Négy év alatt négyszerezni készül a Gloster csoport: a jövő IT-szolgáltatóját építik

Egy többéves vállalatfejlesztési program elején tart a Gloster, ugyanakkor a 2021-es számok már meghaladták a várakozásokat, a növekedés pedig stabil. A cégcsoport egyre erősebb a nemzetközi piacokon, elsősorban a német autóiparban vannak komoly projektjei – mondta a Portfolio-nak Szekeres Viktor, a Gloster Infokommunikációs Nyrt. igazgatósági elnöke. A cégvezető szerint a nemzetközi szoftverfejlesztési piacban komoly lehetőségek vannak, a magyar szakemberek pedig biztosan tudnak hosszútávú karriert építeni.

Izgalmas év volt a Gloster és a magyar IT-szektor számára 2021: hogyan értékeli az elmúlt hónapokat, mik voltak az idei év mérföldkövei?

Már az év felénél látszott, hogy erős évünk lesz, ott egy 154 százalékos EBIDTA-növekedést és egy 61 százalékos árbevétel-növekedést jelentettünk. 2021 végére azonban sikerült a 2022-re tervezett eredményeinket is túlszárnyalni, a tavasszal kitűzött 20 hónapos stratégiát hat hónap alatt teljesítettük, kiemelkedő munkát végzett a cégcsoport.

2021-ben több mint négymilliárd forint árbevételt várunk csoportszinten, ez a tavalyinak közel a kétszerese. EBIDTA-ban mintegy 720 millió forint a várakozásunk, ez a tavalyinak a 2,3-szorosa, és a létszámunk a tavalyi 53-ról idén 140-re nőtt.

Erre a növekedésre büszkék lehetünk, de tudjuk, hogy bőven van dolgunk: nagy munka, hogy házon belül kezelni tudjuk ennek a növekedésnek a szervezetre gyakorolt hatásait.

Az egyik legnagyobb változás, ami a cég életében történt, hogy sikerült egy projekt IT-cégből egy IT-szolgáltató céggé válnunk.

Már a féléves jelentésben is látszott, hogy a megújuló bevételek aránya elérte a 64 százalékot a teljes árbevételben, tehát sokkal tervezhetőbbé váltak az üzleti folyamataink, és 2021 végén sokkal precízebben látjuk előre a jövő évet, bármikor, mint eddig. Az előrejelzéseink szerint a 2021-es árbevételünk ötöde már exportból fog származni, a csoportnak már jelenleg is vannak nagy nemzetközi autóipari ügyfelei.

A globális gyártási nehézségek miatt idei évben azok voltak a sikeres IT cégek, amelyek nem kapcsolódnak hardverhez, tehát például szoftvereket, szolgáltatásokat fejlesztenek?

Igen, azt látjuk, hogy az informatikán belül a szolgáltató szektor a legnagyobb nyertese a pandémiának, hiszen a munkatársak tudnak home office-ból dolgozni, nem kell a megrendelések kiesésesre számítani, például a chiphiány miatt. Sőt, sok olyan munkatársat is be tudnak kapcsolni a munkába, akiket eddig képtelenség volt, mert például az ország másik felén éltek.

A nagyon sok cég számára kényszerű home office nálunk üzleti modellé vált. Egyszerre spórolunk az irodai kiadásokon és kapcsolunk be a munkába sok, vidéken élő kiváló szakembert. Természetesen ehhez nekünk is változtatni kellett a vezetési stíluson és az online csapatmunkát támogató megoldásokon is, de szerintem teljesen magától értetődő, hogy a jövő munkavállalója eldönti, hogy otthonról akar dolgozni vagy az irodából, illetve a kettőnek milyen aránya a legmegfelelőbb számára.

Azt látjuk, hogy a vidéki munkaerőpiacban még nagyon nagy tartalékok vannak. Ennek elsődleges oka, hogy a hazai munkaerő klasszikusan nem mobil.

Olyat még nem hallottunk, hogy valaki Kaposvárról Nyíregyházára költözött egy munkahely miatt, legfeljebb olyat, hogy valaki Budapesten elvégezte az egyetemet, és a fővárosban maradt. A következő időszakban viszont mi visszük oda a munkát, ahol a munkaerő van. Egy egyetemi városban fogunk nyitni informatikai szolgáltatóközpontot, és ennek az lesz a legnagyobb előnye, hogy az ott élőket is fogjuk tudni egy helyi irodával is kiszolgálni, túl azon, hogy dolgozhatnak home office-ban is.

A szoftverfejlesztési piacon Magyarország hagyományosan erős: egyre több szakemberre lesz szükség. Csak pozitív kilátásokat tudok ígérni annak, aki ezen a területen tervez karriert építeni.

2025-ig szóló startégiájukban a külföldi növekedés legnagyobb részét az idén akvirált, a szoftverfejlesztési üzletágként működő német-magyar vegyesvállalattól a Minero IT Hungary Kft.-től várják. Milyen autóipari projektekről van szó pontosabban?

