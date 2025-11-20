Esik a tőzsde, máris vége az Nvidia körüli örömködésnek

Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében az Nvidia meneteléséről, az AI-lufiról és a kriptotélről volt szó. Valóban megnyugtató a chipgyár döbbenetes gyorsjelentése, vagy itt az idő kiszeretni az AI sztorikból? A témában Nagy Viktort, a Portfolio vezető részvényelemzőjét kérdeztük. Az adás második részében a KSH által előállított szegénységi statisztikákról volt szó, illetve azok nagy vihart kavart korrekciójáról. Mik a tanulságai az új adatoknak, és mennyire bízhatunk meg bennük? A témában vendégünk volt Debreczeni Réka, a Portfolio makro rovatának elemzője.