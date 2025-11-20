Esik a tőzsde, máris vége az Nvidia körüli örömködésnek

Itt a gyors korrekció az amerikai tőzsdéken
Amilyen optimistán nyitottak a piacok az Nvidia bivalyerős gyorsjelentésének köszönhetően, úgy el is romlott a részvénypiaci hangulat Amerikában a kereskedés első másfél óráját követően. A gyorsan megérkező korrekció hatására a Dow 0,4%-os, az S&P 500 0,6%-os, a Nasdaq 0,9%-os mínuszba került, és már az Nvidia részvényárfolyama is 1,8%-os mínuszban van szerdai záróértékéhez képest.
Kis pluszban zárt a magyar tőzsde
A tegnapi felülteljesítést követően ma is pluszban zárt a BUX index, a blue chipek közül a Mol és az OTP, míg a midcapek közül a Gránit Bank teljesített legerősebben.
Itt egy nagyon olcsó magyar részvény, amiben most bőven van fantázia
Az év végéhez közeledve még mindig sok a jó lehetőségek a piacokon, nincs ez másként a magyar tőzsdén sem, ahol ráadásul most van egy olyan részvény, amely elképesztően alulértékelt és hatalmas hozampotenciál rejlik benne. Ráadásul most fontos iránymutatással érkeztünk a rövid, valamint hosszú távra befektetők számára is. Nézzük meg, hogy mit érdemes tudnunk erről a részvényről.
Földöntúli jelentés az Nvidiától – Akkor most van AI-lufi vagy nincs?
Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében az Nvidia meneteléséről, az AI-lufiról és a kriptotélről volt szó. Valóban megnyugtató a chipgyár döbbenetes gyorsjelentése, vagy itt az idő kiszeretni az AI sztorikból? A témában Nagy Viktort, a Portfolio vezető részvényelemzőjét kérdeztük. Az adás második részében a KSH által előállított szegénységi statisztikákról volt szó, illetve azok nagy vihart kavart korrekciójáról. Mik a tanulságai az új adatoknak, és mennyire bízhatunk meg bennük? A témában vendégünk volt Debreczeni Réka, a Portfolio makro rovatának elemzője.
Aggodalomnak nyoma sincs
Az Nvidia gyorsjelentése eloszlatta a kételyeket a piacokon, legalábbis egyelőre. Ennek hatására jelentős pluszokat láthatunk az amerikai tőzsdéken.
- A Nasdaq 2,5,
- A Russell 2000 2,3,
- Az S&P 500 1,8,
- A Dow Jones pedig 1,5 százalékos pluszban van.
De ha már bizonytalanság: a befektetési félelemindexnek számító VIX 17 százalékos esésben van, ami azt jelzi, hogy kezd visszatérni a bizalom a piacokra:
Ugrik az Nvidia
A tegnap piaczárás után közzétett erős negyedéves gyorsjelentés után nagyot emelkedett az Nvidia árfolyama, a nyitásban 5 százalék felett is volt, azóta lejjebb csorgott, de még mindig 3,6 százalék a plusz. Az Nvidia más nagy tech cégek részvényeit is magával húzza, a Tesla, a Meta, az Alphabet is nagyot emelkedett.
Felfelé indultak az amerikai tőzsdék
Szép pluszban nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow Jones 1,4, az S&P 500 1,6 százalékot emelkedett a nyitás után. Az Nvidia erős gyorsjelentése húzza most felfelé a piacokat.
Lendület
Kijöttek a friss amerikai makroadatok, amik a vártnál erősebbek lettek, ennek most éppen örülnek a befektetők, az európai piacok újra lendületbe jöttek, a német DAX már 1,3, a francia CAC pedig 1,1 százalék pluszba lendült.
Csökkent a lelkesedés
A nap eleji emelkedés egy része eltűnt mostanra, a vezető nyugat-európai részvényindexek már csak 0,7 százalék pluszban állnak a nap eleji 1 százalék feletti emelke3dés után. Ebbe a trendbe simul bele a BUX teljesítménye, az index 0,8 százalékos pluszban áll, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.
Évtizedes mélypont a német autóiparban - Egy év alatt 48 ezer munkahely tűnt el
A német autóipar több mint egy évtizede nem látott mélypontra került foglalkoztatásban, miután tízezres nagyságrendben tűntek el munkahelyek, ugyanakkor a friss felmérések szerint a hangulatban már látszanak a javulás első jelei.
