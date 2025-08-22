Mondja el véleményét az EUYou-projektről!

  • Megjelenítés
Elindult az EUYOU projekt legújabb kérdőíve, amely ezúttal nemcsak az uniós kohéziós politika jövőjéről, hanem a projekt eddigi tevékenységeiről is visszajelzést gyűjt a polgároktól.

A válaszadók értékelhetik, mennyire ismerték eddig a kezdeményezést, milyen anyagokat találtak a leghasznosabbnak – például cikkeket, videókat, rendezvényeket vagy szakpolitikai ajánlásokat –, és hogy ezek hatással voltak-e az EU-s hírfogyasztási szokásaikra.

A kérdőív arra is rákérdez, hogy a lakosság jobban felfigyelt-e a környezetében zajló uniós finanszírozású projektekre, illetve elegendő információ jut-e el a polgárokhoz ezekről. Emellett a kitöltők véleményt formálhatnak arról is, mi legyen a következő, 2028–2034-es uniós költségvetés legfontosabb prioritása.

A lehetséges irányok között szerepel a klímavédelem és fenntarthatóság, a digitális átalakulás, a gazdasági versenyképesség, a foglalkoztatás és készségfejlesztés, a társadalmi befogadás és szegénységcsökkentés, a KKV-k támogatása, a vidéki térségek fejlesztése, valamint a védelmiipar.

A kérdőív kitér arra is, hogyan lehetne a kevésbé fejlett régiók igényeit jobban kezelni az új költségvetési ciklusban: a támogatási keretek növelésével, az eljárások egyszerűsítésével, a kommunikáció javításával, a hosszú távú kapacitásépítés erősítésével vagy a monitoring és értékelés fejlesztésével. A válaszok összességében hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az uniós források felhasználása a következő évtizedben igazságosabb és célzottabb legyen.

A kérdőív online érhető el, és minden uniós polgár számára nyitott.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Bizottság hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az Európai Bizottság nem vonható felelősségre miattuk.

