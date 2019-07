Megszavazták az Európai Bizottság új elnökét!

Megszavazták Ursula von der Leyent, a 733 szavazó közül 383-an szavaztak a politikusra, aki az első női elnök az Európai Bizottság élén. 22-en tartózkodtak a szavazók közül.

🇪🇺 Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission. pic.twitter.com/9kH3DraOcw — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) 2019. július 16.

Előzmények

Az Európai Bizottság elnökségére jelölt Ursula von der Leyennek a szavazáskor hivatalban lévő képviselők többségének - 50 százalék plusz egy fő - szavazatára volt szüksége a megválasztáshoz.Az Európai Bizottság közleménye szerint a megválasztott elnök most hivatalos levélben kéri fel a tagállamok állam- vagy kormányfőit, hogy tegyenek javaslatot a Bizottság országukból érkező tagjára. A biztosjelöltek meghallgatására szeptember 30. és október 8. között kerül sor a Parlament illetékes bizottságaiban. Ezután a Parlamentnek a teljes biztosi testületet meg kell választania, ennek a várható időpontja az október 21-24-i plenáris ülésen lesz.Megkezdődik a munka egy erős és egységes Európai Unió megteremtése érdekében, a belső harcok helyett a közös kihívások leküzdésére kell összepontosítani - jelentette ki Ursula von Der Leyen, miután megválasztották az Európai Bizottság következő elnökének kedd este Strasbourgban.Ursula von Der Leyen rövid köszönőbeszédében hangsúlyozta: a belé vetett bizalommal az Európai Parlament (EP) képviselői hitet tettek egy "egységes, kelettől-nyugatig, déltől-északig terjedő Európa" mellett. "Nagy a felelősség, most megkezdődik a munka" - szögezte le von Der Leyen, azon véleményének adva hangot, hogy sikerülni fog legyőzni a kontinens előtt álló nagy kihívásokat. Végezetül pedig közös, konstruktív alapokon álló munkára szólította fel az uniós képviselőtestület tagjait.Az előzményekről bővebben itt írtunk:Sajtóértesülések szerint az uniós parlament második és harmadik legnagyobb létszámú frakciójának támogatása biztosítja von der Leyen megválasztását.Az EP eljárási szabályai szerint a képviselők titkosan, urnás szavazással döntenek a jelölt személyéről. A szavazás során a bizottsági elnökjelölt nincs jelen, azonban az eredmény este fél nyolc után várható bejelentésekor von der Leyen is a teremben lesz.Manfred Weber, az Európai Néppárt EP-frakcióvezetője Strasbourgban az EP keddi plenáris ülésén, a Von der Leyennel folytatott EP-vitában közölte,Iratxe García Pérez, az EP szociáldemokrata frakciójának vezetője a vita során úgy nyilatkozott, a szocialisták később döntenek Ursula von der Leyen támogatásáról.Dacian Ciolos, az Újítsuk meg Európát (RE) nevű, centrista-liberális frakció vezetője elmondta, a liberális képviselőcsoport kész a jelölt támogatására.Philippe Lamberts, a zöldpárti frakció társelnöke kijelentette, hogy képviselőcsoportja nem engedi át az Európai Unió vezetését Ursula von der Leyennek egy olyan időszakban, amikor "ég a közös ház, az éghajlat egyre rosszabb állapotban van, egyre mélyebbek a társadalmi különbségek, és az alapvető szabadságjogok és a jogállamiság helyzete is romlik". Azonban ha a parlament megválasztja Von der Leyent, a zöldek támogatni fogják munkájában a bizottság elnökét.Jörg Meuthen, az Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnöke bejelentette, hogy képviselőcsoportja - amely euroszkeptikus pártokból áll - a jelölt ellen szavaz, mivel alkalmatlannak látja a pozícióra, és Európáról alkotott elképzeléseit nem találja meggyőzőnek.Martin Schirdewan, a radikális baloldali frakció (GUE-NGL) elnöke a vitában kijelentette, hogy képviselőcsoportja nem támogatja Ursula von der Leyen jelölését.Az EU-tagországok vezetőiből álló Európai Tanács július elején tartott, háromnapos csúcsértekezletén döntött arról, hogy Ursula von der Leyent javasolja az Európai Bizottság elnöki posztjára. A jelöltet az Európai Parlament tagjai többségének kell megválasztania, erről az EP plénuma kedd délutáni ülésén tart szavazást.