Felpattanás Európában
Jó hangulatban indult csütörtökön a kereskedés az európai tőzsdéken, a német DAX és a francia CAC is 1 százalék feletti pluszban nyitott. Széleskörű a rali, szinte minden szektor részt vesz benne. A német tőzsdén az elmúlt hetekben nagyot esett Rheinmetall és Infineon megy az élen.
Jó formában a magyar tőzsde
0,8 százalék pluszban indult a nap a BUX-ban, minden blue chip emelkedik, az OTP közel 1 százalékkal került feljebb. Itt is hatott az Nvidia remek gyorsjelentése.
Stabilizálódik a kriptopiac
Ahogy javul a tőkepiaci hangulat, úgy emelkedik a kriptoeszközök árfolyama is. Nagy felpattanás egyelőre nincs, de a tegnapi mélypontok óta már volt emelkedés. A bitcoin tegnap 89 ezer dollár alá esett, ma már 92 ezer dollár közelében áll az árfolyam.
Sokan AI-lufit kiáltottak, erre az Nvidia felmutatta a középső ujját
Az Nvidia ismét rátett egy lapáttal az AI-őrületre: miközben az elmúlt hónapokban az AI-lufival kapcsolatos félelmektől volt hangos a befektetői közösség, a vállalat ismét egy elképesztően erős negyedévet hozott. Rekordbevétel, továbbra is brutálisan magas profitmarzs, optimista előrejelzés - gyakorlatilag mindent megkaptak a befektetők, ráadásul minden fontos szám a várakozások felett alakult. Az Nvidia harmadik negyedéves jelentés ezzel egyszerre csillapítja az AI-lufitól tartók aggodalmait, és új lendületet ad a technológiai szektor húzórészvényének.
Hangulatjavulás a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,6 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,85 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,19 százalékot esett, míg a CSI 300 0,03 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,17 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,41 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,95 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,61 százalékot emelkedhet, a S&P 500 1,26 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 1,79 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel a német termelői árak októberi adata nyitja a napot, délután pedig az Egyesült Államokból friss munkanélküliségi kérelmi statisztikák érkeznek, valamint a Philadelphia Fed novemberi indexe is megjelenik. Később napvilágot lát majd az eurózóna novemberi fogyasztói bizalmi mutatója, így a csütörtök a termelői árak, a munkaerőpiac és a fogyasztói hangulat együttes értékelését teszi majd lehetővé.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 40,7 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 7,8 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 48,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,7 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 56,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 138,77
|0,1%
|-4,4%
|-0,1%
|8,4%
|6,6%
|56,5%
|S&P 500
|6 642,16
|0,4%
|-3,0%
|-0,3%
|12,9%
|12,3%
|85,4%
|Nasdaq
|24 640,52
|0,6%
|-3,4%
|-0,7%
|17,3%
|19,1%
|105,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|48 537,7
|-0,3%
|-4,9%
|2,0%
|21,7%
|26,4%
|89,3%
|Hang Seng
|25 830,65
|-0,4%
|-4,1%
|2,3%
|28,8%
|31,4%
|-2,0%
|CSI 300
|4 588,29
|0,4%
|-1,2%
|1,6%
|16,6%
|15,4%
|-6,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 162,92
|-0,1%
|-5,0%
|-2,8%
|16,3%
|21,5%
|77,0%
|CAC
|7 953,77
|-0,2%
|-3,5%
|-2,7%
|7,8%
|10,0%
|45,3%
|FTSE
|9 507,41
|-0,5%
|-4,1%
|1,6%
|16,3%
|17,4%
|50,1%
|FTSE MIB
|42 651,49
|-0,4%
|-4,8%
|2,1%
|24,8%
|28,0%
|98,0%
|IBEX
|15 889,3
|0,4%