A tavaszi stratégiában azt ígértük, hogy nagy növekedés előtt álló felhős szoftverfejlesztő cégeket fogunk akvirálni, és 2021-ben a cégcsoport két legnagyobb akvizícióját hajtottuk végre. Májusban a Kingsol Zrt.-t vásároltuk fel, ők alkotják a cégcsoport felhős üzletágát. Egy topcég került be hozzánk, kiváló ügyfelekkel, nagyszerű szakemberekkel. Októberben pedig a Minero IT Hungary Kft. akvizícióját zártuk le, ők képezik a nemzetközi szoftverfejlesztési üzletágunkat. 70 munkatárssal, három helyszínen dolgoznak, nemzetközi ügyfeleik vannak, köztük tőkeerős német stratégiai partnerük, és euróban érkező exportárbevétellel rendelkeznek. Az ő pénzügyi eredményeik már a 2021-es jelentésünkben konszolidálva benne lesznek.

Alapvetően gyártástámogatási szoftvereket fejlesztünk. Például a BMW-nél ennek a szoftvernek a segítségével tervezik meg, hogy melyik munkapozícióra melyik alkatrészből hány darabot és honnan kell szállítani. De fejlesztünk az Audinak egy gyártás-előrejelző rendszert: ennek segítségével mondják meg a szalonban, hogy adott típusú autóból mikor tudnak szállítani. Persze több más szegmensben is mozgunk, a Német Vöröskeresztnek egy Covid-adminisztrációs rendszert fejlesztünk, a frankfurti reptéren áthaladó embertömeg tesztjeinek adatait rögzítjük.

Fontos kiemelni, hogy a startégiánk az, hogy ahelyett, hogy bérbe adnánk a kollégáinkat egyes projektekhez, házon belül tartjuk a teljes munkafolyamatot. 4-6 éves komplex projekteket nyerünk el tendereken, tervezéssel, a megvalósítás megszervezésével, jelentős büdzsével és az egyes mérföldkövek határidejével. Azt azonban mi döntjük el, hogy milyen képzettségű és milyen mennyiségű szakemberrel oldjuk meg a feladatot.

Milyen fontosabb elemei vannak még a négy éves stratégiának, amit december közepén tettek közzé?

Talán nem üres kincstári optimizmus azt állítani, hogy bőven van még tere a növekedésnek. Az elmúlt évek növekedése is nagyon impozáns, de azt látjuk, hogy még csak az elején vagyunk annak a többéves vállalatfejlesztési programnak, amit a tőzsdére lépéskor határoztunk el. A növekedésünket a következő években három fő pillérre építjük. Az egyik az exportnövekedés, itt azt látjuk, hogy évente 25 százalékot lehet növekedni, elsősorban a német piacon.

A másik pillérünk az üzletágak növekedése. A network üzletág motorja az 5G és a Wi-Fi 6 terjedése, itt évi 6 százalékos növekedést várunk. A felhő üzletágunknál évi 20 százalékos bővüléssel számolunk. Az IT-biztonság szintén nagy növekedés előtt áll, itt is évi 20 százalékos éves növekedésre számítunk, mert azt gondoljuk, hogy ma már minden cégnek muszáj erre költenie. Van egy intelligens épületek nevű üzletágunk is, őket elsősorban a prosperáló építőipar viszi előre évi 15 százalékkal

A növekedésünk harmadik pillére pedig az akvizíciók. Eddig hat projekten vagyunk túl, és 2023-tól nemzetközi akvizíciót is tervezünk, ezekre a célokra akár 4 milliárd forintot is képesek vagyunk elkölteni Ezeknek az együttes hatásától azt reméljük, hogy 2025-re 14 milliárd forint lesz az árbevételünk, 3 milliárd forintos EBIDTA-val. A bevétel 30-40 százaléka fog külföldről származni, és 75-80 százaléka megújuló lesz.

Az Gloster az Xtend piac egyik mintacégének számít: mikor lépnek át a standard BÉT-papírok mezőnyébe?

Az árfolyamunk 2021-ben is jól teljesített, sőt, az Erste szerint már túl jól is: eladási ajánlásuk szerint nem a fundamentumokkal volt problémájuk, hanem azzal, hogy egyszerűen túl magasra ugrott az ár. De az új stratégiánk közzététele óta a célárunk és ajánlásuk márfelülvizsgálat alatt van, mert a kitűzött pénzügyi céljaink ambiciózusabbak, mint az ő modelljükben található számok.

A Gloster-papíroknál gyakori, hogy az ár a célár felett van - ennek elsősorban az alacsony likviditás az oka. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy ez javuljon, most 18.5 százalékon áll a likviditás, és az a célunk, hogy ezt 33 százalékra vigyük fel. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy négy év alatt megnégyszerezzük a cégcsoport árbevételét, EBIDTA-ját, eredményességét. Ez egy nagy mérföldkő lesz a cégcsoport életében, ennek a stratégiának a végére már jogilag is nagyvállalat leszünk. Azt gondolom, hogy ennek a pozitív hatásait még nem árazta be a piac.

A magánvéleményem szerint, ha ezt egyszer beárazzák, akkor 1500 forintig is elmehet az árfolyam.

2022-ben szeretnénk fellépni a standard kategóriába, egyszerűen azért, mert az egy nagyobb piac, és külföldről is veszik a papírokat. 2023-ban pedig szeretnénk egy IPO-t csinálni, egy klasszikus lakossági részvénykibocsátást, amit majd az akkor bejelentendő külföldi terjeszkedési céljaink alapozhatnak meg.

