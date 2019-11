Több milliárd forintot érő szoftvercsomagot kaptak a magyar egyetemek az S&T-től

Több milliárd forint értékű, Ipar 4.0-hoz kapcsolódó szoftvercsomagot ad át öt magyar egyetemnek Közép- és Kelet-Európa egyik legnagyobb IT-cége, az S&T. A University 4.0 névre keresztelt program célja, hogy a negyedik ipari forradalom technológiáinak üzemeltetéséhez szükséges mérnököket kineveljék Magyarországon, a jövőben pedig további oktatási intézményekben is megjelenhetnek az S&T szoftverei.

5 éves együttműködést írt alá az S&T öt magyar egyetemmel, melynek keretein belül a legmodernebb, iparban használatos tervező, szimulációs, IoT és kiterjesztett valóság szoftverek kerültek átadásra. Az S&T 30 napos képzési programot is biztosít az egyetemeknek, melyeknek célja a licenccsomagok lehívása, az összekötés a szolgáltatókkal és az oktatók felkészítése lesz. A projekt előkészítése másfél évig tartott.

A szoftvercsomagot a BME, a Debreceni Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Neumann János Egyetem, és Széchenyi István Egyetem kapja, hamarosan beépítik a szoftvereket a tantervbe is. A Portfolio kérdésére Nyírő Ferenc, az S&T ipari digitalizációs üzletágvezetője elmondta: más egyetemek jelentkezését is várják, sőt, később akár középiskolák is részt vehetnek benne, mint felkészítő intézmények. A jelenlegi egyetemeket elsősorban azért választották ki, mert autóipari központok környékén működnek.

Bár konkrét összeg nem hangzott el, az S&T szakemberei az átadó keretein belül szervezett konferencián elmondták: a szoftvercsomag több milliárd forintot ér, ekkora volumenű átadás még Európában nem történt.

A digitalizáció elkerülhetetlen, Magyarországnak ezen a téren élen kell járnia. A tudásintenzív ágazatok arantálják Magyarország jövőjét. Az Ipar 4.0 nemcsak a technológia, hanem a mérnökök átalakulását is el kell, hogy hozza

– mondta el Szabó Péter, az S&T Consulting Hungary ügyvezetője.

Az S&T egyébként azt reméli az együttműködésektől, hogy a jövő mérnökgenerációi az ő szoftvereiket előszeretettel használják majd, hiszen ezekkel találkoztak az egyetemeken. Így nem kell a vállalatnak hónapokat töltenie azzal, hogy meggyőzze a vállalatokat, hogy miért jó a szoftverük. Az S&T nem vár konkrét RoI-t, de remélik, hogy ez hosszú évek alatt megkönnyíti a munkájukat.

Nyíró Ferenc részletesen is beszélt az átadott szoftverekről:

Az Altair Hyperworks high-tech szimulációs eszköz és az Altair Simsolid tervezőeszköz

a Moldex3D Professional Pack fröccsöntő-szimulációs eszköz

a Creo IoT, AR és additive manufacturing rendszerei

a Windchill IoT ready PLM megoldás

és a Visual Components modern gyár- és robotszimulációs megoldás került átadásra.

A digitalizáció most még versenyelőny, később viszont a túlélés kulcsa lesz

– mondta Nyírő Ferenc.

A szakember szélesebb körben is beszélt az ipart, ezen belül is a magyar gazdaság fontos komponensét képző autóipart érő kihívásokról, melyekre a digitalizáció is megoldást jelenthet, ilyen például:

A dízelek iránti bizalom megingása, ami pont akkor történt, amikor az elektromos autózást kiszolgáló infrastruktúra még nem állt teljesen fel,

olyan geopolitikai tényezők, mint a Brexit vagy az amerikai-kínai kereskedelmi háború,

rengeteg autógyártó kezdett el elektromos autókat fejleszteni, ennek rendkívül nagy hatása lesz az alkatrészgyártókra is, hiszen az elektromos eszközökhöz kevesebb komponensre lesz szükség.

Mindezek mellett az EU emissziós normákat is bevezet: az unió komoly bírsággal fogja sújtani azokat a gyártókat, amelyek ezt nem tudják teljesíteni és egyelőre csak a Toyota áll közel ahhoz, hogy ezeket a normákat teljesíti. A cégeknek ez jelentős terhet jelent: a PSA konszern profitjának 191%-át, a VW-konszern profitjának 76%-át elvinnék a büntetések, ha minden maradt volna a 2018-as normák szerint.

A szakember hozzátette: A következő válság sokkal hosszabb, de kevésbé komoly lesz, valószínűleg egy-egy iparágat, mint például az autóipart, komolyabban érinti majd. Nyírő Ferenc elmondta, hogy a digitalizáció ezekre a kihívásokra hatékony megoldást jelenthet, melyre komplett digitalizációs térképet kínálnak, melynek része többek közt a tömegcsökkentést kínáló generatív tervezés, az IoT-vezérelt gépi adatgyűjtés, a prediktív karbantartás gépi adatgyűjtésre alapozva, a betanítás gyorsítása és karbantartás kiterjesztett valósággal, az értékáram-optimalizálás gyárszimuláció segítségével, a termékadatbázis-kezelés és a MES-alapú gyártásüzemeltetés is.

A Portfolio kérdésére Nyírő Ferenc elmondta, hogy az Ipar 4.0-nak köszönhetően drasztikusan csökken a kétkezi munka szerepe Magyarországon, hiszen már a kkv-k is digitalizálnak. A XX. század elején már láttunk hasonló folyamatokat: korábban az ország 20-30%-a látta el az országot mezőgazdasági termékekkel, ma már kevesebb mint 5%. Szabó Péter hozzátette: Magyarország inkább munkaerőhiánnyal küzd, amire a digitalizáció megoldást jelenthet, itthon inkább új, értékteremtő feladatköröket teremt majd a negyedik ipari forradalom.

Az S&T Közép- és Kelet-Európa egyik legnagyobb IT-vállalata, Magyarországon 20 milliárd forintos árbevételre tettek szert tavaly, itthon kb. 360 alkalmazottat foglalkoztatnak.