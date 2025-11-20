Nukleáris forradalmat indít az Egyesült Államok hadserege

A kezdeményezés alapját az idei év májusában aláírt elnöki rendelet adja, amely 2028. szeptember 30-ig
kötelező jelleggel előírja egy hadsereg által szabályozott mikroreaktor üzembe helyezését legalább egy amerikai katonai támaszponton.
A hadsereg mostani közleménye szerint a végső döntést komplex helyszínértékelési folyamat előzte meg, amely figyelembe vette az érintett bázisok energiaigényét, infrastruktúráját, környezeti adottságait és az ellátásbiztonság szempontjait. Hozzáteszik: az, hogy mennyit telepítenek és hol csak a beszerzési folyamat során dől el, de céljuk, hogy minél több telephelyen valósulhasson meg mikroreaktor-telepítés, amennyiben az műszakilag és pénzügyileg is lehetséges.
Jordan Gillis, a hadsereg létesítményekért, energiáért és környezetért felelős államtitkára szerint az amerikai hadsereg saját szabályozási jogkörei egyedülálló lehetőséget teremtenek arra, hogy reziliens, biztonságos és folyamatos energiaellátást biztosítsanak a legkritikusabb katonai műveleteknek.
A mikroreaktorok első hulláma fokozatosan, tapasztalati alapon kerül majd telepítésre. A hadsereg külön kiemelte, hogy a helyi közösségekkel és önkormányzatokkal átlátható kommunikációt folytatnak majd a projekt előrehaladásáról.
A Janus Program fejlesztési és beszerzési folyamata eltér a hagyományos katonai modellektől. A hadsereg és a Defense Innovation Unit (DIU) már ki is adott egy felhívást, amelyben a fejlett nukleáris technológiákra - különösen mikroreaktorokra - vonatkozó iparági javaslatokat és koncepciókat várnak.
A tervek szerint:
-
a reaktorok kereskedelmi tulajdonban és üzemeltetésben maradnak,
-
a hadsereg mérföldkő-alapú kifizetésekkel támogatja a fejlesztést,
-
a modell a NASA kereskedelmi űrszállítási programját (COTS) veszi alapul.
A hadsereg műszaki felügyeletet biztosít, és támogatja a teljes urán-üzemanyagciklust és az amerikai nukleáris beszállítói lánc fejlődését is.
A Janus Program közvetlenül épít a Project Pele eredményeire, amely az első amerikai katonai célú, szállítható mikroreaktor-projekt volt. A DOE laboratóriumai - amelyek már a Pele projektben is kulcsszerepet játszottak - most is támogatják a műszaki, jogi és szabályozási munkát.
A Janus Program indulása azt jelzi, hogy az USA a következő évtizedben
stratégiai technológiává emeli a kis teljesítményű, biztonságos és decentralizált mikroreaktorokat,
amelyekkel a katonai létesítmények:
-
csökkenthetik fosszilisfüggőségüket,
-
kevésbé lesznek sebezhetők kritikus infrastruktúrák elleni támadások esetén,
-
stabilabb és kiszámíthatóbb energiaellátást biztosíthatnak a globális műveletekhez.
A 2028-as céldátum közelsége miatt várhatóan felgyorsul a nukleáris beszállítói lánc, és új verseny alakul ki a kereskedelmi mikroreaktor-technológiák között - nemcsak a katonai, hanem a civil piacokon is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
