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 56,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 138,77 0,1% -4,4% -0,1% 8,4% 6,6% 56,5%
S&P 500 6 642,16 0,4% -3,0% -0,3% 12,9% 12,3% 85,4%
Nasdaq 24 640,52 0,6% -3,4% -0,7% 17,3% 19,1% 105,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 48 537,7 -0,3% -4,9% 2,0% 21,7% 26,4% 89,3%
Hang Seng 25 830,65 -0,4% -4,1% 2,3% 28,8% 31,4% -2,0%
CSI 300 4 588,29 0,4% -1,2% 1,6% 16,6% 15,4% -6,9%
Európai részvényindexek              
DAX 23 162,92 -0,1% -5,0% -2,8% 16,3% 21,5% 77,0%
CAC 7 953,77 -0,2% -3,5% -2,7% 7,8% 10,0% 45,3%
FTSE 9 507,41 -0,5% -4,1% 1,6% 16,3% 17,4% 50,1%
FTSE MIB 42 651,49 -0,4% -4,8% 2,1% 24,8% 28,0% 98,0%
IBEX 15 889,3 0,4% -4,4% 1,8% 37,0% 37,1% 100,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 107 194,3 1,1% -0,9% 4,1% 35,1% 37,5% 180,9%
ATX 4 809,19 2,0% -2,5% 5,0% 31,3% 37,2% 92,1%
PX 2 477,11 1,3% -1,0% 5,8% 40,7% 47,7% 163,9%
Magyar blue chipek              
OTP 32 200 1,3% 0,0% 6,2% 48,5% 52,7% 169,7%
Mol 3 078 2,3% -0,2% 12,2% 12,7% 14,5% 55,5%
Richter 9 700 -0,2% -1,9% -6,4% -6,7% -7,7% 40,2%
Magyar Telekom 1 720 0,1% -4,4% -3,7% 35,0% 42,6% 368,0%
Nyersanyagok              
WTI 60,27 -2,0% 1,6% 3,4% -16,8% -13,6% 45,0%
Brent 63,58 -2,0% 1,3% 3,8% -14,9% -12,8% 43,6%
Arany 4 094,88 1,1% -2,1% -3,5% 56,0% 56,0% 120,2%
Devizák              
EURHUF 381,5500 -0,7% -0,9% -2,0% -7,2% -6,3% 6,2%
USDHUF 330,4322 -0,4% -0,5% -1,0% -16,8% -14,1% 8,9%
GBPHUF 432,0549 -0,8% -0,8% -3,7% -13,2% -11,6% 7,6%
EURUSD 1,1547 -0,3% -0,4% -1,0% 11,5% 9,1% -2,5%
USDJPY 155,2750 0,0% 0,3% 3,2% -1,2% 0,9% 49,4%
GBPUSD 1,3080 -0,5% -0,4% -2,3% 4,4% 3,3% -1,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 91 474 -1,5% -10,0% -14,1% -3,1% -1,0% 413,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,11 0,2% 1,2% 3,3% -10,1% -6,4% 389,2%
10 éves német állampapírhozam 2,67 0,0% 2,5% 5,3% 13,1% 14,2% -569,8%
10 éves magyar állampapírhozam 7,14 -0,6% 1,0% 4,2% 7,9% 6,9% 218,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: PeterZelei