|-4,4%
|1,8%
|37,0%
|37,1%
|100,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|107 194,3
|1,1%
|-0,9%
|4,1%
|35,1%
|37,5%
|180,9%
|ATX
|4 809,19
|2,0%
|-2,5%
|5,0%
|31,3%
|37,2%
|92,1%
|PX
|2 477,11
|1,3%
|-1,0%
|5,8%
|40,7%
|47,7%
|163,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|32 200
|1,3%
|0,0%
|6,2%
|48,5%
|52,7%
|169,7%
|Mol
|3 078
|2,3%
|-0,2%
|12,2%
|12,7%
|14,5%
|55,5%
|Richter
|9 700
|-0,2%
|-1,9%
|-6,4%
|-6,7%
|-7,7%
|40,2%
|Magyar Telekom
|1 720
|0,1%
|-4,4%
|-3,7%
|35,0%
|42,6%
|368,0%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,27
|-2,0%
|1,6%
|3,4%
|-16,8%
|-13,6%
|45,0%
|Brent
|63,58
|-2,0%
|1,3%
|3,8%
|-14,9%
|-12,8%
|43,6%
|Arany
|4 094,88
|1,1%
|-2,1%
|-3,5%
|56,0%
|56,0%
|120,2%
|Devizák
|EURHUF
|381,5500
|-0,7%
|-0,9%
|-2,0%
|-7,2%
|-6,3%
|6,2%
|USDHUF
|330,4322
|-0,4%
|-0,5%
|-1,0%
|-16,8%
|-14,1%
|8,9%
|GBPHUF
|432,0549
|-0,8%
|-0,8%
|-3,7%
|-13,2%
|-11,6%
|7,6%
|EURUSD
|1,1547
|-0,3%
|-0,4%
|-1,0%
|11,5%
|9,1%
|-2,5%
|USDJPY
|155,2750
|0,0%
|0,3%
|3,2%
|-1,2%
|0,9%
|49,4%
|GBPUSD
|1,3080
|-0,5%
|-0,4%
|-2,3%
|4,4%
|3,3%
|-1,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|91 474
|-1,5%
|-10,0%
|-14,1%
|-3,1%
|-1,0%
|413,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,11
|0,2%
|1,2%
|3,3%
|-10,1%
|-6,4%
|389,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,67
|0,0%
|2,5%
|5,3%
|13,1%
|14,2%
|-569,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,14
|-0,6%
|1,0%
|4,2%
|7,9%
|6,9%
|218,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: PeterZelei
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Szörnyű hír jött Ukrajna jövőjéről: Amerika gyakorlatilag kapitulációt erőltet, kényszerhelyzetbe került Zelenszkij
Rendkívüli tárgyalás lesz Kijevben.
Nukleáris forradalmat indít az Egyesült Államok hadserege
Így készülnek a jövőre.
Állítólag megtalálták a félelmetes ATACMS-rendszer ellenszerét – Azt mondják, teljesen semlegesítették a támadást
Az oroszok nagy győzelmet ünnepelnek.
Olyan történik a benzinkutakon, hogy csak nézünk – És még nincs vége
Több mint másfél éve nem láttunk ilyet.
Emelkedik egy lakossági állampapír kamata – Így nyerhetsz vele nagyot
Mutatjuk, mikor lesz abszolút győztes ez a befektetés.
Kulcsfontosságú szavazás jön Európa egyik legnagyobb országában, teljes a káosz
Monstrummá hízott a tervezet.
Megjött a Federal Reserve-ből a károgók kórusának előénekese: itt vannak a stabilitási kockázatok
Nagyon nem ezt akarta hallani Donald Trump.
Súlyos incidens Szentpéterváron: lincshangulat vette körül a NATO-ország nagykövetét, nem sokon múlott a tragédia
A diplomatát kísérő testőröknek kellett közbeavatkozniuk.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Lehet számítani a Mikulás-ralira? Tények és tévhitek az év végére
Mint a Messiásra, úgy várnak a befektetők minden évben a Mikulás-ralira, azaz arra, hogy év végén általánosan drágulnak a tőkepiaci eszközök. De kevesen tudják, hogy... The post Lehet szám
HR és munkaügy: ha nincs szabályzat, az nemcsak hiányosság, hanem kockázat is!
Sok vállalatnál a HR és munkaügyi folyamatok működnek ugyan, de nincsenek mögöttük írásban rögzített szabályzatok. Pedig ezek hiánya nemcsak átláthatatlanságot, hanem komoly jogi és műk
Black Fridayből Black November: hogyan lesz egyre kiterjedtebb az akciózási időszak?
A Black Friday mára egész szezonra kiterjedő, globális vásárlási jelenséggé nőtte ki magát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.