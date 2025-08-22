Félmillió ember marad víz nélkül egy EU-tagországban – egy tanulságos történet Magyarország számára

Bulgáriában egyre súlyosbodik a vízhiány, amely az ország közel harmadát érinti, és a nyári hónapokban mintegy félmillió ember számára okoz rendszeres ellátási problémákat.
A csapok júniustól szeptemberig sok településen minden másnap szárazon maradnak, miközben a kormány egy egyszeri palackozottvíz-szállítmánnyal próbálta enyhíteni a gondokat.
Az aszály, a csökkenő csapadékmennyiség és a tartós hőhullámok miatt a felszíni vizek és a kutak gyorsan apadnak, a mezőgazdaságban pedig a napraforgó- és kukoricatermés a történelmi mélypont felé közelít. Az állattartók szintén súlyos kihívásokkal küzdenek, mivel az öntözés és az állatok ellátása is egyre nehezebb.
A gondokat súlyosbítja az ország elöregedett víziközmű infrastruktúrája. A vízhálózat nagy része a szocialista évtizedekben épült, olcsó acél- és vasanyagokból, amelyek azóta erősen korrodálódtak. Ennek következményeként a vezetékeken átfolyó ivóvíz közel 60 százaléka elvész, ami a legrosszabb arány az Európai Unióban. A fő tározók augusztus közepére átlagosan csak félig voltak feltöltve, az északnyugati régiókban pedig mindössze 20–25 százalékos kapacitással működtek.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a közel 900 veszélyeztetettként azonosított gátból alig minden hetedik esetében történt érdemi javítás az elmúlt öt évben.
A vízgazdálkodás intézményi széttagoltsága szintén komoly akadály. Az ágazat felügyelete több minisztérium és állami cég között oszlik meg, miközben az önkormányzatok és vízművek gyakran egymásra hárítják a felelősséget. A korrupciós kockázatok magasak: uniós forrásokból finanszírozott projekteknél rendszeres a túlárazás és a közbeszerzési visszaélés gyanúja. Az elmúlt években több nyomozás is indult, köztük egy 2,6 millió eurós ügyben, ahol állami tisztviselők és magáncégek összejátszását vizsgálják. A 2019-es perniki vízválság idején pedig a környezetvédelmi minisztert vádolták meg szándékos hanyagsággal, miután egy alacsony vízszintű tározóból engedett felhasználást.
Az EU csatlakozás óta közel 2 milliárd eurónyi kohéziós forrást biztosított Brüsszel a vízügyi fejlesztésekre Bulgáriában, ez azonban messze elmarad a környezetvédelmi minisztérium által becsült 18 milliárd eurós igénytől.
A kormány ugyan előkészített egy új vízgazdálkodási törvényt, amely egy állami holding jogi státuszát rögzítené, ám szakértők szerint a javaslat nem oldja meg az alapvető problémát: nincs egységes, központi hatóság, amely a teljes rendszert átláthatóan és hatékonyan felügyelné. Emiatt a vízügyi válság kezelésére továbbra sincs átfogó stratégia, miközben Bulgária hamarosan belépne az euróövezetbe.
A krízis következményei messze túlmutatnak az ivóvízellátás akadozásán.
A lakosság egy része kénytelen elvándorolni az érintett régiókból, ami gyorsítja az ország demográfiai zsugorodását és súlyosbítja a szociális rendszerre nehezedő terheket.
A vidéki térségek elnéptelenedése, a mezőgazdasági termelés visszaesése és a közbizalom erodálódása együtt komoly gazdasági és társadalmi kockázatokat hordoz. Bulgária vízgazdálkodási válsága így nem csupán helyi probléma, hanem az egész dél-európai régióra jellemző folyamat egyik legsúlyosabb példája, amely sürgeti egy közös uniós stratégia kidolgozását az egyre gyakrabban jelentkező aszályok és vízhiány kezelésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Varga Mihály: továbbra is óvatos és türelmes az MNB
Nem tágítanak az eddigi céloktól.
Új rekordok születtek a Duna House-nál
Erősre sikerült a negyedév.
Vigyázat, hamarosan felfüggeszti az ügyintézést a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
Ezen a napon senki ne próbálkozzon.
Lángokban a Barátság vezeték – Reagált a Mol
Fókuszban az ellátás biztonsága.
Kellemetlen meglepetés Európa legnagyobb gazdaságától
Hiába bizakodtunk az első negyedév után.
Minden fenyegetés hiába: beintettek Trumpnak a nagyhatalmak
Nem számítanak a vámok.
Vészjósló előrejelzés érkezett: tovább drágulhat a csokoládé
Nehéz helyzetben az iparág.
Hihetetlen, de még a gödörben is tudott tovább esni a magyar beruházás
Kiábrándító adatok érkeztek.
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?