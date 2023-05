Fenntarthatósági jelentés: kötelezettség vagy lehetőség?

A jelentéstételi kötelezettséget sokan egy nyomasztó feladatnak tartják, de nem feltétlenül kell így értelmezni. Fülöp Zoltán előadása során elmondta, hogy az msg Plaut Hungary informatikai megoldásokat valósít meg a különböző iparágakban tevékenykedő hazai és nemzetközi vállalatok számára. Amit látnak, hogy a vállalatoknak olyan menedzsment feladatokkal kell megküzdeniük, mint a fenntarthatósági folyamat meghatározása, az ESG intézkedések előrejelzése, majd mérése, az adatok összegyűjtése, illetve reagálás a kezdeményezésekre és a szabályozásokra. Nagy gond, hogy heterogén adatok állnak rendelkezésre. Az adatok különböző minőségűek, más és más helyről érkeznek. Ezen túl a standardok, a szabályozások, a megfelelési elvárások is változnak.

Ebben a bonyolult helyzetben kellene egyensúlyt, rendszert teremteni.

- mondta el Fülöp Zoltán.

Hogyan lehet megfelelni az ESG kihívásoknak?

Elsőként alkotni kell egy stratégiát, amit üzleti területre bontunk le, majd ehhez adatokat gyűjtünk, és ezután összegezve bekerülhetnek az ESG-jelentésbe. Ezzel csak az a baj, hogy minél mélyebben belekerül ebbe valaki, annál jobban látja a sok-sok problémát. Nagy a nyomás a vállalatokon, nagy erőforrást köt le az adatok begyűjtése, de még így sem mindig van meg a megfelelő adat. Ez természetesen a jelentések elkészülési idejét is elnyújtja.

"A megoldás az SAP Sustainability Control Tower lehet, melynek lényege, hogy az üzleti célok definiálására mérések készülnek. Újdonság, hogy a Record-Report-Act hármas alapján tényadatokat rögzítünk az átlagok helyett, ezeket az indikátorokra alapozott ESG jelentésbe megfelelő számítással visszük fel. Így jöhet létre, hogy adatokra alapozva képesek lehetünk cselekvési terveket definiálni, tényalapú döntéselőkészítést adva a menedzsmentnek" - emelte ki a szakértő a szoftveres megoldás előnyét.

A fenntarthatósági menedzsmentnek is nagy szerep jut ebben a folyamatban:

Felkészülés a feladatra, információ összegyűjtése Stratégia definiálása A stratégia végrehajtása Jelentés készítése Jelentésre alapozva az üzleti folyamatok támogatása

A stratégia megalkotását természetesen nem a technológia támogatja, de a felkészülést és a végrehajtást, valamint a jelentéskészítést viszont igen.

"A jelenlegi adatgyűjtések során a nehézségek úgy kerülhetők el, ha egy ilyen új rendszer minél hamarabb bevezetésre kerül, hiszen nemcsak lehetséges, de szükséges is ezekből a kihívásokból lehetőséget teremteni. Ne költsünk a fenntarthatósági jelentésre, hanem fektessünk be, érjünk el az előnyöket a jelentésből és induljunk el azon az úton, amikor az adattal megalapozott fenntarthatóság be tud szövődni a vállalat DNS-ébe." - zárta előadását a vezető.

