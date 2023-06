25 milliárd forintos autóipari beruházást jelentett be Szijjártó Péter

25 milliárd forintból fejleszt Székesfehérváron a Denso - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a japán Denso új kapacitásbővítő beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az autóipari beszállító vállalat elektromos, illetve hibrid meghajtású járművek alkatrészeinek gyártására szakosodott divíziót hoz létre Székesfehérváron.

A 25 milliárd forintos fejlesztést az állam 3,6 milliárd forinttal támogatja, a beruházással 55 új munkahely létrehozása és 135 fő átképzése is megvalósul.

A miniszter arra is kitért, hogy hazánk világszinten már most is 14. helyen áll az inverterek exportjában, és a most bejelentett beruházással tovább fog javulni ez a pozíció.

