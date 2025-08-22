  • Megjelenítés
Félmillió ember marad víz nélkül egy EU-tagországban – egy tanulságos történet Magyarország számára
Az ivóvízhiány súlyos társadalmi és gazdasági válságot idéz elő, a tartós aszályok és a hőhullámok egyre inkább kimerítik a felszíni és felszín alatti készleteket Bulgáriában. Az elöregedett infrastruktúra és a rendszerszintű korrupció miatt a vezetékekben áramló víznek közel 60 százaléka elvész, miközben több százezer ember számára mindennapos a vízkorlátozás. Az EU-tól hatalmas összegeket kaptak támogatásként, de ezek egy részét elsikkaszthatták. A bolgár vízhiány tanulságos történet az egyre inkább aszálysújtotta Magyarország számára is – derül ki a Bloomberg riportjából.

Bulgáriában egyre súlyosbodik a vízhiány, amely az ország közel harmadát érinti, és a nyári hónapokban mintegy félmillió ember számára okoz rendszeres ellátási problémákat.

A csapok júniustól szeptemberig sok településen minden másnap szárazon maradnak, miközben a kormány egy egyszeri palackozottvíz-szállítmánnyal próbálta enyhíteni a gondokat.

Az aszály, a csökkenő csapadékmennyiség és a tartós hőhullámok miatt a felszíni vizek és a kutak gyorsan apadnak, a mezőgazdaságban pedig a napraforgó- és kukoricatermés a történelmi mélypont felé közelít. Az állattartók szintén súlyos kihívásokkal küzdenek, mivel az öntözés és az állatok ellátása is egyre nehezebb.

A gondokat súlyosbítja az ország elöregedett víziközmű infrastruktúrája. A vízhálózat nagy része a szocialista évtizedekben épült, olcsó acél- és vasanyagokból, amelyek azóta erősen korrodálódtak. Ennek következményeként a vezetékeken átfolyó ivóvíz közel 60 százaléka elvész, ami a legrosszabb arány az Európai Unióban. A fő tározók augusztus közepére átlagosan csak félig voltak feltöltve, az északnyugati régiókban pedig mindössze 20–25 százalékos kapacitással működtek.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a közel 900 veszélyeztetettként azonosított gátból alig minden hetedik esetében történt érdemi javítás az elmúlt öt évben.

A vízgazdálkodás intézményi széttagoltsága szintén komoly akadály. Az ágazat felügyelete több minisztérium és állami cég között oszlik meg, miközben az önkormányzatok és vízművek gyakran egymásra hárítják a felelősséget. A korrupciós kockázatok magasak: uniós forrásokból finanszírozott projekteknél rendszeres a túlárazás és a közbeszerzési visszaélés gyanúja. Az elmúlt években több nyomozás is indult, köztük egy 2,6 millió eurós ügyben, ahol állami tisztviselők és magáncégek összejátszását vizsgálják. A 2019-es perniki vízválság idején pedig a környezetvédelmi minisztert vádolták meg szándékos hanyagsággal, miután egy alacsony vízszintű tározóból engedett felhasználást.

Az EU csatlakozás óta közel 2 milliárd eurónyi kohéziós forrást biztosított Brüsszel a vízügyi fejlesztésekre Bulgáriában, ez azonban messze elmarad a környezetvédelmi minisztérium által becsült 18 milliárd eurós igénytől.

A kormány ugyan előkészített egy új vízgazdálkodási törvényt, amely egy állami holding jogi státuszát rögzítené, ám szakértők szerint a javaslat nem oldja meg az alapvető problémát: nincs egységes, központi hatóság, amely a teljes rendszert átláthatóan és hatékonyan felügyelné. Emiatt a vízügyi válság kezelésére továbbra sincs átfogó stratégia, miközben Bulgária hamarosan belépne az euróövezetbe.

A krízis következményei messze túlmutatnak az ivóvízellátás akadozásán.

A lakosság egy része kénytelen elvándorolni az érintett régiókból, ami gyorsítja az ország demográfiai zsugorodását és súlyosbítja a szociális rendszerre nehezedő terheket.

A vidéki térségek elnéptelenedése, a mezőgazdasági termelés visszaesése és a közbizalom erodálódása együtt komoly gazdasági és társadalmi kockázatokat hordoz. Bulgária vízgazdálkodási válsága így nem csupán helyi probléma, hanem az egész dél-európai régióra jellemző folyamat egyik legsúlyosabb példája, amely sürgeti egy közös uniós stratégia kidolgozását az egyre gyakrabban jelentkező aszályok és vízhiány kezelésére.

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Bizottság hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az Európai Bizottság nem vonható felelősségre miattuk.

